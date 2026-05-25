Scriitorul și dramaturgul român Matei Vișniec a fost distins cu Ordinul de Onoare de către Maia Sandu. „O voce în slujba adevărului”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a acordat Ordinul de Onoare scriitorului și dramaturgului român Matei Vișnec. Potrivit Maiei Sandu, prin anii săi de activitate în teatrele din Chișinău, dramaturgul a contribuit la formarea unor generații de spectatori care înțeleg importanța gândirii critice și semnificația artei în viața oamenilor, relatează Newsmaker.

Președinta Maia Sandu a afirmat că Matei Vișniec este „o voce în slujba adevărului”, care „a explorat, cu forță artistică, traumele dictaturii, absurditatea războiului și sensibilitatea umană”.

„M-am bucurat să îi confer scriitorului și dramaturgului Matei Vișniec Ordinul de Onoare, în semn de recunoștință pentru opera sa excepțională și pentru felul în care a apărat, prin cultură, libertatea spiritului. O voce în slujba adevărului, Matei Vișniec a explorat, cu forță artistică, traumele dictaturii, absurditatea războiului și sensibilitatea umană”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a subliniat că de trei decenii, Matei Vișniec este acasă și în Republica Moldova.

„Prin spectacolele sale de la Chișinău, prin întâlnirile cu publicul și prin atelierele dedicate tinerilor, a contribuit la formarea unor generații care înțeleg importanța reflecției critice și puterea teatrului de a apropia oameni și destine”, a menționat șefa statului.

În acest an, Matei Vișniec este invitat special al Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026, o prestigioasă platformă culturală dedicată teatrului contemporan și creațiilor care provoacă, inspiră și deschid noi perspective asupra lumii în care trăim.

