Nominalizările la Oscar. Deja un record: un film a primit 16 nominalizări la Premiile Academiei, cele mai multe din istorie

Nominalizările la Oscar 2026 sunt în sfârșit aici – și după luni de speculații, predicții și discuții, filmul „Sinner”s al lui Ryan Coogler a ieșit învingător. Filmul său cu vampiri, realizat în stilul unui autor, a obținut 16 nominalizări la Oscar, doborând recordul pentru cele mai multe nominalizări primite vreodată de un singur film. Titlul acesta aparținea anterior unui trio de filme care au obținut fiecare câte 14 nominalizări: „All About Eve”, „Titanic” și „La La Land”.

Cel mai bun film

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Cel mai bun actor

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, The Secret Agent

Cea mai bună actriță

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renate Reinsve, Sentimental Value

Emma Stone, Bugonia

Cel mai bun actor în rol secundar

Benicio del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Sean Penn, One Battle After Another

Stellan Skarsgård, Sentimental Value

Cea mai bună actriță în rol seundar

Elle Fanning, Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another

Cel mai bun regizor

Chloé Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Joachim Trier, Sentimental Value

Ryan Coogler, Sinners

Cel mai bun scenariu adaptat

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Cel mai bun scenariu original

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Cel mai bun film de desene animate

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Cea mai bună imagine

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Cele mai bune costume

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Cel mai bun film documentar

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Cel mai bun scurtmetraj documentar

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Cel mai bun montaj

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Cel mai bun film internațional

The Secret Agent (Brazil)

It Was Just an Accident (France)

Sentimental Value (Norway)

Sirāt (Spain)

The Voice of Hind Rajab (Tunisia)

Cel mai bun machiaj

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Cel mai bun cântec original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Cel mai bun cântec original

"Dear Me," Diane Warren: Relentless

"Golden," KPop Demon Hunters

"I Lied to You," Sinners

"Sweet Dreams of Joy," Viva Verdi!

"Train Dreams," Train Dreams

Cel mai bun design de producție

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Cel mai bun scurtmetraj de animație

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Cel mai bun film live-action scurtmetraj

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Cel mai bun sunet

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirāt

Cele mai bune efecte vizuale

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Cea mai bună distribuție

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

Editor : Sebastian Eduard