Patru filme despre cei patru membri The Beatles „vor spune povestea celei mai mari trupe din istorie”. Cine sunt actorii principali

Paul Mescal și Barry Keoghan au fost confirmați ca făcând parte din echipa de vedete care vor interpreta doi dintre membri Beatles în patru noi filme majore despre formație.

Mescal, actorul din „Normal People” și „Gladiator II”, îl va portretiza pe Sir Paul McCartney, în timp ce Keoghan, starul din Saltburn, va intra în pielea lui Ringo Starr. Supergrupul de actori îl va include și pe Harris Dickinson, care a fost văzut cel mai recent alături de Nicole Kidman în „Babygirl”, în rolul lui John Lennon. În fine, Joseph Quinn va trece de la „Marvel's Fantastic Four” la Fab Four, interpretându-l pe George Harrison în cvadrilogia pentru marele ecran, care va fi regizată de Sir Sam Mendes, scrie BBC.

Patru filme, patru actori

Regizorul câștigător al premiului Oscar a fost însoțit de cei patru actori pentru anunțul făcut luni la convenția CinemaCon din Las Vegas.

Fiecare film se va concentra pe un membru diferit al grupului legendar.

„Fiecare este povestit din perspectiva particulară a doar unuia dintre băieți”, a declarat Sir Sam la eveniment. „Ele se intersectează în moduri diferite - uneori se suprapun, alteori nu.

„Sunt patru ființe umane foarte diferite. Poate că aceasta este o șansă de a le înțelege un pic mai profund. Dar împreună, toate cele patru filme vor spune povestea celei mai mari trupe din istorie.”

Filmele vor fi lansate „în proximitate” una față de cealaltă în aprilie 2028.

Regizorul a explicat: „Pur și simplu am simțit că povestea trupei era prea mare pentru a încăpea într-un singur film și că transformarea ei într-o mini-serie TV nu mi s-a părut cumva potrivită.”

Faceți cunoștință cu The Beatles

Paul Mescal este Paul McCartney

Paul Mescal, în vârstă de 29 de ani, a devenit celebru în serialul „Normal People” al BBC în 2020, înainte de a juca în filmele aclamate „Aftersun” și „All of Us Strangers”, și de a juca rolul principal în continuarea „Gladiator”. Pe lângă portretul lui Sir Paul McCartney, starul irlandez urmează să fie văzut în rolul unui alt geniu creator britanic, William Shakespeare, în adaptarea cinematografică a romanului premiat Hamnet.

Harris Dickinson este John Lennon

Harris Dickinson a devenit o vedetă datorită filmelor „Maleficent”, „The King's Man”, „Triangle of Sadness” și „Where the Crawdads Sing”, înainte de a interpreta interesul amoros al lui Kidman în „Babygirl”. Britanicul în vârstă de 28 de ani a primit, de asemenea, o nominalizare la premiile Bafta TV pentru „A Murder at the End of the World” și este printre favoriții caselor de pariuri pentru a fi următorul James Bond.

Barry Keoghan este Ringo Starr

Barry Keoghan are probabil cea mai mare asemănare cu Beatle-ul său - bateristul Ringo. Actorul irlandez este cel mai în vârstă din cvartetul de actori, la 32 de ani, și este una dintre cele mai în vogă vedete de la Hollywood, după ce a fost nominalizat la Oscar pentru „The Banshees of Inisherin” înainte de a conduce distribuția succesului cult „Saltburn”.

Joseph Quinn este George Harrison

Joseph Quinn l-a interpretat pe Eddie Munson în cel de-al patrulea sezon din „Stranger Things” de pe Netflix, a jucat în „A Quiet Place: Day One”, și a apărut alături de Mescal în „Gladiator II”. Înainte de a apărea în rolul chitaristului Harrison, londonezul în vârstă de 31 de ani va fi văzut în rolul lui Johnny Storm / Torța umană în „Cei patru fantastici: First Steps” și în două filme „Avengers”.

The Beatles

The Beatles sunt cel mai bine vândut grup din toate timpurile

În timp ce mai multe filme anterioare au prezentat Beatles, aceasta este prima dată când membrii trupei și moștenirile lor au acordat drepturi complete asupra poveștii vieții și muzicii pentru un scenariu de film.

Formată în 1960, formația originală a transformat cultura tinerilor și a schimbat cursul istoriei muzicale.

Neobosit de imaginativ și experimental, grupul a avut o abilitate stranie de a comunica idei muzicale sofisticate unui public de masă, pe albume precum Revolver, Sgt Pepper's și The White Album.

Deși s-au despărțit în 1970, cvartetul a rămas trupa cu cele mai mari vânzări din toate timpurile.

Sir Sam a numit filmele „prima experiență teatrală de tip binge-able”, adăugând: „Sincer, avem nevoie de mari evenimente cinematografice pentru a scoate oamenii din casă”.

