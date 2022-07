Soprana Angela Gheorghiu: Nu datorez nimic României, nu am fost susținută niciodată de acest stat

Soprana Angela Gheorghiu, care se află în centrul unor polemici după ce a avut câteva atacuri virulente la adresa unor colegi din România, spune, duminică, într-o nouă postare pe Facebook, că nu datorează nimic României și că nu a fost susținută niciodată de statul român.

Angela Gheorghu arată că în cei 32 de ani de carieră nu a avut niciun spectacol de operă în România, nu a încheiat niciodată un contract cu Opera Română şi a avut doar 4-5 concerte cu onorarii şi câteva spectacole caritabile.

„Nu datorez nimic României, nu am fost susținută de acest stat sau de instituțiile lui niciodată în cariera mea, dimpotrivă eu am susținut muzicieni și colegi români, invitându-i în concertele și spectacolele mele, pe onorarii importante, în toată cariera mea”, spune Angela Gheorghiu.

Soprana explică, în context, de ce l-a criticat pe dirijorul Cristian Măcelaru, director artistic al Orchestrei Naționale a Franței. Ea îl acuză că nu ar fi vrut să o distribuie în spectacolul de Ziua Națională a Franței.

De unde a pornit scandalul

Atunci, de Ziua Franței, Angela Gheorghiu îl ataca pe Măcelaru și îl făcea „laș și trădător”, „un alt român”, într-un comentariu la o postare pe Facebook făcută chiar de dirijorul Cristian Măcelaru. Soprana critica și alegerea acestuia de a interpreta George Enescu de Ziua Națională a Franței, compozitor care este supraevaluat, în opinia sopranei.

„Din păcate eşti un laş şi un trădător, ştii bine ce vreau să spun...un alt român, nu mă surprinzi deloc. Muzică populară la Paris, OMG! Cultura ta muzicală aici s-a oprit?! Păcat! Avem mari compozitori români, nu uita asta niciodată, pe care publicul internaţional nu îi cunoaşte, şi eu i-am cântat şi interpretat pe foarte mulţi pe toată planeta, dar tu nu ai studiat în România şi, atenţie, ai mari lacune pe acest subiect”, a comentat atunci Angela Gheorgiu, cuvinte care i-au atras apoi critici din partea altor artiști români.

Explicațiile Angelei Gheorghiu

Duminică, într-o postare pe contul său de Facebook, soprana se apără și explică de ce a avut această reacție.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Reacția mea vis-à-vis de dirijorul Cristian Macelaru vine după ce am fost dusă cu vorba sau, mai pe românește, mințită de acesta - al doilea român care s-a comportat în acest mod inexplicabil și incalificabil în ultimele 12 luni. Am fost invitată încă de anul trecut, în octombrie 2021, de catre Didier de Cottignies (prietenul meu de o viață, pe care l-am cunoscut de pe vremea când am semnat contractul cu Decca, la începutul carierei mele), să particip la concertul anual de 14 iulie de la Paris, de Ziua Națională a Franței. Didier este cel care l-a numit în funcția de Director Artistic al Orchestrei Naționale a Franței pe Cristian Măcelaru, iar invitarea mea la concert a survenit după ce Didier a vorbit cu Cristian Măcelaru. Contractele mele se fac din timp, prin agenția de management, eu nu mă ocup de detaliile contractuale direct cu promoterul și nici nu aș putea pentru că nu am timp și am o echipă care știe exact ce are de făcut. Totuși, Cristian Măcelaru fiind român, am zis că pot discuta direct cu el despre repertoriu, mi s-a părut un gest colegial normal vis-à-vis de un conațional de-al meu, pe care l-am cunoscut așteptând în fața cabinelor mele, la final de spectacol, în principal în America. Așa am avut câteva convorbiri telefonice și schimburi de mesaje, în perioada noiembrie 2021 - aprilie 2022… Apoi, cum spuneam, inexplicabil, Cristian Măcelaru a dispărut! Ba mai mult decât atât, de la agenția mea am aflat, cu greu, printr-o secretară a Orchestrei, că nu voi mai lua parte la acest concert. Fără niciun motiv. De la o secretară...”, arată soprana.

Soprana acuză „un tipar de comportament”

Ea mai spune că același lucru i s-a întâmplat și la Opera Națională București. „Pe scurt, am fost invitată anul trecut, în iunie 2021 (și asta doar după un mesaj devenit viral pe facebook), să cânt într-un concert extraordinar, în preajma Anului Nou, la aniversarea centenarului ONB.

Toate detaliile contractuale au fost stabilite de către managementul meu și, pe 14 iulie 2021 a fost confirmat, de ambele părți, un concert de gală pentru 31 decembrie 2021. Managerii mei au așteptat contractul luni de zile, au întrebat, au scris… dar ONB a dispărut complet și nici măcar nu a mai răspuns (așa cum avea să o facă și Cristian Măcelaru peste câteva luni). Protagonistul acestui episod a fost Daniel Jinga, numit, între timp, Director General la ONB, în urma unui concurs cu un singur candidat. Lucrurile sunt foarte clare”, spune Angela Gheorghiu.

„Cele de mai sus se încadrează într-un tipar de comportament pe care, de-a lungul vremii, prea mulți compatrioți l-au manifestat față de mine. Și de care aș fi putut, și pot să mă lipsesc”, conchide ea.

Angela Gheorghiu: „Nu datorez, în fapt, nimănui nicio explicație”

Artista explică, pe de altă parte, și de ce preferă anumiți muzicieni români, „muzicieni cu adevărate cariere”, față de cei care sunt „promovați excesiv” în România. „Desigur, fiecare este liber să asculte pe cine dorește, să-i placă de cine alege, dar e păcat că în România nu se vorbește mai mult și de alți muzicieni români, compozitori, cântăreți de operă, ale căror compoziții sau cariere sunt cu mult mai importante pentru istoria muzicii UNIVERSALE”, scrie Angela Gheorghiu, care dă câteva exemple, între care Radu Lupu, „o legendă autentică a pianului, ar fi meritat zi de doliu național atunci când acesta a murit, recent”.

„Nu datorez nimic României, nu am fost susținută de acest stat sau de instituțiile lui niciodată în cariera mea, dimpotrivă eu am susținut muzicieni și colegi români, invitându-i în concertele și spectacolele mele, pe onorarii importante, în toată cariera mea”, spune Angela Gheorghiu care enumeră în continuare o serie de artiști români pe care i-a invitat să cânte alături de ea. „Nu am fost obligată să ii invit pe ei, puteam să invit pe cine doresc eu, așa cum pot să o fac și acum”, menționează soprana.

„Mi-am dedicat toată viața muzicii și în particular muzicii românești, pe care o cânt în toate concertele mele, naționalitatea mea e română, originea mea din Adjud o știe o lume întreagă și o menționez în toate prezentările și biografiile care mi se cer. Nu datorez, în fapt, nimănui nicio explicație, ba dimpotrivă, mie mi se datorează explicații din partea multora, dar am considerat ca măcar o dată lucrurile trebuie spuse clar. Vă doresc tuturor mai multă înțelegere și mai mult patriotism autentic, care să depășească stadiul de comentariu pe facebook. Sentințele naționaliste, extreme, anti feministe, comentariile făcute de dragul scandalului, fără un minim de informare și de respect, nu își au loc în anul 2022 și niciodată”, își încheie postarea Angela Gheorghiu.

Editor : Luana Pavaluca