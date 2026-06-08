Reacția Ministerului Culturii, după o posibilă situaţie de hărţuire sexuală şi morală la Teatrul de Operetă „Ion Dacian”

Ministerul Culturii „consideră inacceptabilă orice formă de hărţuire şi solicită conducerii Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” să dispună, cu celeritate, toate măsurile prevăzute de lege pentru clarificarea situaţiei şi protejarea persoanelor implicate”, se arată într-un comunicat de presă transmis luni.

Managerul instituţiei, Radu Petrovici, a informat în 10 martie 2025 ministrul Culturii de la acea dată, Natalia Intotero, despre o posibilă situaţie de hărţuire sexuală şi morală de la TNOMID. Potrivit ministrului actual al Culturii, informarea a fost făcută ulterior începerii unui control la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” (dispus prin OMC nr. 2675/06.03.2025), şi astfel „nu poate fi reţinută existenţa unei poziţii sau a unei conduite imputabile actualului ministru, în legătură cu demersuri administrative desfăşurate înaintea preluării mandatului de către acesta”.

Conform comunicatului, potrivit regulilor aplicabile raporturilor de muncă şi răspunderii disciplinare, competenţa şi obligaţia efectuării cercetării disciplinare aparţine angajatorului, respectiv managerului instituţiei, acesta având atribuţia legală de a dispune şi de a desfăşura procedura disciplinară în cazul propriilor angajaţi.

„Cercetarea internă demarată nu s-a finalizat cu aplicarea vreunei sancţiuni disciplinare, întrucât persoana în cauză a solicitat încetarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor. Solicitarea a fost aprobată de managerul TNOMID înainte de finalizarea raportului comisiei de disciplină nr. 283/20.01.2025, respectiv în timpul desfăşurării cercetării disciplinare. Astfel, prin acceptarea încetării raporturilor de muncă fără efectuarea perioadei de preaviz, angajatorul şi-a asumat, implicit, consecinţa imposibilităţii continuării cercetării disciplinare, odată cu încetarea calităţii de salariat a persoanei în cauză”, transmite MC.

Solicitarea adresată ulterior de managerul TNOMID Ministerului Culturii pentru realizarea „unei cercetări administrative urgente pentru clarificarea modului în care încetarea contractului de muncă al angajatului (în fapt, a fostului angajat n.n.) indicat în sesizare (şi supus cercetărilor administrative în cadrul comisiei de disciplină n.n.) a blocat procedura de cercetare disciplinară şi aplicarea unei eventuale sancţiuni disciplinare, aşa cum am arătat, exceda competenţele Ministerului legate de speţa în cauză”, precizează reprezentanţii ministerului.

Potrivit cadrului legal în vigoare, Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” este instituţie publică de cultură cu personalitate juridică, beneficiind de autonomie managerială. Gestionarea raporturilor de muncă, asigurarea unui mediu de lucru sigur şi respectarea legislaţiei aplicabile în relaţia cu salariaţii sunt responsabilităţi şi atribuţii care revin exclusiv conducerii instituţiei. Transferarea responsabilităţii către autoritatea finanţatoare, din raţiuni de confuzie decizională, reprezintă o abordare inadecvată din punct de vedere administrativ şi managerial şi totodată un act reprobabil, subliniază MC.

Editor : Sebastian Eduard