Scandal la Premiile UNITER. Regizorul Silviu Purcărete se retrage de pe lista nominalizaților

Regizorul Silviu Purcărete a anunțat că se retrage de pe lista nominalizaților la Premiile UNITER, după ce mai mulți tineri regizori au criticat juriul pentru ignorarea noii generații de artiști la nominalizările pentru categoriile "Cel mai bun spectacol" și "Cea mai bună regie".

Silviu Purcărete era nominalizat pentru regia spectacolului "Antonin Artaud. Familia Cenci", după Shelley și Stendhal, Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" Iaşi, precum și pentru cel mai bun spectacol, cu același titlu.

Scrisoarea trimisă de Silviu Purcărete către UNITER:

"Dragi colegi,

Odată demascat, cum aflu, că am 72 de ani, că sînt de parte bărbătească, ca să nu mai pomenim, Doamne fereşte, şi de alte beteşuguri incorecte politic, mi-am dat şi eu seama că nominalizarea mea pentru un premiu de regie este în răspar cu aşteptările unor tineri confraţi şi surori şi generatoare de agitaţie şi indignări.

Mulţumind adînc celor cinci membri ai juriului pentru «rătăcirea» de a mă fi înscris pe lista candidaţilor la premiu, vă rog sa luaţi în considerare retragerea mea dintr-o competiţie pe care nu mi-am dorit-o şi nu mi-o doresc neapărat şi care provoacă atîta amărăciune şi parapon.

Se ştie că în vremuri grele, cu resurse de hrană împuţinate, mamiferele bătrîne sînt îndepărtate şi sacrificate pentru salvarea exemplarelor tinere, iar noi trăim, într-adevăr, vremuri grele.

Spre împăciuire şi armonie, propun ca, în locul candidaturii mele, juriul sau chiar Senatul însuşi să desemneze pe unul din tinerii sau, mult mai corect, pe una din tinerele leoaice ale regiei românești.

Nimic ironic, doar respect pentru vocea Naturii!".

Scrisoarea a fost făcută publică pe pagina de Facebook a UNITER, dar și pe uniter.ro.

În urmă cu câteva zile, după anunțarea nominalizăriilor la Premiile UNITER, primele reacții critice apărute pe Facebook au fost din partea regizorilor Carmen Lidia Vidu, Eugen Jebeleanu și Alexandra Badea.

Carmen Lidia Vidu a reacționat după anunțul făcut de Silviu Purcărete: "Astăzi, când am citit scrisoarea lui Silviu Purcărete publicată pe pagină de Facebook a UNITER mi-am dat seama că e vorba mai degrabă de ceva care moare, de o fractură între curentele de gândire (nu între generații, nici între teatrul independent și cel public) din teatrul românesc care s-a adâncit până la a deveni de nereparat. Sarcasmul domnului Purcărete, a cărui operă o admir și a cărui persoană o respect, este încă un semn că tabăra conservatorilor nu are decât dispreț pentru cei care se întâmplă să gândească altfel decât ei (să le spunem progresiști, și să nu uităm că progresul e un cuvânt pozitiv și în secolul 21). În mod evident, Silviu Purcărete nu mai are nevoie de confirmări și cu atât mai puțin de cele care vin prin intermediul Premiilor UNITER. Dar mă întreb ce nevoie avea oare să-și exprime acest dispreț superior pentru tinerii artiști, această ironie la adresa regizoarelor care este oricum atât de adânc infiltrată în textura teatrului românesc încât ea devine definitiv pătată? Chiar avea nevoie Silviu Purcărete să reitereze discursul extremiștilor de dreapta pentru care orice încercare de re-echilibrare a dinamicilor discriminatorii dintr-un domeniu, de chestionare a status-quo-ului, de curățare a unui mediu de lucru toxic este automat încadrată în categoria "political correctness", tradusă drept "răul suprem" care nu are ce caută in teatru?"

Nu este singurul scandal legat de nominalizările la Premiile UNITER. Printr-o petiție inițiată tot de Carmen Lidia Vidu, lansată online și semnată de 1400 de persoane, se cere retragerea de pe lista nominalizărilor a regizorului Andriy Zholdak, care în trecut a fost acuzat că a bruscat o actriță.

O reacție a venit de la directorul Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, Tompa Gabor, care a transmis o scrisoare făcută publică de UNITER.:

"Referitor la controversele iscate în jurul nominalizărilor din acest an la Premiile UNITER, consider inacceptabilă ideea retragerii nominalizării lui Andriy Zholdak de către juriu la premiul pentru regie, în urma petiției unui grup activisto-ideologic, bazată pe o narativă mincinoasă, exagerată, deformată și umflată de către presa din România, în contextul spectacolului „Rosmersholm” de la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, de la premiera căruia au trecut exact 6 ani! Pe vremea aceea au apărut titluri bombastice și șocante, de gen „actriță bătută de regizorul ucrainean”, care s-au dovedit a fi cu totul neadevărate în urma anchetei și investigării pe care am întreprins-o imediat după eveniment", se arată în scrisoarea transmisă de Tompa Gabor.

Un alt scandal este legat de retragerea premiului de întreaga activitate acordat actorului Alexandru Repan. Decizia a fost luată ca urmare a apariției în spațiul public a informației, dovedite prin hotărâre judecătorească definitivă, că actorul Alexadru Repan a fost colaborator al Securității.

În aceste condiții, Senatul UNITER a reconsiderat acordarea premiului: "Senatul UNITER nu contestă activitatea artistică de excepție a actorului Alexandru Repan, pentru care a și fost desemnat, de bună credință, pentru acordarea premiului, dar activitatea de colaborator al Securității este incompatibilă cu valorile promovate prin Statutul UNITER: democrație, respectarea drepturilor omului, solidaritatea de breaslă. Ca atare, Senatul UNITER decide retragerea premiului de întreaga activitate acordat actorului Alexandru Repan."

Editor : G.M.