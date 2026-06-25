Scriitorul Mircea Cărtărescu a fost primit la Vatican de Papa Leon al XIV-lea

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de când a fost înființată Libreria Editrice Vaticana (LEV), Sfântul Părinte Leon al XIV-lea a primit în audiență un grup de scriitori și scriitoare din întreaga lume, printre invitați numărându-se și scriitorul român Mircea Cărtărescu ale cărui apere narative au fost traduse în limba italiană. Întâlnirea a avut loc miercuri, în cursul dimineții, în Sala adiacentă Aulei Paul al VI-lea din Vatican, relatează vaticannews.va.

Jon Fosse, Marilynne Robinson, Elizabeth Strout, Eric-Emmanuel Schmitt, Vittorio Lingiardi, Julia Navarro, Jonathan Safran Foer, Enrico Brizzi, Colum McCann, Daniele Mencarelli și Mircea Cărtărescu alături de câțiva dintre autorii care au publicat la editura Sfântului Scaun, precum Adrien Candiard, Eraldo Affinati, Paolo Malaguti, s-au întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea.

Scrierea, un act de adevăr, de dezvăluire

Definind ocazia centenarului înființării editurii Sfântului Scaun, "propice pentru a reflecta asupra importanței cărții și a scrisului", ca "formă de expresie umană", pontiful le-a spus invitaților: "Scrierea – așa cum o practicați voi – este un act de adevăr, de dezvăluire. Scrierea spune cine suntem, în ce credem și ce sperăm, lumea spre care tindem, viitorul pe care îl visăm. În această tensiune către adevăr simțim cum adevărul este discret, cum ni se oferă în dialogul interior cu Dumnezeu și în dialogul deschis și respectuos cu aproapele".

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Activarea empatiei

Observând că "Adevărul nu este un teritoriu de apărat, ci un bun de împărtășit" (Magnifica humanitas, 25), Sfântul Părinte a reliefat: "Nu suntem niciodată stăpânii adevărului; dimpotrivă, el este cel care ne "cucerește". De aceea, vă doresc să fiți capabili să treziți atracția pentru adevăr, pentru că voi înșivă sunteți atrași de el".

De asemenea, Papa Leon a definit scrisul "un gest de umanitate", scoțând în evidență valoarea sa formativă recomandată și de Papa Francisc. De asemenea, a subliniat capacitatea empatică pe care o activează în noi lectura unui text literar.

A scrie are legătură cu Dumnezeu

"În cele din urmă" – a spus Papa Leon – "a scrie are legătură cu Dumnezeu. Poate părea îndrăzneț să spunem acest lucru, dar mai mulți teologi au reflectat și au scris despre armonia dintre forma scrierii și revelația Dumnezeului biblic. Însăși structura Revelației ne împuternicește în acest sens: Pentru creștini – scria cardinalul Radcliffe – nimic din ceea ce este uman nu este străin de Cristos. Orice încercare de a găsi răspunsuri la întrebările fundamentale ale vieții noastre – cum să iubim, cum să fim drepți, cum să fim liberi, cum să facem față suferinței și morții – ne ajută să-L înțelegem pe Cristos, Cel care este cel mai uman dintre toți (T. Radcliffe, Accendere l’immaginazione, Verona 2021, p. 29)".

Editor : M.C