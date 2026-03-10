Tronul pe care au stat ultimii domnitori ai Moldovei, un exponat de excepție, vechi de mai bine de două secole, poate fi admirat din nou la Palatul Culturii din Iași. A fost expus ultima oară în 2008. Intervențiile făcute în perioada comunistă i-au schimbat înfățișarea originală. Ca să fie readus la formă inițială a fost nevoie de un proces amplu de restaurare care a durat cinci ani. „Este un simbol al puterii”, spun muzeografii.

Tronul ultimilor domnitori ai Moldovei, realizat în anul 1806, a fost expus la Palatul Culturii din Iași, după aproape 20 de ani de când vizitatorii nu au mai avut ocazia să îl vadă.

„Este un simbol al puterii, este un simbol al tranziției de la moda orientală la moda occidentală, pentru că a fost comandat de un domnitor fanariot, de către Alexandru Moruzzi”, explică Senica Țurcanu, șefa Muzeului de Istorie din Iași.

În 1880, palatul în care se afla a luat foc. Ca sa fie salvat, tronul a fost aruncat pe geam.

„Dacă acel gest al omului care a aruncat tronul pe geam nu ar fi fost atunci, probabil că astăzi nu ne-am fi bucurat de acest lucru. E o piesă de peste două secole, o piesă care, din punctul nostru de vedere, nu a fost niciodată prezentată atât de frumos”, e de părere managerul Palatului Culturii din Iași, Andrei Apreotesei.

Cinci ani au lucrat experții la restaurarea tronului.

„Cea mai dificilă etapă a fost îndepărtarea straturilor abuzive de culoare aplicate, probabil, în epoca comunistă. De altfel, tronul avea un aspect total diferit”, explică Codrin Lăcătușu, șef Centru Conservare.

„Operațiunea de curățare a fost efectuată sub lupă, la microscop, pentru a salva toata această foiță de aur originală”, completează Remus Popa, restaurator.

Tronul realizat din lemn de tei va fi expus permanent pentru public la Palatul Culturii.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia