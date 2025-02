Patrimoniu în pericol, la Constanța. Sute de mii de piese de muzeu, vechi de secole, sunt păstrate în clădirea degradată a Muzeului de Istorie și Arheologie din oraș. Clădirea a fost închisă încă de anul trecut, angajații mutați în alt sediu, dar exponatele au fost lăsate în interior.

Problemele la clădirea Muzeului de Istorie și Arheologie din Constanța au început din 2015, dar s-au accentuat în urma furtunii istorice din 2023, când vântul a suflat la malul mării cu peste 120 de km pe oră.

Delia Cornea, director MINAC: De-a lungul anului trecut, 2024, vă dați seama că, ori de câte ori au fost episoade de vreme rea, ploi, precipitații, clădirea a fost afectata, în sensul ca a pătruns încet încet în acoperiș.

Tiberiu Potârniche, muzeograf: Sunt o serie de fisuri, de fracturi cauzate de infiltrația apei, în principal. Dacă lucrurile nu sunt remediate într- un timp foarte scurt, pot crea urmări, din păcate.

În toamna anului trecut, birourile angajaților au fost mutate, provizoriu, în alt spațiu. Sute de mii de piese care datează din secolul 10 înainte de Hristos - până în epoca modernă, au rămas, însă, în clădirea istorică din Piața Ovidiu. Construit în anul 1921, imobilul a fost, în trecut, și sediul Primăriei Constanța.

Andreea Andrei, muzeograf: Pereți scorojiți, infiltrații, mucegai, care afectează nu numai obiectele persoanele de birou ale fiecăruia, dar mai ales piesele care fac parte din depozitul de Modernă - Contemporană. Au fost golite acele camere, transferate piesele pentru a nu fi în pericol.

Muzeul de Istorie și Arheologie din Constanta a fost închis publicului încă de anul trecut. Și pentru că de pe acoperiș cad țigle, în zonă au fost aduse garduri, astfel încât trecătorii să nu fie puși în pericol.

Până acum au fost organizate nu mai puțin de 5 licitații pentru reabilitarea clădirii. Fără succes, însă.

Elena Georgescu, director Direcția de Proiecte CJ Constanța: Am avut undeva la 3, nu s-au prezentat operatori. La ultima am avut ofertanți și am avut și un câștigător. După un an de zile, contractul a fost reziliat pentru că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

Valoarea proiectului se ridică la peste 10 milioane de euro, în mare parte fonduri europene.

Editor : A.P.