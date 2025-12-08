Live TV

Patrimoniul cultural al României va putea fi cunoscut digital prin proiectul ePatrimoniu

Data publicării:
pislaru andras sts
Foto: STS

Patrimoniul cultural al României va putea fi cunoscut şi consultat de cetăţeni, funcţionari, cercetători, organizaţii prin proiectul ePatrimoniu, cel mai important proiect de transformare digitală, care a fost lansat luni, la Muzeul Naţional de Artă. Ministrul Demeter Andras a declarat că realizarea acestuia reprezintă „o investiţie în vizibilitate, în respect, în recunoaştere, fiind un gest de responsabilitate faţăd e memoria noastră colectivă”. 

„ePatrimoniu nu este doar o investiţie financiară importantă, este o investiţie în vizibilitate, în respect, în recunoaştere. Este modul în care spunem Europei «avem ceva preţios de arătat, suntem pregătiţi să-l împărtăşim şi să-l protejăm cu mijloacele secolului în care trăim». Am convingerea că digitalizarea patrimoniului nu diminuează emoţia contactului direct, dimpotrivă, o amplifică. Oamenii ajung la muzee, la situri, la monumente abia când ştiu că ele există, când le pot descoperi, când sunt invitaţi într-un mod accesibil să se apropie de ele”, a declarat ministrul Culturii la evenimentul de lansare, conform News.ro. 

„Un patrimoniu invizibil este un patrimoniu vulnerabil, un patrimoniu accesibil este un patrimoniu protejat. ePatrimoniu va deschide porţi, va trezi curiozităţi, va aduce copiii mai aproape de cultură, va oferi specialiştilor un orizont de lucru mai clar, va transforma modul în care ne raportăm la el. Nu pentru că tehnologia este spectaculoasă în sine, ci pentru că patrimoniul va deveni în sfârşit parte din viaţa noastră de zi cu zi. Şi nu doar a celor care îl iubesc şi îl caută”, a mai spus acesta. 

În concluzie, ministrul Culturii a afirmat că „ePatrimoniu este mai mult decât o platformă, este un gest de responsabilitate faţă de memoria noastră colectivă”, invitând publicul să privească acest proiect ca pe „un început al unei Românii mai culturale, mai încrezătoare în forţa identităţii sale”. 

„Folosind tehnologia, digitalizarea şi ancorarea trecutului în viitor, nu ne facem decât rostul, menirea de a putea, într-adevăr, să oferim statului român un instrument care să reducă ambiguitatea cu privire la înţelegerea trecutului şi să crească responsabilitatea cu privire la viitor şi la mersul nostru mai departe”, a afirmat Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. 

Proiectul a luat naştere din lipsa fondurilor, a declarat Bogdan Trâmbaciu, director Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din Ministerul Culturii, care a subliniat că este „o continuare firească a proiectului eCultura”. 

ePatrimoniu, alături de eMonumente, proiect geamăn, a fost semnat şi propus weekendul trecut de cei doi miniştri. Pentru eMonumente au fost alocate alte 20 de milioane de euro. 

Publicul larg va putea să beneficieze pe ePatrimoniu de o listă a monumentelor istorice, completă, actualizată în timp real, digitalizată. Vor fi toate monumentele istorice existente, pentru că lista se va actualiza în timp real, cu toate datele. „Acest proiect va debloca mare parte din investiţiile României în general. Uneori, procesul de obţinere a vizelor poate să dureze, să nu fie suficient de transparent, dar prin acest proiect vor fi digitalizate şi vor scurta timpii, vor transparentiza tot procesul de avizare”, a subliniat Trâmbaciu. 

„Vom încerca să spunem poveşti accesibile publicului despre patrimoniu astfel încât să aducem mai aproape de omul de rând tot ceea ce înseamnă patrimoniu, pentru ca acesta să fie descoperit. Amintirea mea, legată de această sală (Sala Tronului, n.r) este că în 2012 am terminat restaurarea ei şi am reuşit să o aducem să arate cum arată astăzi”, a spus Bogdan Trâmbaciu, care a amintit de faptul că prin acest proiect „este o trecere de la fizic la virtual”. 

El a anunţat că „Ministerul Culturii se mândreşte şi anunţă în continuare un nou program de 280 de milioane de euro de reabilitare a patrimoniului cultural care tocmai a fost semnat şi aprobat de Parlament şi de preşedinte, prin care vom reabilita în principal ce a mai rămas din patrimoniul cultural mare aflat în subordinea Ministerului Culturii”. 

30.000 de monumente istorice inventariate în 36 de luni 

„Acest proiect este o aventură fabuloasă. Tot acest demers, cu implicarea multor experţi, presupune peste 30.000 de monumente istorice pe care trebuie să le inventariem şi să le expunem public digital. Este un proiect foarte complex care va dura 36 de luni”, a spus Monica Drăgan, director adjunct UMP. 

Ce aduce nou platforma ePatrimoniu  

ePatrimoniu va integra toate bazele de date existente în domeniul patrimoniului cultural şi va permite interconectarea acestora cu sisteme naţionale şi europene. 

Platforma va oferi acces la: localizarea actualizată pentru monumente istorice, regimul juridic al proprietăţii, descrierea imobilului, starea de conservare şi riscuri/ ameninţări, documentare fotografică. 

Directorul Serviciului de Comunicaţii Speciale (STS), generalul-maior Ionel-Sorin Bălan, a precizat: „Platforma ePatrimoniu va fi găzduită în centrele noastre de date, care respectă cerinţe stricte de siguranţă şi disponibilitate. Dezvoltarea acestei platforme nu se rezumă la furnizarea unui produs, ci presupune realizarea unui ecosistem digital complet capabil să gestioneze volume mari de date, să integreze tehnologii avansate şi să asigure, în permanenţă, continuitatea serviciilor pentru un număr mare de utilizatori”. 

Implementarea ePatrimoniu va oferi: acces rapid la informaţie, oriunde şi oricând, reducerea birocraţiei şi a costurilor administrative, servicii digitale pentru avize, autorizaţii şi acreditări, analize complexe şi decizii mai bine fundamentate, interoperabilitate cu alte sisteme publice, conţinut digital îmbogăţit (storytelling). Estimativ, peste 65.000 de utilizatori vor beneficia de aplicaţiile şi de serviciile platformei. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
4
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
Dmitri Medvedev
5
Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a...
Cristi Chivu: ”Am băut o cafea cu moartea”
Digi Sport
Cristi Chivu: ”Am băut o cafea cu moartea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
monument focsani
Situație incredibilă în Focșani: Un monument din bronz a fost curățat cu perii de sârmă. Muncitorii s-au ales cu plângere penală
Ministrul Culturii, Raluca Turcan.
Raluca Turcan, atac la ministrul UDMR al Culturii: Cere reorganizarea unei instituții unde voia să fie manager, dar nu a luat concursul
ID57937_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul extinde un program de investiții ca să continue restaurarea muzeelor „Enescu” şi „Kalinderu”. Anul finalizării lucrărilor
gradina de vara mamaia incendiu
Incendiu în incinta fostei Grădini de Vară din Mamaia. Anunțul Ministerului Culturii
MninisterulCulturii2025
Nereguli descoperite de Curtea de Conturi la procesul de evaluare şi clasare a bunurilor culturale. Multe sunt cotate la 10 lei
Recomandările redacţiei
ID319341_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR...
whatsapp-image-2025-12-08-at-18-02-23
Incendiu la Spitalul Judeţean Hunedoara: Planul roşu a fost activat...
Keir Starmer - Volodimir Zelenski - Friederich Merz - Emmanuel Macron
Zelenski, întâlnire crucială la Londra cu aliații europeni. Germania...
tenerife
Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că doi români au murit, după ce...
Ultimele știri
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice
Benjamin Netanyahu se va întâlni cu Donald Trump pentru a discuta despre planul de pace în Gaza. Când va avea loc întrevederea
Poliţia poloneză a arestat trei ucraineni asupra cărora a fost găsit echipament de hacking
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 8–14 decembrie 2025. O zodie are parte de tensiuni, altele descoperă succesul și se...
Cancan
Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! 'Este un om...
Fanatik.ro
Ce schimbări face Sorana Cîrstea înainte de a renunța la tenis: ”Am început să fac lucruri în afara terenului”
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Gigi Becali, întâmpinat la Super Gala Fanatik 2025 de ziaristul care l-a „mitraliat”: „Vă iubesc!”. Apariție...
Adevărul
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță la ferma pentru care...
Playtech
Ce artificii sunt interzise de Revelion: ce înseamnă T1 şi P1, nu mai au voie nici adulţii să le folosească
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul...
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Michael Caine, premiu onorific la 92 de ani, la Red Sea Festival. Vin Diesel: Unul dintre cei mai buni actori...
Adevarul
Avertismentul unui politolog: „În Federația Rusă se înmulțesc semnele unei mobilizări generale mascate”
Newsweek
Contabil a arătat în instanță că o pensie a fost greșit calculată de Casa de Pensii. Pensionarul, despăgubit
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Sylvester Stallone a stârnit îngrijorare după ce s-a ajutat de un baston, la o gală în Washington. Frumoasa...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...