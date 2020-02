Comoară fabuloasă găsită într-o pădure din Buzău. Cât vor primi cei care au făcut descoperirea

O comoară găsită îngropată într-o pădure din Buzău a ajuns acum la Muzeul Județean. Sunt peste 2.500 de monede, vechi de 400 de ani. Cei care le-au găsit urmează să primească o recompensă de 30% din valoarea comorii, după ce aceasta va fi stabilită de experți.

Doar ciripit de păsărele şi sunete ascuţite ale detectorului de metale, asta se aude când pasionații de găsirea de comori îşi încep treaba în pădure. Undeva la întretăierea Drumului Bogdanului cu Drumul Oilor din pădurea Spătarului, într-un luminiş, căutătorii merg destul de aproape unul de celalalt ca să fie siguri că nu rămane niciun centimetru de pământ neverificat. Dintr-o dată, aparatul unuia dintre ei ţiuie puternic, semn că sub stratul de frunze este un obiect metalic mare. Imediat s-au adunat toţi şi au început săpăturile. Așa au dat peste un vas din lut, plin cu monede.

„Mamă, știi cât are asta? 3,4 kg, mai mult! Uite, de aici se vede mai bine, uite ce e acolo!”

Celui care a descoperit comoara nu i-a venit să creadă prima dată peste ce a dat.

- Foarte emoționant, la primul semnal mi-am dat seama că e ceva important, după sunet, destul de adânc, am exclamat către băieți: Am găsit oala cu arginți! Am scos-o, toți au fost încântați, cel mai mult mi-a plăcut când am văzut fețele colegilor când le-am mărturisit că vreau să împart această recompensă cu ei”, a povestit Dragoș Băescu, cel care a făcut descoperirea.

- Simțiți că scrieți istorie?

- Neaparat, fiecare părticică găsită în noroaiele astea... aducem și noi o contribuție, acolo – spune Cristi Moraru, tovarășul de căutări.

Odată scoasă la lumină, comoara a ajuns pe mâna arheologilor.

„Din primele noastre informații și de la prima vedere, majoritatea monedelor ar fi de la începutul secolului al XVII-lea”, spune Gabi Stăicuț, arheolog la Muzeul Județean Buzău.

„Este, din punct de vedere numeric, unul dintre cele mai mari tezaure cunoscute, iar de pe teritoriul județului nostru, până acum, cel mai mare, este un tezaur care cuprinde 2.559 de piese, de monede”, a declarat Daniel Costache, directorul Muzeului Județean Buzău.

Potrivit legii, 30% din valoarea estimată de un numismat va reveni descoperitorilor.

