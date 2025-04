Regizorul Chris Columbus spune că a ajuns să considere scurta apariție a lui Donald Trump din filmul său „Home Alone 2: Lost in New York” drept „un albatros” pe care dorește să îl înlăture.

Dar, a adăugat Columbus, se teme că administrația președintelui l-ar deporta dacă ar opta să renunțe la scena de acum mai bine de 30 de ani, scrie The Guardian.

NR: Cuvântul „albatros” este uneori folosit metaforic pentru a desemna o povară psihologică (cel mai adesea asociată cu vinovăția sau rușinea) care se simte ca un blestem. Este o aluzie la poemul lui Samuel Taylor Coleridge „The Rime of the Ancient Mariner” (1798).

„A devenit un blestem”, a declarat Columbus pentru San Francisco Chronicle într-un interviu publicat luni. „A devenit un albatros pentru mine. Mi-aș dori doar să dispară”.

Deși s-a născut și a crescut în SUA, Chris Columbus, care are origini italiene, a declarat că se teme că „va trebui să se întoarcă în Italia sau așa ceva” dacă va șterge cameo-ul (NR: un cameo este considrată o foarte scurtă apariție într-un film).

Comentariile lui Columbus - făcute înaintea unui omagiu pe care urmează să i-l aducă la cea de-a 68-a ediție a festivalului internațional de film de la San Francisco, pe 26 aprilie - au revenit asupra unei controverse care a început în 2020, spre finalul primei președinții a lui Trump. Regizorul primelor două filme Home Alone a declarat pentru Business Insider că cameo-ul lui Trump în sequel-ul din 1992 a fost o condiție pentru a putea filma în interiorul hotelului Plaza din New York, pe care Trump îl deținea la acea vreme.

Trump, cunoscut la acea vreme ca un magnat al dezvoltării imobiliare, „și-a făcut loc în film prin intimidare”, a declarat Columbus pentru Business Insider, descriind cum cameo-ul a fost în plus față de o taxă. El a susținut că Trump i-a spus: „Singurul mod în care poți folosi Plaza este dacă eu apar în film”.

La sfârșitul anului 2023, cu mai puțin de un an înainte de a deveni președinte pentru a doua oară, Trump a mers pe platforma sa Truth Social și l-a acuzat pe Columbus de minciună. El a spus că echipa lui Columbus îl „implora” să facă un cameo și că acesta a sfârșit prin a fi „grozav pentru film”.

Columbus a optat să nu răspundă imediat la aceste afirmații ale lui Trump. Cu toate acestea, în interviul de luni, regizorul a ținut să spună: „Nu mint. ... Nu există nicio lume în care aș implora vreodată un non-actor să fie într-un film. Dar eram disperați să obținem hotelul Plaza”.

Potrivit lui Columbus, instinctul său a fost să taie cameo-ul și regretă că s-a răzgândit după ce spectatorii prezenți la o proiecție în Chicago „au aplaudat... și au aplaudat și... au crezut că a fost hilar”.

„Nu m-am gândit niciodată că va fi considerat hilar”, a spus Columbus, referindu-se la scena de șapte secunde în care Trump îi dă indicații personajului starului Macaulay Culkin cu privire la Hotelul Plaza. „A devenit acest lucru pe care mi-aș dori... să nu fie acolo”.

