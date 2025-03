Cazinoul din Constanța și-a recăpătat strălucirea, dar cu mari eforturi. După cinci ani de lucrări, monumentul istoric a redevenit cea mai mare bijuterie de la malul mării. Consolidarea fundației, refacerea integrală a fațadelor și decorațiunilor, restaurarea vitraliilor, a mozaicurilor, a componentelor metalice, sunt doar câteva dintre lucrările care au redat Cazinoului aerul de odinioară. Clădirea va fi inaugurată pe 21 mai de ziua orașului Constanța.

Cazinoul din Constanța a redevenit bijuteria arhitecturală de la malul mării. Această clădire-simbol a trecut printr-un amplu proces de restaurare, care a presupus intervenții complexe, de la structura de rezistență până la elementele arhitecturale și artistice.

Iulia Stanciu, jurnalist Digi24: 1.500 de metri pătrați de marmură din Grecia, Italia și Egipt s-au montat în interiorul Cazinoului și, tot aici, pentru pereți s-au folosit aproximativ cinci kilograme de foiță de aur.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării: Am ajuns în momentul în care putem să dăm acest Cazinou constănțenilor și tuturor celor care vin la malul mării, indiferent că sunt turiști din țară sau din străinătate.

Una dintre cele mai dificile operațiuni a fost montarea structurii care susține vitraliile.

„Aici vedem un panou vitral, poate una dintre cele mai frumoase ferestre ale Cazinoului din Constanța și are vedere către port”

Dan Dumitriu, arhitect: Am conceput aceste lămpi de la Cazinou, e important să parcurgeți toată povestea lui. Am ales materiale de foarte bună calitate, alamă și sticlă, sticlă opală, am adus o sticlă specială din partea de sus din Mexic și am făcut 650 de petale din sticlă curbată.

Vizitatoare: Rezultatul e pe măsura așteptărilor!

În Cazinou va exista o cafenea la parter, mai multe muzee immersive, dar și o sală de spectacole la etaj.

