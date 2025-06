Scandal la Teatrul de Operetă, după concedierea bruscă a lui Adi Nour. „S-a hotărât că nu mai sunt de folos”. Reacția instituției

Unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști de la Teatrul Național de Operetă şi Musical „Ion Dacian” a fost concediat brusc, sub pretextul unei „noi direcții repertoriale”. Anunțul a fost făcut chiar de Adrian Nour, pe pagina sa de Facebook. La câteve ore după mesajul postat de artist, care a iscat numeroasele reacții în online, instituția a venit cu precizări și a transmis că decizia „se datorează exclusiv structurii actuale de posturi, aflate sub presiunea unui deficit bugetar semnificativ.”

„De ce, tovarăşe conducător, am numai 10 pe linie la toate evaluările şi publicul pare că mă place?!” se întreabă artistul, într-un mesaj postat miercuri pe pagina de Facebook, care a provocat zeci de reacții.

„Sunt în 8 spectacole la Operetă. Sau, mai bine zis, eram.. S-a hotărât că nu le mai sunt de folos. Citez: "După o analiză atentă a direcțiilor repertoriale ale stagiunii viitoare, instituția a decis să nu procedeze la reînnoirea contractului individual de muncă". De ce, tovarăşe conducător, am numai 10 pe linie la toate evaluările şi publicul pare că mă place?! Vă aştept la spectacolele altor instituții. Acolo chiar am roluri principale şi nu mi-e ruşine să ies la aplauze, sunt regizate de regizori şi nu de basişti mediocri care habar n-au de teatru... Mult succes colegilor în stagiunea viitoare! Urmează o "direcție repertorială" de vis,” se arată în mesajul postat de Adrian Nour pe rețele de socializare.

Reacția Teatrului Național de Operetă și Musical

Joi, după numeroasele critici apărute în online, Teatrul Național de Operetă şi Musical „Ion Dacian” a revenit cu clarificări și precizează că decizia de încheiere a contractului cu Adrian Nour „se datorează exclusiv structurii actuale de posturi, aflate sub presiunea unui deficit bugetar semnificativ.”

„Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” precizează că încetarea la termen a contractului individual de muncă al domnului Adrian Nour se datorează exclusiv structurii actuale de posturi, aflate sub presiunea unui deficit bugetar semnificativ. În acest context, pozițiile permanente sunt rezervate artiștilor care pot asigura prezența continuă pe întreaga durată a stagiunii. Implicarea domnului Nour în multiple proiecte externe a creat, punctual, dificultăți de sincronizare a repetițiilor și a reprezentațiilor. În consecință, rolurile pe care le-a interpretat în ultimele stagiuni au fost adaptate disponibilității sale, fără restricții din partea instituției — nu ne dorim sub nicio formă să îngrădim dezvoltarea artistică a colectivului nostru. Totuși, în urma unei analize interne minuțioase, am ajuns la concluzia că este necesar să diminuăm un fenomen care este în detrimentul instituției și care nu prezintă echitabilitate față de ceilalți membri ai compartimentului artistic.

Începând cu stagiunea 2025-2026, domnul Adrian Nour își va putea continua activitatea la TNOMID prin contracte artistice punctuale, conform Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Această formulă contractuală oferă flexibilitate ambelor părți, permite teatrului să răspundă rapid nevoilor repertoriale, iar artistului să-și gestioneze portofoliul de proiecte.

Publicul rămâne în centrul deciziilor noastre. Stagiunea viitoare va include producții noi, semnate de regizori specializați în teatru muzical, cu distribuții echilibrate între artiști consacrați și tineri interpreți,” este mesajul transmis de instituție.

Zeci de colegi au sărit în apărarea artistului

Numeroși fani și colegi au sărit în apărarea artistului și au umplut paginile de socializare cu mesaje de susținere.

Regizorul Răzvan Ioan Dincă a scris că Adi Nour este „un actor care a contribuit, prin talent și seriozitate, la construcția musicalului în România, iar acum este penalizat pentru asta.”

”Adi Nour a fost concediat de la Operetă. Pentru că... Să fie clar: Adi Nour nu e doar un nume din distribuții. Este un actor care a contribuit, prin talent și seriozitate, la construcția musicalului în România. Paris, mon amour, Romeo și Julieta, Rebecca, My Fair Lady, Mamma Mia, Shrek, Fantoma de la Operă. Le-a făcut pe toate cu autenticitate și forță. Iar acum este penalizat pentru asta.

Concedierea lui nu este despre reguli sau constrângeri bugetare, ci despre frustrare. Despre o instituție care, incapabilă să creeze, preferă să taie. Care, în lipsă de viziune, confundă loialitatea cu supunerea și creația cu disciplina de partid.

„Noua Operetă”? Un titlu pretențios pentru un proiect care trăiește din reluări fără vlagă și copiază, stângaci, ceea ce alții au făcut deja cu sens. Noul nu se face cu mâini goale și capete plecate, ci cu curaj, muncă și oameni ca Adi – exact cei care sunt, acum, îndepărtați.

Realitatea e simplă: Fără artiști ca Adi Nour, Opereta nu poate face nimic memorabil. Fără Operetă, Adi poate crea în continuare. Și o va face. Iar publicul va merge acolo unde e valoare – nu acolo unde se mimează instituțional competența. Cu respect pentru cei care muncesc cu adevărat și cu dispreț pentru cei care doar administrează golul.

P.S. Eu nu prea ies cu atitudini de acest fel. De fapt, nu am făcut-o niciodată. Nici pentru a ma apăra pe mine însumi. Dar acum nu m-am putut abține,” se arată în mesajul postat de Răzvan Ioan Dincă.

Și Cornel Ilie de la VUNK a reacționat și spune că „cineva, acolo, la teatrul de operetă nu se pricepe nici la artiști și nici la oameni.”

„Sper că, la un moment dat, Adi Nour va ajunge la conducerea instituției care acum spune ca nu mai are nevoie de talentul lui imens. Și pe lângă talent, este și unul dintre cei mai disciplinați, punctuali și profesioniști artiști pe care i-am întâlnit până acum. Cineva, acolo, la teatrul de operetă nu se pricepe nici la artiști și nici la oameni,” a transmis Cornel Ilie.

Actorul Lari Georgescu a scris că atunci „când un artist valoros e îndepărtat sub astfel de pretexte, e clar că nu arta decide, ci altceva.”

„Lucrez cu Adi Nour în spectacole încă din 2012. Este un exemplu de profesionist: dedicat, apreciat de public și confirmat, fără tăgadă, de unii dintre cei mai buni artiști din domeniu cu care a colaborat. Talentul și seriozitatea lui sunt incontestabile. Când un artist valoros e îndepărtat sub astfel de pretexte, e clar că nu arta decide, ci altceva. Publicul te iubește, colegii te respectă, iar asta nu poate fi concediat,” a transmis actorul.

Actrița Ioana Sihota l-a comparat pe Adi Nour cu „Michael Jackson al musicalului în România.”

„Adi Nour este Michael Jackson al musicalului în România. Ce văd aici este peste puterea mea de înțelegere. Am rămas fără cuvinte.... Un artist, actor, solist, dansator de step, comediant, profesionist desăvârșit, caracterial de punctual și într-o disciplină de fier a craft-ului său, iubitor al frumosului, CREATOR și... OM ca Adi este o pierdere imensă din orice loc de pe pământ, nu doar dintr-o instituție.

Adi, dragul meu, îmi ești inspirație, model, coleg, și Bill al meu forever! Toata lumea te așteaptă cu ardoare în atâtea locuri, just answer the phone,” este mesajul transmis de artistă.

