Sindicatele din Cultură protestează în întreaga țară. Ce revendică Federația CulturMedia

Data publicării:
Foto: Inquam Photos / Ruxandra Nitescu

Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă CulturMedia a anunțat că, în Ziua Culturii Naționale și Ziua Mihai Eminescu, au început protestele în instituții culturale din întreaga țară – muzee, biblioteci, teatre, case și centre culturale – și continuă după-amiaza, începând cu ora 16:00, prin pichetarea Ministerului Culturii, conform calendarului anunțat, arată un comunicat de presă al Federației.

„Astăzi protestăm ca și cum Eminescu însuși și-ar fi dorit să îl evocăm: om al criticii lucide și asumate, nu al festivismului gol și al declarațiilor sterile. Eminescu nu a fost poetul ceremoniei de imagine sau al discursurilor goale, ci vocea critică ce denunța impostura, mediocritatea și disprețul autorităților față de ceea ce este cu adevărat esențial pentru o societate: cultura și spiritul public. Astăzi, aceeași critică rămâne valabilă în raport cu cei care folosesc simbolic imaginea lui Eminescu, dar nu își asumă responsabilitatea politică și decizională pentru protejarea și susținerea instituțiilor culturale și a oamenilor care le servesc”, arată sursa citată.

Potrivit CulturMedia, formele protestului presupun:

- acțiuni simbolice în interiorul instituțiilor de cultură: banderole albe, simbol al tăcerii impuse Culturii, marginalizării profesioniștilor din domeniu și al refuzului decidenților de a-și asuma responsabilitatea reală;

- afișe și mesaj pentru public, căruia i se restricționează accesul la Cultură și Educație, prin politicile incoerente practicate;

- pichetarea Ministerului Culturii, începând cu ora 16:00.

Federația CulturMedia revendică în continuare:

- Poziționarea Culturii, din punct de vedere al decidenților, ca infrastructură de identitate națională, nu ca simplu decor sau anexă bugetară;

- salarii demne și echitabile pentru angajații din muzee, biblioteci, teatre și alte instituții culturale;

- respectarea și implementarea Contractului Colectiv de Muncă existent la nivel sectorial;

- soluționarea crizei de personal și finanțare adecvată pentru funcționarea instituțiilor;

- un dialog social real și responsabil cu factorii de decizie, nu formal și procedural;

Ne dorim ca Ziua Culturii Naționale să fie un moment de asumare concretă, și nu doar un prilej de ceremonii și declarații fără efect.

„«E ușor a scrie versuri, când nimic nu ai a spune» – Ne dorim ca aceia care trudesc și care primesc mulțumiri în discursuri demagogice, să fie luați în seamă, nu amenințați că li se închid instituțiile sau trimiși acasă în concedii forțate, iar de Ziua Culturii – elogiați.

Ne dorim ca Ziua Culturii să fie celebrată, în primul rând, prin respectul cuvenit acordat profesioniștilor. Ne dorim un management coerent, îndreptat spre interesul național și protejarea acestuia”, mai arată comunicatul.

