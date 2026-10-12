România, invitată de onoare la Târgul de Carte Frankfurt, dar fără vreun plan: „Azi am rupt pisica, ştie fiecare că celălalt aşteaptă”

Participarea României cu statut de ţară invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt 2028, cel mai mare din industrie, nu se bazează, după şase luni de la obţinerea acestui statut, nici pe un program, nici pe o entitate coordonatoare şi nici pe un buget, sunt câteva dintre concluziile întâlnirii de luni, de la Ministerul Culturii, dintre reprezentanţii MC, ai instituţiilor şi asociaţiilor de cultură şi ai presei. Doar cinci oameni din Ministerul Culturii, cei care gestionează târgurile de carte, nu se pot ocupa de un proiect de o asemenea anvergură, a anunţat ministrul Culturii. Ministrul Culturii declară că, în aşteptarea unei oferte de la Asociaţia Editorilor din România (AER), a propus Oficiului de Film şi Investiţii Culturale (OFIC) să preia rolul de manager de proiect, o decizie controversată şi contestată. Pentru a avea un buget şi o desemnare de manager de proiect este nevoie de o Hotărâre de Guvern, care în prezent este în stadiul de draft.

O petiţie semnată de aproape 50 de scriitori, editori, traducători, agenţi literari, între care Andrei Pleşu, Mircea Cărtărescu, Radu Vancu, Gabriela Adameşteanu, a fost lansată către preşedinţie şi guvern. Semnatarii cer ca profesioniştii care au obţinut statutul României de invitată de onoare la Târgul de carte de la Frankfurt din 2028 să coordoneze prezenţa acolo, informează News.ro.

„Am aşteptat. Ei au spus că aşteptau şi ei. Eh, astăzi am rupt pisica, ştie fiecare că celălalt aşteaptă”

La întâlnirea de luni de la sediul Ministerului Culturii, AER, prin vocea vicepreşedintei Lidia Bodea, spune că „nu ştie de vreo discuţie în acest sens”, în sensul de propunere a MC pentru a coordona acest proiect, iar managerul OFIC, Valentin Savu, care a aflat în urmă cu o săptămână de această propunere de desemnare, spune că „rolul OFIC nu este suplinirea industriei cărţii”, ci de a gestiona din punct de vedere administrativ.

„Din momentul acesta putem să luăm act unul de ceilalţi şi prin eliminare. Nu a mai rămas la ora actuală decât AER, dacă are capacitatea de a gestiona întregul proiect. Dacă vine AER cu această propunere de a gestiona întregul, eu n-am nicio problemă ca OFIC să se întoarcă la priorităţile sale, şi atunci vom face o Hotărâre de Guvern prin care încredinţăm AER” organizarea acestui proiect, este concluzia ministrului Culturii, Demeter András István, la finalul discuţiilor care au durat mai mult de două ore.

După consultarea tuturor organizaţiilor, asociaţiilor şi uniunilor care ar putea ajuta la conturarea unui program al României pentru Târgul de Carte de la Frankfurt, ministrul Culturii spune că aşteaptă un singur lucru: decizia Asociaţiei Editorilor din România.

„După epuizarea tuturor încercărilor despre care v-am povestit, eu aştept un singur lucru: AER-ul, care întruneşte teoretic condiţiile şi cerinţele legale. Ori îmi face o propunere de a fi vioara întâi, vioara a doua sau pe care doreşte şi poate să şi-o asume, ca să fie integrată. În absenţa acestei propuneri nu văd altă soluţie decât să mă duc cu singura abordare instituţională, anume să desemnez singura entitate care ar putea să gestioneze această problemă, urmând ca aceasta să facă proiectul cap-coadă cu implicarea breslelor, a structurilor asociative, a uniunilor de creaţie, inclusiv a Uniunii Scriitorilor cu toate filialele sale, şi să aglutineze toate aceste idei care deocamdată sunt mai degrabă sporadice, interese, pentru că vorbim de nişte industrii”, a declarat ministrul Culturii.

„Târgul de carte Frankfurt în sine este o industrie”, a spus ministrul.

„Ei nu sunt interesaţi în promovarea culturii ţării, ei sunt interesaţi în a organiza un eveniment, în a închiria standul respectiv, în a încasa banii şi a termina toţi o poveste de succes. Este vorba de industrie. Eu i-am invitat. Am participat la discuţii şi cu Oana Boca Stănescu şi cu doamna vicepreşedinte (Lidia Bodea, n.r.). Am aşteptat. Ei au spus că aşteptau şi ei. Eh, astăzi am rupt pisica, ştie fiecare că celălalt aşteaptă. Dar Legea este aceeaşi din 2003. Ar trebui să o cunoaştem la fel de bine. Ministerul poate organiza cu consultare sau poate dispune în favoarea lor. Aceste lucruri le ştim. Ne ascundem după Lege, spunând că „eu am aşteptat să mă invite”, a explicat ministrul.

Bugetul, asigurat în parte de Guvern

Potrivit ministrului, „bugetul va fi asigurat de Guvern şi va trebui să aibă şi o parte atrasă, pentru că nu asigură Guvernul întreaga sumă. Dar capacitatea de a aglutina toate componentele… AER-ul o să-mi spună ce a zis şi ARTEXIM-ul sau Biblioteca Naţională. Noi ne pricepem doar la carte, pe noi nu ne interesează restul. Bun. Şi atunci vă întreb, dar cu restul cum rămâne? Restul, cine îl face? Pentru a exista o aglutinare, OFIC-ul este un fel de manager de proiect instituţional. Putea să fie oricine altcineva”.

OFIC nu a fost desemnat să coordoneze participarea României la Târgul de Carte de la Frankfurt, spune directorul acestei entităţi.

„Ministrul Culturii a făcut către OFIC o propunere de desemnare. Această propunere de desemnare trebuie discutată din perspectiva OFIC, aşa cum am făcut şi cu Alianţa Producătorilor de Film din România, cu asociaţiile profesionale. Nu poate exista o astfel de desemnare în afara unui dialog. Ministerul va trebui să coordoneze acest dialog în calitatea sa de autoritate tutelară”, a declarat Valentin Savu, directorul Oficiului de Film şi Investiţii Culturale, care precizează că „o astfel de propunere nu poate fi refuzată”.

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„Proiectul Frankfurt 2028 este un proiect de o importanţă covârşitoare. Nu doar pentru piaţa de carte, în special pentru piaţa de carte, dar pentru întreaga cultură românească. Vorbim de o adevărată capitală culturală într-o altă ţară. Pentru un astfel de proiect naţional, de interes naţional, este nevoie de o Hotărâre de Guvern, este nevoie de un program, este nevoie ca toată lumea să contribuie la acest program”, este de părere Valentin Savu.

Hotărârea de Guvern întârzie pentru că nu poate fi asumată de un guvern interimar.

„Nici Hotărârea de Guvern nu poate fi elaborată, emisă, dacă nu avem un program. Suntem puţini. Programul ar trebui să-l facă Ministerul Culturii, împreună cu cel care va fi desemnat să coordoneze, şi împreună, bineînţeles, cu toate structurile asociative, dacă vorbim de la edituri până la traducători, până la librari, până la scriitori, până la autori şi aşa mai departe. Noi am fost desemnaţi acum o săptămână şi aruncaţi, din păcate, într-un război al intenţiilor la care încercăm, inclusiv în acest moment să nu răspundem”.

Adriana Stănescu, ambasadoarea României în Germania, a intervenit online în discuţie şi a spus că „participarea României reprezintă o şansă deosebită, pregătirile trebuie să fie accelerate, cu implicarea celor mai potrivite persoane, mai ales că programul are reverberaţii în Austria şi în Elveţia”.

Cine ajută la elaborarea programului

Carmen Mihaiu, directoarea Bibliotecii Naţionale a României, a declarat că „Biblioteca este subdimensionată şi nu are experienţa organizării niciunui târg de carte mai mic. Are însă un fond important, colecţii unice pentru spaţiul germanic şi poate genera evenimente interesante” în marja acestei participări.

Ministerul Culturii se poate baza şi pe Institutul Cultural Român, chiar dacă „capacităţile sale sunt limitate”, aşa cum a spus vicepreşedintele AG Weinberger. „Am anunţat deja o sesiune specială de traduceri pentru Frankfurt”, a spus acesta.

Târgul de Carte de la Frankfurt seamănă, ca structură, cu Europalia, a spus Ioana Cios, directoarea AFCN. „Nu este doar pentru carte. Din perspectiva programelor derulate de ţările invitate în ultimii ani sunt incluse proiecte de teatru, dans, care pot fi puse în legătură cu scriitorul sau traducătorul de carte. Decizia va fi discutată cu membrii AFCN”.

Consiliul Naţional al Cinematografiei finanţează editarea a 6-7 cărţi pe an. Anca Mitran, directoarea CNC, a afirmat că poate contribui la acest eveniment prin editarea de albume de afişe de film, albume cu muzica din filmele româneşti, cu costumele din filmele româneşti, proiecţii de co-producţii româno-germane.

Participarea României la târg „trebuie construită prin complementaritatea instituţiilor”, a concluzionat în intervenţia sa Cristina Uruc, director ARTEXIM.

Editor : Sebastian Eduard