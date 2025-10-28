Fântâna Dragonului, cea mai mare fântână arteziană de la malul mării, este lăsată de izbeliște. Monumentul a fost ridicat de deținuții din lagărele comuniste și, de zeci de ani deja, nu este funcțională. Autoritățile spun că nici nu va mai fi vreodată: „Specialiștii au constatat că intervențiile ar fi prea costisitoare și nesigure”, transmit reprezentanții Primăriei Constanța. În tot acest timp, localnicii și turiștii privesc dezamăgiți spre fântâna construită din peste 10.000 de blocuri de piatră.

„Construită la începutul anilor '50, Fântâna Dragonului are o lungime de 40 de metri și o lățime de aproximativ 20 de metri. Este abandonată de zeci de ani și, așa cum puteți vedea, din ea cad bucăți de tencuială, este înconjurată de mizerie și de buruieni”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.

Deținuții politic din regimul comunist au ridicat monumentul din piatră, cu elemente din mitologia chineză. Numele de „Fântâna Dragonilor” vine de la cupa centrală, care se sprijină pe spatele creaturilor mistice. Localnicii își aduc aminte că fântâna era un punct principal de atracție.

„Uitați, aici are gaură. Și pe aici ieșea apă și încolo... Frumos se făcea! Intram acolo, pe dedesubt, ajungeam tocmai acolo”, povestește un localnic care, întrebat cât de mari erau tunelurile, răspunde prompt: „Cât poate să meargă un om”.

„Dezastruos! Nu vă uitați și dumneavoastră?! Părăsită!”, exclamă altcineva.

„Dacă ar fi funcțională și pusă în valoare, cu siguranță ar atrage și mai multi vizitatori”, e de părere Diana Slav, ghid de turism.

Pentru construcție a fost nevoie de 10 mii de blocuri de piatră.

„Știm că o parte au lucrat și la Cazino. Deținuții de la canal, mai ales zona de intelectualitate, au fost aduși și au lucrat, undeva în jur de 300, se pare. În același timp, erau vreo 200 de deținuți care prelucrau piatra, pentru că sunt 10 mii de blocuri de piatră în această fântână”, explică istoricul Răzvan Pantelimon.

„Fântâna Dragonului nu mai poate fi reparată. Gradul avansat de degradare a instalațiilor, a terenului de fundație și al construcției în ansamblu face imposibilă readucerea ei la funcționalitate. Specialiștii au constatat că intervențiile ar fi prea costisitoare și nesigure, astfel că monumentul va rămâne doar un element decorativ, cu valoare simbolică și estetică pentru oraș”, spune Luminița Lare, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța.

Astfel, Fântâna Dragonului a ajuns să nu mai fie funcțională din anii '70.

reporter: Iulia Stanciu

operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia