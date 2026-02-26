Sud-coreeanul Park Chan-wook, președinte al juriului Festivalului de Film de la Cannes din 2026

Regizorul sud-coreean Park Chan-wook, cunoscut şi pentru filmele „Old Boy”, „Decision to Leave”, a fost numit preşedintele juriului celei de-a 79-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes, care va avea loc în luna mai, au anunţat joi organizatorii.

„Park Chan-wook şi juriul său vor desemna Palme d'Or 2026, după ce anul trecut premiul a fost câştigat de iranianul Jafar Panahi, acordat de Juliette Binoche filmului Un simple accident”, a anunţat Festivalul într-un comunicat, referindu-se la „o premieră pentru cinematografia coreeană”, notează News.ro.

„Sunt nerăbdător să experimentez această dublă captivitate voluntară alături de membrii juriului”, a declarat Park Chan-wook, conform comunicatului de presă.

„În această perioadă de ură şi dezbinare, cred că simpla adunare într-o sală de cinema pentru a viziona un film împreună, sincronizându-ne respiraţiile şi bătăile inimii, creează un sentiment emoţionant şi universal de solidaritate”, a adăugat regizorul, producătorul şi scenaristul în vârstă de 62 de ani.

La răscrucea genurilor, dar mereu atras de lumi întunecate şi tulburătoare, cinematografia sa este „una de o îndrăzneală nestăvilită: în ceea ce priveşte scenariul, stilul şi moralitatea”, au transmis organizatorii Festivalului de Film de la Cannes.

Park Chan-wook a obţinut recunoaştere internaţională cu „Old Boy”, câştigător al Marelui Premiu la Cannes în 2004. Adaptat după o manga cult, acest al doilea film al unei trilogii întunecate şi sângeroase despre răzbunare abordează inegalitatea socială, o temă recurentă în cinematografia coreeană.

Două dintre celelalte filme ale sale au câştigat premii la Cannes: între romantism şi vampiri, „Thirst” a primit premiul juriului în 2009, iar „Decision to leave”, un thriller cu romantism întunecat, a fost distins cu premiul pentru regie în 2022.

„No Other Choice”, cel mai recent film al său, lansat în 2025 şi adaptat după romanul „The Axe” (1997) de Donald Westlake, urmăreşte un şomer hotărât să-şi ucidă potenţialii concurenţi pentru a obţine un loc de muncă.

Filmele sale fac parte, de asemenea, din influenţa globală a culturii sud-coreene, cum ar fi Palme d'Or din 2019 pentru „Parasite”, acordat compatriotului său Bong Joon-ho, serialele „Squid Game” şi „KPop Demon Hunters” sau vedetele trupelor K-pop BTS şi Blackpink.

