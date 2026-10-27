Un tablou semnat de Nicolae Grigorescu valorează doar 3,5 lei în actele Muzeului de Artă din Ploiești. Și nu este singura operă de artă care figurează în evidențele instituției cu o valoare atât de mică. Conducerea muzeului explică faptul că unele tablouri nu au mai fost reevaluate de zeci de ani, iar pentru actualizarea sumelor este nevoie de bani.

Tabloul intitulat „Peisaj”, semnat de Nicolae Grigorescu, figurează în evidențele contabile ale Muzeului de Artă din Ploiești cu o valoare de numai 3,5 lei, cât costă un covrig.

O altă lucrare a aceluiași pictor, aflată în patrimoniul muzeului, a fost evaluată în anul 2011 la peste 800.000 de lei.

Directorul muzeului a explicat, pentru jurnaliștii de la Observatorul Prahovean, că unele tablouri figurează și acum în inventar cu valori stabilite în perioada comunistă și că sumele din documentele contabile nu au fost actualizate.

Pentru reevaluarea operelor este nevoie de experți acreditați, iar costurile pot ajunge la zeci de mii de euro pentru un singur tablou, sumă pe care conducerea muzeului susține că nu o are. Instituția mai spune că veniturile din bilete și din alte activități acoperă cel mult 10% din necesarul instituției.

Așadar, până când vor exista bani pentru reevaluare, unele opere de artă semnate de pictori celebri vor continua să figureze în evidențele muzeului cu valori de numai câțiva lei.

Editor : M.B.