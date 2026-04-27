Record de vizitatori la Muzeul Național de Istorie. Oamenii au mers să vadă coiful și brățările dacice recuperate din Olanda

Peste 2.000 de vizitatori au văzut în weekend, la Muzeul Naţional de Istorie a României, Coiful de la Coţofeneşti şi cele două brăţări dacice recuperate în urma furtului de la Muzeul Drents din Assen în 2025.

Muzeul Naţional de Istorie a României a primit vizita a 2.612 persoane în acest weekend.

Artefactele mai pot fi admirate până în data de 3 mai, în intervalul orar 10.00 - 18.00. După această dată, Coiful de la Coţofeneşti va intra în proces de restaurare.

Specialiştii Muzeului Naţional de Istorie a României au decis ca excepţionala piesă să fie expusă în poziţie orizontală, pe o pernă de conservare realizată special pentru a-i asigura stabilitatea şi protecţia, fără a exercita presiune asupra unor zone care, în acest moment, pot prezenta fragilităţi, potrivit News.ro.

Se cunoaşte deja faptul că procesul de restaurare va include reataşarea obrăzarului drept, desprins în zona unei intervenţii anterioare efectuată chiar de specialiştii muzeului în anul 2019, aceasta fiind o operaţiune frecvent întâlnită în restaurarea obiectelor din metal. O a doua etapă, însă, va necesita o abordare mai atentă şi o strategie complexă: readucerea coifului la diametrul său iniţial, având în vedere că, în prezent, piesa prezintă o uşoară aplatizare.

„Considerăm important ca publicul să aibă ocazia de a vedea această piesă în starea sa actuală, înainte ca ea să intre în procesul de restaurare. Ne dorim ca, în cel mai scurt timp, să putem readuce coiful de la Coţofeneşti în cadrul expoziţiei Tezaur Istoric, cu înfăţişarea sa completă, redobândită prin intervenţii de conservare şi restaurare bine documentate”, a transmis MNIR.

