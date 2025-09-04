Live TV

Exclusiv Patru tablouri de Henri Matisse, aduse la București sub măsuri stricte de securitate. Vor fi expuse alături de lucrările lui Pallady

Tabloul „Femeie cu Vioară”, semnat de Henri Matisse. Foto: Digi24

Patru tablouri semnate de Henri Matisse au ajuns la București în condiții excepționale de securitate. Lucrările, aduse din Franța pe un traseu ținut la secret și supravegheate permanent, pot fi văzute pentru prima dată în România, într-o expoziție alături de creațiile lui Theodor Pallady.

Lucrările au fost însoțite permanent de un reprezentant al muzeelor franceze, iar spațiile de expunere din București au fost pregătite conform unor criterii stricte de securitate.

„Odată procesul birocratic început, are foarte multe etape, etape care țin de siguranța spațiului, de cât de bine sunt pregătiți oamenii care urmează să primească lucrările, de camerele de luat vederi, cele pe care le observăm și cele pe care nu le observăm, de cât de bine sunt construiți pereții mobili, ca să poată să susțină zecile de milioane de euro”, a declarat Ioana Ciocan, partener coordonator al expoziției.

Transportul, dacă se alege un transport rutier, naval sau cu avionul, toate acestea se urmăresc cu foarte mare atenție, iar procesul este unul care e controlat de fiecare dată.

„Traseul a fost secret, nu știm pe unde a luat-o, pentru că e ca în filme, e o modalitate de a ține operele într-o perfectă siguranță”, a explicat Ioana Ciocan.

Ajunse în Capitală, tablourile sunt păzite în permanență, atât de agenți în uniformă, cât și de personal sub acoperire.

Vom vedea agenți de securitate care vor păzi lucrările, dar să știți că unii sunt civili, alții au uniformă.

Una dintre picturi, Femeie cu Vioară, a fost adusă de la Musée de l'Orangerie din Paris, iar celelalte trei, reprezentând nuduri feminine, provin de la Musée Matisse din Chateau-Cambrésis, lângă Paris.

„Este prima oară când cele 4 lucrări de Henri Matisse sunt expuse în România. Una dintre ele, Femeie cu Vioară, vine de la Musée de l'Orangerie, din Paris, iar celelalte trei, este vorba despre trei femei, vin de la Musée Matisse, tot din preajma Parisului, de la Chateau-Cambrésis”, a declarat Maria Munteanu, coordonator al expoziției.

Expoziția pune în valoare și legătura dintre Henri Matisse și Theodor Pallady, documentată prin scrisori și considerată o prietenie artistică de durată.

Nu este întâmplător că avem în expoziție Matisse, pentru că este deja un fapt cunoscut în istoria artei faptul că Henri Matisse și Theodor Pallady au avut o prietenie care i-a ținut împreună din punct de vedere al creației artistice decenii întregi.

Cele patru tablouri semnate de Henri Matisse vor putea fi admirate de public începând de vineri, la expoziția din București, alături de lucrările lui Theodor Pallady.

