Patrimoniul cultural al României va putea fi cunoscut digital prin proiectul ePatrimoniu

Patrimoniul cultural al României va putea fi cunoscut şi consultat de cetăţeni, funcţionari, cercetători, organizaţii prin proiectul ePatrimoniu, cel mai important proiect de transformare digitală, care a fost lansat luni, la Muzeul Naţional de Artă. Ministrul Demeter Andras a declarat că realizarea acestuia reprezintă „o investiţie în vizibilitate, în respect, în recunoaştere, fiind un gest de responsabilitate faţăd e memoria noastră colectivă”.

„ePatrimoniu nu este doar o investiţie financiară importantă, este o investiţie în vizibilitate, în respect, în recunoaştere. Este modul în care spunem Europei «avem ceva preţios de arătat, suntem pregătiţi să-l împărtăşim şi să-l protejăm cu mijloacele secolului în care trăim». Am convingerea că digitalizarea patrimoniului nu diminuează emoţia contactului direct, dimpotrivă, o amplifică. Oamenii ajung la muzee, la situri, la monumente abia când ştiu că ele există, când le pot descoperi, când sunt invitaţi într-un mod accesibil să se apropie de ele”, a declarat ministrul Culturii la evenimentul de lansare, conform News.ro.

„Un patrimoniu invizibil este un patrimoniu vulnerabil, un patrimoniu accesibil este un patrimoniu protejat. ePatrimoniu va deschide porţi, va trezi curiozităţi, va aduce copiii mai aproape de cultură, va oferi specialiştilor un orizont de lucru mai clar, va transforma modul în care ne raportăm la el. Nu pentru că tehnologia este spectaculoasă în sine, ci pentru că patrimoniul va deveni în sfârşit parte din viaţa noastră de zi cu zi. Şi nu doar a celor care îl iubesc şi îl caută”, a mai spus acesta.

În concluzie, ministrul Culturii a afirmat că „ePatrimoniu este mai mult decât o platformă, este un gest de responsabilitate faţă de memoria noastră colectivă”, invitând publicul să privească acest proiect ca pe „un început al unei Românii mai culturale, mai încrezătoare în forţa identităţii sale”.

„Folosind tehnologia, digitalizarea şi ancorarea trecutului în viitor, nu ne facem decât rostul, menirea de a putea, într-adevăr, să oferim statului român un instrument care să reducă ambiguitatea cu privire la înţelegerea trecutului şi să crească responsabilitatea cu privire la viitor şi la mersul nostru mai departe”, a afirmat Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Proiectul a luat naştere din lipsa fondurilor, a declarat Bogdan Trâmbaciu, director Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din Ministerul Culturii, care a subliniat că este „o continuare firească a proiectului eCultura”.

ePatrimoniu, alături de eMonumente, proiect geamăn, a fost semnat şi propus weekendul trecut de cei doi miniştri. Pentru eMonumente au fost alocate alte 20 de milioane de euro.

Publicul larg va putea să beneficieze pe ePatrimoniu de o listă a monumentelor istorice, completă, actualizată în timp real, digitalizată. Vor fi toate monumentele istorice existente, pentru că lista se va actualiza în timp real, cu toate datele. „Acest proiect va debloca mare parte din investiţiile României în general. Uneori, procesul de obţinere a vizelor poate să dureze, să nu fie suficient de transparent, dar prin acest proiect vor fi digitalizate şi vor scurta timpii, vor transparentiza tot procesul de avizare”, a subliniat Trâmbaciu.

„Vom încerca să spunem poveşti accesibile publicului despre patrimoniu astfel încât să aducem mai aproape de omul de rând tot ceea ce înseamnă patrimoniu, pentru ca acesta să fie descoperit. Amintirea mea, legată de această sală (Sala Tronului, n.r) este că în 2012 am terminat restaurarea ei şi am reuşit să o aducem să arate cum arată astăzi”, a spus Bogdan Trâmbaciu, care a amintit de faptul că prin acest proiect „este o trecere de la fizic la virtual”.

El a anunţat că „Ministerul Culturii se mândreşte şi anunţă în continuare un nou program de 280 de milioane de euro de reabilitare a patrimoniului cultural care tocmai a fost semnat şi aprobat de Parlament şi de preşedinte, prin care vom reabilita în principal ce a mai rămas din patrimoniul cultural mare aflat în subordinea Ministerului Culturii”.

30.000 de monumente istorice inventariate în 36 de luni

„Acest proiect este o aventură fabuloasă. Tot acest demers, cu implicarea multor experţi, presupune peste 30.000 de monumente istorice pe care trebuie să le inventariem şi să le expunem public digital. Este un proiect foarte complex care va dura 36 de luni”, a spus Monica Drăgan, director adjunct UMP.

Ce aduce nou platforma ePatrimoniu

ePatrimoniu va integra toate bazele de date existente în domeniul patrimoniului cultural şi va permite interconectarea acestora cu sisteme naţionale şi europene.

Platforma va oferi acces la: localizarea actualizată pentru monumente istorice, regimul juridic al proprietăţii, descrierea imobilului, starea de conservare şi riscuri/ ameninţări, documentare fotografică.

Directorul Serviciului de Comunicaţii Speciale (STS), generalul-maior Ionel-Sorin Bălan, a precizat: „Platforma ePatrimoniu va fi găzduită în centrele noastre de date, care respectă cerinţe stricte de siguranţă şi disponibilitate. Dezvoltarea acestei platforme nu se rezumă la furnizarea unui produs, ci presupune realizarea unui ecosistem digital complet capabil să gestioneze volume mari de date, să integreze tehnologii avansate şi să asigure, în permanenţă, continuitatea serviciilor pentru un număr mare de utilizatori”.

Implementarea ePatrimoniu va oferi: acces rapid la informaţie, oriunde şi oricând, reducerea birocraţiei şi a costurilor administrative, servicii digitale pentru avize, autorizaţii şi acreditări, analize complexe şi decizii mai bine fundamentate, interoperabilitate cu alte sisteme publice, conţinut digital îmbogăţit (storytelling). Estimativ, peste 65.000 de utilizatori vor beneficia de aplicaţiile şi de serviciile platformei.

