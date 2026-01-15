Live TV

Nicușor Dan: „Digitalizarea patrimoniului cultural, între tradiție și inovație”. Sala de teatru de la Cotroceni, deschisă pentru tineri

Data publicării:
EDL NICUSOR TRUPE FRANTA 091225_00262
Nicușor Dan. Foto: Captură video

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de Ziua Culturii Naționale, în care a subliniat rolul esențial al culturii în conturarea identității naționale și a anunțat deschiderea sălii de teatru din Palatul Cotroceni pentru reprezentații gratuite dedicate trupelor independente și liceenilor.

„Ziua Culturii Naționale ne reamintește că identitatea României s-a conturat, în timp, prin creație și vocația universalității. Cultura a fost și rămâne spațiul în care marile idei ale societății se transformă în repere durabile, capabile să lege trecutul, prezentul și viitorul unei națiuni”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a făcut referire la Mihai Eminescu, al cărui nume este legat de Ziua Culturii Naționale, și a subliniat importanța susținerii culturii inclusiv în contexte dificile.

„Cultura este cea mai bună și sigură avere a unui popor, spunea Mihai Eminescu, al cărui nume este indisolubil legat de această zi specială. Chiar și într-un context marcat de provocări economice și geopolitice, avem obligația de a nu abandona cultura. Patrimoniul nostru arhitectural, inițiativele artistice contemporane și noile forme de expresie culturală trebuie puse în valoare prin politici publice coerente, dar și prin implicarea mediului privat. Digitalizarea patrimoniului cultural deschide noi punți între tradiție și inovație și aduce cultura mai aproape de tineri”, a mai spus președintele.

Șeful statului a amintit că anul 2026 va fi dedicat lui Constantin Brâncuși, subliniind importanța operei acestuia pentru cultura română și universală.

„Anul 2026, dedicat lui Constantin Brâncuși, este o invitație la a privi cu încredere către viitor, inspirându-ne din forța creatoare a celui care a făcut din specificul românesc o valoare universală”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele a anunțat și o inițiativă concretă de sprijin pentru cultura contemporană, dedicată noilor generații de artiști.

„Cultura română contemporană are nevoie nu doar de susținere, ci și de spații reale de afirmare. De aceea, începând din acest an, Administrația Prezidențială va pune la dispoziție periodic sala de teatru din interiorul Palatului Cotroceni pentru reprezentații gratuite ale trupelor independente de tineri actori și de liceeni. Este un gest firesc prin care deschidem porțile către noile generații de creatori. Trupele de teatru care doresc să susțină reprezentații în sala de la Cotroceni pot trimite solicitări la adresa de email cultura@presidency.ro
și vor primi detalii”, a transmis președintele.

Mesajul a fost încheiat cu un apel la susținerea unei culturi vii și cu un mesaj de apreciere pentru cei care activează în domeniul artistic.

„Avem nevoie de o cultură vie și le mulțumesc tuturor celor care, indiferent de domeniul lor, se dedică artei, dându-i sens și continuitate. La mulți ani culturii române!”, a postat Nicușor Dan, președintele României, pe Facebook.

