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Prima fosilă în coral descoperită în România, în Munții Bucegi, are de 420 de milioane de ani. Unde este expusă

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Foto: Profimedia
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Un exponat spectaculos

Prima fosilă în coral descoperită pe teritoriul României, în Munţii Bucegi, care poartă numărul 1 din colecţia de Paleontologie, datată acum 420 de milioane de ani, este expusă de miercuri la Muzeul Geologic Naţional, în cadrul expoziţiei „World Unseen - lumea nevăzută de sub ape”. O altă premieră în această expoziţie este şi prezentarea unei metode non-invazive de studiere a coralilor.

Dr. Jamie Craggs de la Carol Spawning International a reuşit cu ajutorul unui ecograf, APLIO i700, să observe ovulele fecundate în evoluţie în interiorul unui coral dur. Această reuşită poate fi văzută în expoziţie.

Până acum, cercetătorii erau nevoiţi să vadă dacă procesul de reproducere artificială a coralului a avut succes, disecând unul dintre corali, ceea ce ducea la moartea acestuia, relatează News.ro.

„Este prima oară în cercetările de genul acesta când se reuşeşte monitorizarea coralului şi verificarea succesului procesului de reproducere artificială fără ca acel coral să fie compromis. Acest lucru se desfăşoară în mediul acvatic, ecograful fiind folosit sub apă", a declarat la vernisaj Iulia Becheanu de la Canon România.

Proiectul, demarat acum 2 ani, a generat peste 800.000 de embrioni şi au fost replantaţi deja 65.000 de corali în mediul lor de viaţă.

Expoziţia cuprinde 13 imagini ce surprind coralii în detalii greu de observat cu ochiul liber, de la culorile şi formele lor până la momentul reproducerii şi la fragilitatea recifelor pe care le construiesc. Prin experienţe VR, vizitatorii pot explora universul recifelor, iar fotografiile lenticulare capătă adâncime şi mişcare odată cu schimbarea unghiului de privire.

„Expoziţia ilustrează această misiune şi vine să ne arate lucruri pe care altfel nu le-am fi putut surprinde. Folosind tehnologia, cercetătorii au reuşit să reproducă condiţii perfecte de înmulţire a coralilor, astfel încât acestora să le permită reconstruirea recifelor care conform majorităţii organizaţiilor de protecţie a mediului se află într-un ritm avansat de dispariţie, ei evaluând că în aproximativ 50 de ani nu vom mai putea să ne bucurăm de experienţele subacvatice şi de coralii în viaţă", a subliniat Becheanu.

„Degradarea coralilor nu este o poveste care să atragă click-uri pe internet şi să facă audienţă la televizor. Ea este o realitate. Coralii care înainte erau foarte viu coloraţi acum sunt albi şi distruşi. Eu zic că 50 de ani este o estimare optimistă pentru dispariţia acestora sau restrângerea suprafeţelor, aşa cum estimează cercetătorii. La modul în care arată Marea Roşie, de exemplu, cred că undeva într-un univers de 20 de ani, dacă oamenii de ştiinţă nu intervin în mod consecvent şi dacă noi, companiile private, nu sprijinim aceste demersuri, lucrurile nu vor arăta bine", a adăugat Becheanu.

Un exponat spectaculos

„Prima fosilă în coral descoperită pe teritoriul României, în Munţii Bucegi, poartă numărul 1 din colecţia de Paleontologie şi este un exponat spectaculos care dovedeşte că din Munţii Bucegi trecutul nostru arăta altfel", a spus Ramona Bălăşcuţă, directorul Muzeului Geologic Naţional.

Fosila face parte din Silurianul târziu şi are o vechime de 420 de milioane de ani.

Prin acest exponat, reprezentanţii Muzeului Geologic Naţional evidenţiază faptul că „Bucegii făceau parte dintr-un alt areal geografic, ţara noastră se afla sub o întindere de ape, aceasta fiind şi dovada vie".

„Acest tip de coral are la bază un schelet calcaros. La bază este un carbonat de calciu. După ce moare, prin tasare, cimentare, suprapunere, formează noile roci sedimentare", a explicat Bălăşcuţă cum s-a format acest coral.

El se află în colecţia muzeului de la începuturile Institutului Geologic din România, 1908-1910, iar pentru această expoziţie a fost special scos din depozit.

Muzeul Geologic Naţional deţine 74.744 de eşantioane.

„Avem o mică parte expuse, restul sunt în colecţii underground, unde publicul nu are acces, ci numai cercetătorii. La prima vedere o fosilă poate nu ne spune estetic prea mult, însă cercetătorii sunt exaltaţi", a precizat managerul, care speră ca această expoziţie să fie vizitată de cât mai multe persoane, de cât mai mulţi tineri.

„Există foarte multe animale care au dispărut şi despre care nu mai ştim nimic, cum e cazul coralilor. Ceea ce vedem noi astăzi expus aici este doar căsuţa în care locuia. Această specie, Favosites niagarensis, a dispărut. Această fosilă ne spune cât de caldă era apa, cât de oxigenată era. În fapt ne spune că exista apă marină acolo unde astăzi avem munţi", a explicat cercetătoarea Monica Macovei.

Expoziţia este deschisă până la 30 ianuarie 2027.

Editor : M.B.

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