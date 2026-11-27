Scriitoarea româncă Doina Ruști va participa la cea de-a 40-a ediție a Târgului Internațional de Carte de la Guadalajara (Feria Internacional del Libro – FIL), unul dintre cele mai importante evenimente editoriale din lume. Autoarea se va afla în Mexic între 28 noiembrie și 6 decembrie 2026, unde va lua parte la trei întâlniri cu publicul, alături de scriitori internaționali precum Salman Rushdie, Siri Hustvedt și Alessandro Baricco.

Evenimentul, fondat de Universitatea din Guadalajara, este considerat de organizatori cea mai mare reuniune a industriei editoriale de limbă spaniolă. Ediția din acest an marchează 40 de ani de la înființarea târgului, iar Italia este țara invitată de onoare.

Invitația adresată Doinei Ruști a fost sprijinită de Institutul Cultural Român, cu implicarea Ministerului Culturii. Consulatul Onorific al României la Guadalajara asigură, de asemenea, sprijinul pentru participarea scriitoarei.

Care este programul scriitoarei

Programul scriitoarei începe pe 1 decembrie, când aceasta va participa la o dezbatere literară alături de autorul irlandez Sebastian Barry și scriitoarea ucraineană Sofia Andrukhovych.

Pe 3 decembrie, de la ora 17:00, Doina Ruști va intra în dialog cu scriitorul mexican Bernardo Esquinca, în cadrul Festivalului Literelor Europene (Festival de Letras Europeas), organizat de Institutul Cultural Român. Întâlnirea va avea loc la centrul de convenții Expo Guadalajara, din statul mexican Jalisco.

Programul include și o întâlnire cu elevii unei școli din Guadalajara, dedicată lecturii și dialogului despre literatură, imaginar și circulația poveștilor între culturi.

Romanul „Zogru”, în centrul participării

Cartea care va fi prezentată în cadrul evenimentelor este „Zogru”, roman tradus în limba spaniolă și publicat de editura Descontextos din Santiago de Chile. Povestea fantastică urmărește un personaj care traversează câteva secole de istorie românească.

Volumul a avut parte de cronici favorabile în presa chiliană. Criticul literar Pedro Gandolfo a descris romanul, într-un articol publicat în „El Mercurio”, drept o poveste în care se îmbină umorul, tragicul și fantasticul.

La rândul său, Leonardo Sanhueza, în publicația „Las Últimas Noticias”, a caracterizat „Zogru” drept „o carte singulară, o revizuire a istoriei românești, o parabolă despre dragoste, moarte și putere”.

La întâlnirile din Mexic vor fi prezentate și celelalte romane ale autoarei, precum și universul său literar, în care se întâlnesc fantasticul, istoria și imaginarul balcanic. Alte două volume ale Doinei Ruști, „Mâța Vinerii” și „Lizoanca la 11 ani”, au fost traduse în limba spaniolă.

Doina Ruști, tradusă în 18 limbi

Doina Ruști este o romancieră ale cărei cărți au fost traduse în 18 limbi. Printre volumele sale cunoscute se numără „Fantoma din moară”, distins cu Premiul pentru Proză al Uniunii Scriitorilor din România în 2008, trilogia fanariotă – „Manuscrisul fanariot”, „Mâța Vinerii” și „Homeric” –, dar și romanele „Ferenike” și „Nas de bulgar”, publicate în 2025, respectiv 2026.

Scriitoarea a primit mai multe distincții literare, printre care Premiul Uniunii Scriitorilor – Asociația București (2007), Premiul „Ion Creangă” al Academiei Române (2009) și un premiu pentru cea mai bună carte tradusă în limba maghiară, acordat la Budapesta în 2018.

Editor : C.S.