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Video Palatul Finanțelor din Oradea, de la ruină la bijuterie. Istoria zbuciumată a clădirii ridicate acum peste 120 de ani

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palatul finantelor oradea
Palatul Finanțelor din Oradea, restaurat după patru ani de lucrări, își recapătă strălucirea de odinioară. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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O clădire cu istorie de peste un secol din Oradea, care ajunsese adăpost pentru oamenii străzii, a fost complet restaurată și va fi inaugurată săptămâna viitoare. Palatul Finanțelor din oraș, renovat cu peste 8 milioane de euro, va deveni noul sediu al Consiliului Județean Bihor. Prima ședință a consilierilor județeni în noua locație este programată pentru data de 5 octombrie.

După ani de zile în care fusese abandonat, Palatul Finanțelor din Oradea arată din nou ca altădată. Și-a recâștigat strălucirea de odinioară în urma unui amplu proiect de restaurare, care s-a întins pe patru ani.

„Arată foarte frumos, este foarte frumoasă și culorile sunt chiar în armonie cu mediul înconjurător. Mie îmi place foarte mult!”, spune o localnică.

„E excepțional! Așa mi se pare că a fost redată frumusețea clădirii”, spune un alt localnic care, întrebat dacă își amintește cum arăta în urmă cu 10 ani, răspunde: „Da, era foarte... Nici nu am crezut că va fi readusă așa frumos!”.

Construită între anii 1899 și 1900, clădirea a funcționat ca palat al finanțelor publice până la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial. A fost transformată în policlinică de regimul comunist, iar după Revoluție a fost retrocedată unui ordin călugăresc. Consiliul Județean Bihor a contestat în instanță retrocedarea, iar, în 2016, clădirea a revenit definitiv în posesia administrației județene.

„O clădire care s-a aflat în paragină a fost recuperată și restaurată, o clădire cu o valoare istorică, cu o valoare arhitecturală și istorică semnificativă”, spune Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor.

„A fost unul dintre cele mai complexe proiecte de reabilitare a unei clădiri! Aceasta a fost într-o stare de degradare foarte avansată, s-au pierdut multe elemente originale”, povestește arhitectul Cristian Pușcaș.

Renovarea clădirii a costat aproximativ 45 de milioane de lei, din care jumătate au fost fonduri europene. Suma se adaugă sutelor de milioane de euro atrase de Oradea și de județul Bihor, în ultimii 20 de ani.

„Proiectele contractate de Consiliul Județean Bihor, dar și de Primăria Municipiului Oradea împreună depășesc 700 de milioane de euro. Proiectele se văd și pe componenta de regenerare urbană”, spune Marcel Boloș, director Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Clădirea proaspăt restaurată va deveni sediul Consiliului Județean Bihor, care împarte deocamdată același imobil cu Prefectura. Prima ședință a consilierilor județeni în noua locație este programată pentru data de 5 octombrie.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia

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