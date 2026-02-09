Schiță de Michelangelo, vândută cu zeci de milioane de dolari. Un record istoric la licitație

O schiță realizată de Michelangelo, studiu pentru decorarea Capelei Sixtine, a fost vândută la Christie’s New York cu 27,2 milioane de dolari, stabilind un nou record pentru o operă a artistului florentin adjudecată în cadrul unei licitații publice. Lucrarea, estimată inițial la cel mult 2 milioane de dolari, se numără printre puținele desene ale lui Michelangelo aflate încă în mâini private, informează News.ro.

Estimată iniţial între 1,5 şi 2 milioane de dolari, această reprezentare face parte din cele aproximativ cincizeci de studii cunoscute legate de decorurile frescei de la Vatican.

Acest studiu pentru piciorul drept al Sibylei libiene este unul dintre cele 400 de personaje care împodobesc pereţii Capelei Sixtine. Preoteasă a lui Apollo, ea face parte din grupul de clarvăzători care au anunţat venirea lui Hristos, alături de profeţii biblici.

Potrivit Christie’s, licitaţia a fost obiectul unei rivalităţi acerbe între cumpărători.

În cadrul aceleiaşi vânzări dedicate desenelor maeştrilor antici, o „reuniune a sufletului şi a trupului” de William Blake (1757–1827) a fost adjudecată cu 952.000 de dolari. O reprezentare a unui stejar în peniţă, atribuită lui Titian (1488–1576), a fost adjudecată cu 215.900 de dolari.

Rezultatul obţinut de această mică schiţă (13,5 x 11,5 cm) depăşeşte recordul anterior stabilit în 2022, tot la Christie’s, la Paris. O lucrare realizată în peniţă şi cerneală maro, „Un homme nu et deux figures derrière lui”, a fost vândută contra sumei de 23 de milioane de euro. Casa de licitaţii reaminteşte că doar „câteva desene se mai află încă în mâini private”. Din cele cinci sute de desene catalogate ale florentinului, aproape 98% se află astăzi în muzee.

Moştenirea pictorului, sculptorului, poetului şi arhitectului (Michelangelo a lucrat la construcţia Bazilicii Sfântul Petru) va fi subiectul unei viitoare expoziţii la Beaux-Arts din Paris. În perioada 24 martie – 24 mai, expoziţia „Après Michel-Ange” va explora influenţa imensă exercitată de maestru asupra artelor, până în secolul al XIX-lea. Desene de Léon Bonnat sau Carpeaux vor fi, de asemenea, incluse în expoziţie.

Editor : Ș.A.