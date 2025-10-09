Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură

Scriitorul Mircea Cărtărescu, considerat unul dintre favoriții la câștigarea Premiului Nobel pentru Literatură, a reacționat cu autoironie după ce premiul i-a fost decernat autorului maghiar László Krasznahorkai. Cărtărescu a publicat pe reţelele sociale o fotografie în care apare alături de statuia lui James Joyce, unul dintre marii scriitori ai litaraturii universale, care nici el nu a primit premiul Nobel.

„Împreună ne-nţelegem, Ne uneşte-aceeaşi soartă…” (cu James Joyce, astăzi, prin Trieste)”, a scris Mircea Cărtărescu joi, pe Facebook, după anunţul decernării Premiului Nobel pentru Literatură.

James Joyce, considerat unul dintre cei mai mari scriitori ai secolului XX, autor al romanelor „Ulise” și „Portret al artistului la tinerețe”, nu a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură.

După ce anul trecut a premiat-o pe sud-coreeana Han Kang, prima femeie asiatică care a primit Premiul Nobel pentru Literatură, Academia Suedeză a optat în acest an pentru un autor european, aşa cum a făcut-o în mod tradiţional în istoria de peste un secol a premiului: scriitorul maghiar László Krasznahorkai.

Înainte de decernarea premiului, mai mulţi critici literari i-au evidenţiat drept favoriţi pe australianul Gerald Murnane, românul Mircea Cartărescu, maghiarul Peter Nadas, precum şi pe elveţianul Christian Kracht.

Salman Rushdie şi Haruki Murakami sunt de asemenea în fiecare an nominalizaţi la premiul literar.

Printre cei mai mari scriitori ai lumii care nu au câştigat celebra distincţie se numără Lev Tolstoi şi Virginia Woolf. Jean-Paul Sartre a refuzat premiul, iar Boris Pasternak a fost obligat să-l refuze.

