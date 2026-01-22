Nominalizările la Oscar. Deja un record: un film a primit 16 nominalizări la Premiile Academiei, cele mai multe din istorie

Nominalizările la Oscar 2026 sunt în sfârșit aici – și după luni de speculații, predicții și discuții, filmul „Sinner”s al lui Ryan Coogler a ieșit învingător. Filmul său cu vampiri, realizat în stilul unui autor, a obținut 16 nominalizări la Oscar, doborând recordul pentru cele mai multe nominalizări primite vreodată de un singur film. Titlul acesta aparținea anterior unui trio de filme care au obținut fiecare câte 14 nominalizări: „All About Eve”, „Titanic” și „La La Land”.
Cel mai bun film
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Cel mai bun actor
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Wagner Moura, The Secret Agent
Cea mai bună actriță
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Renate Reinsve, Sentimental Value
Emma Stone, Bugonia
Cel mai bun actor în rol secundar
Benicio del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Sinners
Sean Penn, One Battle After Another
Stellan Skarsgård, Sentimental Value
Cea mai bună actriță în rol seundar
Elle Fanning, Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Amy Madigan, Weapons
Wunmi Mosaku, Sinners
Teyana Taylor, One Battle After Another
Cel mai bun regizor
Chloé Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supreme
Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
Joachim Trier, Sentimental Value
Ryan Coogler, Sinners
Cel mai bun scenariu adaptat
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams
Cel mai bun scenariu original
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
Cel mai bun film de desene animate
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Cea mai bună imagine
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
Cele mai bune costume
Avatar: Fire and Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Cel mai bun film documentar
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Cel mai bun scurtmetraj documentar
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Cel mai bun montaj
F1
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Cel mai bun film internațional
The Secret Agent (Brazil)
It Was Just an Accident (France)
Sentimental Value (Norway)
Sirāt (Spain)
The Voice of Hind Rajab (Tunisia)
Cel mai bun machiaj
Frankenstein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Cel mai bun cântec original
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
Cel mai bun cântec original
"Dear Me," Diane Warren: Relentless
"Golden," KPop Demon Hunters
"I Lied to You," Sinners
"Sweet Dreams of Joy," Viva Verdi!
"Train Dreams," Train Dreams
Cel mai bun design de producție
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Cel mai bun scurtmetraj de animație
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Cel mai bun film live-action scurtmetraj
Butcher's Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen's Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Cel mai bun sunet
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirāt
Cele mai bune efecte vizuale
Avatar: Fire and Ash
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners
Cea mai bună distribuție
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sinners
