Live TV

Video „Este un simbol al puterii”. Istoria de 200 de ani a tronului pe care au stat ultimii domnitori ai Moldovei. Cum arată astăzi

Data publicării:
tron domnitori moldova
Tronul ultimilor domnitori ai Moldovei a fost realizat în anul 1806, din lemn de tei, cu foiță de aur. Fotografii de dinainte de restaurare. Sursa foto. Palatul Culturii Iași

Tronul pe care au stat ultimii domnitori ai Moldovei, un exponat de excepție, vechi de mai bine de două secole, poate fi admirat din nou la Palatul Culturii din Iași. A fost expus ultima oară în 2008. Intervențiile făcute în perioada comunistă i-au schimbat înfățișarea originală. Ca să fie readus la formă inițială a fost nevoie de un proces amplu de restaurare care a durat cinci ani. „Este un simbol al puterii”, spun muzeografii.

Tronul ultimilor domnitori ai Moldovei, realizat în anul 1806, a fost expus la Palatul Culturii din Iași, după aproape 20 de ani de când vizitatorii nu au mai avut ocazia să îl vadă.

„Este un simbol al puterii, este un simbol al tranziției de la moda orientală la moda occidentală, pentru că a fost comandat de un domnitor fanariot, de către Alexandru Moruzzi”, explică Senica Țurcanu, șefa Muzeului de Istorie din Iași.

În 1880, palatul în care se afla a luat foc. Ca sa fie salvat, tronul a fost aruncat pe geam.

„Dacă acel gest al omului care a aruncat tronul pe geam nu ar fi fost atunci, probabil că astăzi nu ne-am fi bucurat de acest lucru. E o piesă de peste două secole, o piesă care, din punctul nostru de vedere, nu a fost niciodată prezentată atât de frumos”, e de părere managerul Palatului Culturii din Iași, Andrei Apreotesei.

Cinci ani au lucrat experții la restaurarea tronului.

„Cea mai dificilă etapă a fost îndepărtarea straturilor abuzive de culoare aplicate, probabil, în epoca comunistă. De altfel, tronul avea un aspect total diferit”, explică Codrin Lăcătușu, șef Centru Conservare.

„Operațiunea de curățare a fost efectuată sub lupă, la microscop, pentru a salva toata această foiță de aur originală”, completează Remus Popa, restaurator.

Tronul realizat din lemn de tei va fi expus permanent pentru public la Palatul Culturii.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
petrolier în ocean
3
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
4
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
camera deputatilor in sedinta
5
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc...
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
Digi Sport
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie de afaceri
Patru din zece funcții de conducere în România sunt ocupate de femei. Ce le diferențiază de bărbații lideri: „Sunt mai înțelegătoare”
Digi 24_2026_03_10_06_44_09
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 10 martie
Kaja Kallas.
Kaja Kallas: „Ar trebui să accelerăm ritmul procesului de extindere a UE”. Ce țări sunt vizate
Titluri Tezaur
Românii pot investi din nou în titluri de stat TEZAUR. Dobânzi de până la 7% și venituri neimpozabile
ARH N23 AMBULANTA NOROI-BETA 250226_00236
Bebeluș mort în Iași după ce ambulanța a rămas blocată în noroi. Echipajele au ajuns după mai bine de o oră
Recomandările redacţiei
profimedia-1080803649
Pete Hegseth și „chemarea divină”. Criticii șefului de la Pentagon...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan anunță o „analiză aprofundată” după repatrierea...
iran rachete
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Iranul amenință că începe să...
dominic fritz
Fritz: PSD vrea să finanțeze tot pachetul social, dar fără să spună...
Ultimele știri
Țara  din UE în care sute de tineri vin la recrutare după reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Cât câștigă lunar un recrut
Conflict la Marea Roșie. Războiul civil din Sudan riscă să se extindă, pe fondul influenței străine: ce interese au țările din Golf
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă rebelii Houthi să rămână în umbră
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, supranumită cea mai frumoasă fată din lume, s-a logodit la 24 de ani. Cine este bărbatul...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Fanatik.ro
Cum a impresionat-o Gică Hagi pe Diana Șucu: “Este Dumnezeu pe bucata lui!”
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Campionatul MLS, zguduit de un scandal uriaș de pariuri! Americanii nu au milă în astfel de cazuri și au...
Adevărul
Cum s-au separat interesele SUA și ale Israelului în conflictul din Iran. Explicațiile profesorului Radu Carp
Playtech
Ce salariu are o femeie de serviciu în 2026: sumele dezvăluite de români
Digi FM
Era om al străzii și avea o zi groaznică la muncă. Gestul banal care i-a schimbat viața peste noapte: „Cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mesajul lui Gigi Becali care l-a făcut pe Mirel Rădoi să se răzgândească
Pro FM
Mădălina Ghenea și picioarele ei interminabile fură toți ochii. Pe plajă sau în rochie minusculă cu tocuri...
Film Now
Christina Applegate a dezvăluit numele starului rock pentru care l-a părăsit pe Brad Pitt: Nu am mai vorbit...
Adevarul
Misterele unuia dintre cele mai controversate evenimente ale secolului XX. Moartea lui Kennedy, încă o...
Newsweek
La ce oră va intra pensia pe card joi, 12 martie? Care pensionari iau un bonus record de aproape 2.700 de lei?
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Motivul pentru care un cățeluș dormea mereu în același loc. Stăpâna a izbucnit în lacrimi când a aflat...
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Angelina Jolie surprinde fanii cu un bob blond pe platourile de filmare din Londra. Noul look este pentru...