EGYPT LUXOR AMENHOTEP III TOMB RESTORATION OPEN
Mormântul faraonului Amenhotep al III-lea, redeschis în Luxor. Sursa: Profimedia

Mormântul faraonului Amenhotep al III-lea, unul dintre cele mai mari din Valea Regilor, în Egiptul de Sus, şi-a deschis oficial porţile pentru public, după 20 de ani în care a fost inaccesibil din cauza lucrărilor complexe de restaurare, informează CBS News.

A fost nevoie de peste două decenii de muncă incredibil de delicatăpentru a restaura acest mormânt săpat acum mai bine de 3.000 de ani, din cauza deteriorărilor gravesuferite de-a lungul secolelor, a declarat Mohamed Ismail Khaled, şeful Consiliului Suprem al Antichităţilor, la deschiderea oficială.

Scări şi pasarele noi din lemn permit acum vizitarea acestui mormânt imens, decorat în întregime cu fresce antice pe fundal albastru, unde se mai păstrează doar capacul masiv al sarcofagului de granit al lui Amenhotep, gravat cu hieroglife, prea greu pentru a fi mutat.

Mormântul, consemnat de arheologi francezi în 1799, în timpul campaniei lui Napoleon, a fost restaurat cu sprijinul guvernului japonez şi al UNESCO.

Camera funerară, săpată într-un deal de pe malul vestic al Nilului, vis-a-vis de oraşul Luxor, adăposteşte unele dintre cele mai rafinate picturi murale ale mormintelor moştenite de la dinastia a XVIII-a, potrivit site-ului UNESCO.

Ajuns pe tron în adolescenţă, Amenhotep al III-lea, numit şi Amenofis al III-lea, a murit în anul 1349 î.Hr., la vârsta de 50 de ani, după circa patru decenii de domnie marcate de prosperitate, stabilitate şi grandoare artistică.

Mormântul său se află în necropola de la Teba, unde au fost îngropaţi faraoni, regine, preoţi şi scribi regali între secolele al XVI-lea şi al XI-lea î.Hr.

După săpături efectuate în 1799 şi 1915 de arheologi francezi şi britanici, majoritatea figurinelor funerare descoperite în mormânt au fost dispersate, o parte ajungând la Muzeul Luvru din Paris, altele la Metropolitan Museum din New York, iar unele la castelul Highclere din Marea Britanie, potrivit unui studiu al Universităţii Waseda din Japonia.

Cu toate acesta, mumia şi sarcofagul său se află la Muzeul Naţional al Civilizaţiei Egiptene din Cairo, în timp ce Muzeul Egiptean din Piaţa Tahrir şi Mare Muzeu Egiptean (GEM) adăpostesc statui colosale ale faraonului aşezat alături de soţia sa.

Amenhotep al III-lea a ridicat, în apropierea mormântului, templul grandios Kom el-Hettân, afectat de-a lungul timpului de inundaţiile Nilului, dar care găzduieşte încă doi coloşi din granit ce atrag turiştii şi pasionaţii de antichităţi din lumea întreagă.

