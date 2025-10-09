Live TV

Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură

Data publicării:
mircea cartarescu portret
Foto: Facebook

Scriitorul Mircea Cărtărescu, considerat unul dintre favoriții la câștigarea Premiului Nobel pentru Literatură, a reacționat cu autoironie după ce premiul i-a fost decernat autorului maghiar László Krasznahorkai. Cărtărescu a publicat pe reţelele sociale o fotografie în care apare alături de statuia lui James Joyce, unul dintre marii scriitori ai litaraturii universale, care nici el nu a primit premiul Nobel.

„Împreună ne-nţelegem, Ne uneşte-aceeaşi soartă…” (cu James Joyce, astăzi, prin Trieste)”, a scris Mircea Cărtărescu joi, pe Facebook, după anunţul decernării Premiului Nobel pentru Literatură.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

James Joyce, considerat unul dintre cei mai mari scriitori ai secolului XX, autor al romanelor „Ulise” și „Portret al artistului la tinerețe”, nu a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură.

După ce anul trecut a premiat-o pe sud-coreeana Han Kang, prima femeie asiatică care a primit Premiul Nobel pentru Literatură, Academia Suedeză a optat în acest an pentru un autor european, aşa cum a făcut-o în mod tradiţional în istoria de peste un secol a premiului: scriitorul maghiar László Krasznahorkai.

Înainte de decernarea premiului, mai mulţi critici literari i-au evidenţiat drept favoriţi pe australianul Gerald Murnane, românul Mircea Cartărescu, maghiarul Peter Nadas, precum şi pe elveţianul Christian Kracht.

Salman Rushdie şi Haruki Murakami sunt de asemenea în fiecare an nominalizaţi la premiul literar.

Printre cei mai mari scriitori ai lumii care nu au câştigat celebra distincţie se numără Lev Tolstoi şi Virginia Woolf. Jean-Paul Sartre a refuzat premiul, iar Boris Pasternak a fost obligat să-l refuze.

Citește și: Laureatul Nobelului pentru Literatură, critic al lui Viktor Orban : „Cum să te declari țară neutră, când ruşii invadează o ţară vecină”

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
2
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
tanczos barna face declaratii
3
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
raed arafat
5
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată...
anderson
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că...
gaza
Israel şi Hamas au semnat în Egipt acordul de încetare a focului în...
avion
Aterizare de urgenţă pe Aeroportul Henri Coandă: Avionul British...
Ultimele știri
Departamentul de Stat american, prima reacție după întâlnirea Oana Țoiu - Marco Rubio
„Pericol extraordinar.” Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Anunțul MAE
Consilier prezidențial, atac la PSD: Mai mult încurcă guvernarea decât o ajută. Ce spune despre o alianță a social-democraților cu AUR
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
László Krasznahorkai
Laureatul Nobelului pentru Literatură, critic al lui Viktor Orban : „Cum să te declari țară neutră, când ruşii invadează o ţară vecină”
Laszlo Krasznahorkai Press Conference In Madrid
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025
Inscripția „Premiul Nobel pentru literatură” pe o foaie albă scrisă la mașina de scris. Premiul Nobel pentru literatură. Fundal deschis.
Cine va câștiga Nobelul pentru literatură: „Practic, Cărtărescu îndeplinește toate criteriile”. Predicții despre cel mai râvnit premiu
Screenshot 2025-10-08 at 12.48.06
Premiul Nobel pentru Chimie pe anul 2025 a fost câștigat de trei cercetători: Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar Yaghi
donald trump la birou
Un câștigător al Premiului Nobel îl atacă pe Donald Trump în săptămâna în care premiile sunt decernate
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăgostiții Keanu Reeves și Alexandra Grant, de mână la premiera piesei „Waiting for Godot”, după ce au...
Cancan
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța...
Fanatik.ro
Din ce zonă a României e bunica lui Lisav Naif Eissat, jucătorul surpriză convocat de Mircea Lucescu la...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
Din ce trăiește, de fapt, Alina Bica în Italia. Renașterea spectaculoasă a fostei șefe DIICOT, după ce a...
Adevărul
Românii taie din cheltuieli. Mărturii de criză: „Analizez de trei ori înainte să cumpăr”
Playtech
Scutirea de raport în cazul moștenirii. Mulţi pierd procese din cauza acestui act
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A...
Pro FM
"Încă n-am murit!" Dolly Parton admite că s-a neglijat după decesul soțului: "Am lăsat baltă multe lucruri"
Film Now
Daniel Craig, de mână cu frumoasa Rachel Weisz, la premiera celui mai nou film din franciza „Knives Out”. „Un...
Adevarul
Strategie controversată a UE. Copiii ar putea să aleagă genul cu care se identifică, indiferent de vârstă...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...