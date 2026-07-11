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O capodoperă medievală a revenit în Marea Britanie după aproape o mie de ani: măsuri logistice și de securitate fără precedent

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La primele ore ale zilei de 10 iulie 2026, la Muzeul Britanic din centrul Londrei, muncitorii descarcă o ladă special concepută în care se află Tapiseria de la Bayeux. Foto: Profimedia
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Tapiseria de la Bayeux a ajuns vineri în Marea Britanie pentru prima dată după aproape 1.000 de ani, înaintea unei expoziții cu bilete epuizate la British Museum, fiind transportată sub escortă polițienească în cadrul unei călătorii organizate meticulos din Franța, scrie Reuters.

Broderia de 70 de metri, care ilustrează cucerirea normandă a Angliei din 1066, a fost transportată într-o ladă climatizată și antivibrații, sub escorta poliției franceze, până la Eurotunel, înainte de a traversa Canalul Mânecii. Ulterior, a fost predată autorităților britanice pentru ultima etapă a călătoriei sale către Londra.

Transferul a fost posibil datorită a ceea ce guvernul francez a descris drept „măsuri logistice și de securitate fără precedent”, elaborate pe parcursul a mai bine de un an de către cele două guverne.

Capodopera medievală, despre care se crede că a fost realizată de artiști englezi, a generat deja aproape 2,5 milioane de lire sterline (3,3 milioane de dolari) din vânzarea biletelor, devenind astfel cea mai bine vândută expoziție a muzeului.

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Scenă de pe Tapiseria de la Bayeux (broderie din lână pe pânză de in). Realizată de femei engleze, probabil în Kent, la comanda normanzilor, broderia ilustrează evenimentele care au dus la invazia normandă și cucerirea Angliei de către o armată condusă de ducele William al Normandiei, precum și moartea regelui Harold în bătălia de la Hastings din 1066. Un mesager din Anglia îi aduce ducelui William (1027-1087) vestea încoronării lui Harold, iar acesta ține un consiliu de război având alături de el pe episcopul Odo, fratele său vitreg. Foto: Profimedia

Franța a confirmat împrumutul în luna iulie a anului trecut, în timpul vizitei de stat a președintelui Emmanuel Macron în Marea Britanie, în calitate de oaspete al regelui Charles. Transferul acestei comori culturale este considerat un simbol al strângerii legăturilor dintre cele două țări, după disensiunile provocate de votul din 2016 al Marii Britanii în favoarea ieșirii din Uniunea Europeană.

„Acesta... este un gest de încredere, o expresie tangibilă a unei prietenii de lungă durată și un semn al dorinței noastre comune de a vedea Franța și Regatul Unit construindu-și viitorul împreună”, a scris Macron în ziarul „The Times”.

Tapiseria în sine este produsul unei perioade anterioare de rivalitate anglo-franceză, brodată în anii care au urmat după ce William Cuceritorul, susținut de o armată normandă, a preluat tronul englez.

„Să nu ne înșelăm — acesta este un moment istoric și un act semnificativ de prietenie, pe măsură ce întâmpinăm această tapiserie istorică emblematică înapoi în Marea Britanie”, a declarat ministrul britanic al culturii, Lisa Nandy, într-un comunicat emis de muzeu.

„Să asist la sosirea tapiseriei la muzeu este un moment pe care nu-l voi uita niciodată”, a spus directorul Muzeului Britanic, Nicholas Cullinan, în cadrul comunicatului.

Tapiseria va fi supusă unor verificări înainte de a fi instalată într-o vitrină special construită, în perspectiva deschiderii expoziției pe 10 septembrie.

Editor : B.E.

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