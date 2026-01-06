Live TV

Cine a scos din apa înghețată crucea aruncată de Regele Mihai de Bobotează. Imagini de arhivă

regele mihai si preoti, la boboteaza
Regele Mihai, pregătindu-se să arunce crucea în apa Dâmboviței. Sursă foto: Arhivele Naționale

Arhivele Naționale ale României au publicat marți, pe rețelele sociale, o fotografie de arhivă, în care apare Regele Mihai aruncând crucea de Bobotează în apa Dâmboviței. Familia regală era o bună păstrătoare a tradițiilor românești, potrivit sursei menționate.

În imaginea publicată de Arhivele Naționale, care este un colaj din două fotografii, apare Regele Mihai ținând în mână crucea pe care urma să o arunce în apă, alături de mai mulți preoți.

„La Arhivele Naționale se păstrează o fotografie cu Regele Mihai aruncând crucea în râul Dâmbovița, pentru a fi recuperată de bărbații care îndrăzneau să se avânte în apa aproape înghețată. Iordan Lungu a fost cel care a ajuns primul la cruce”, se arată în postarea Arhivelor Naționale.

În partea de jos a imaginii apar patru bărbați în cămăși lungi, tradiționale, după ce au scos crucea din apă. 

„Membrii familiei regale a României participau atât la slujbă, cât și la serbările organizate cu acest prilej”, mai menționează Arhivele Naționale în postare.

