Video Geamie veche de 150 de ani, reabilitată cu 100 de voluntari în Constanța. Ce face specială astăzi moscheea abandonată de câteva decenii

Data publicării:
geamie reabilitata
Monumentul este reabilitat cu ajutorul voluntarilor de la Ambulanța Monumentelor, iar cele mai mari probleme au fost la acoperiș. Sursa foto: colaj captură Digi24

O geamie veche de 150 de ani este reabilitată de voluntari. Se întâmplă în județul Constanța, o zonă cu o puternică influență otomană de-a lungul istoriei. Clădirea a fost ridicată în secolul 19 și era într-un stadiu avansat de degradare. Acoperișul se prăbușise, iar acum voluntarii au intervenit să îi redea strălucirea de altădată. „Această moschee veche are un caracter aparte”, spune Selcin Ali, imam.

Iulia Stanciu, jurnalist Digi24: Ne aflăm în comuna Albești, județul Constanța, și geamia de aici a fost funcțională timp de un secol. Apoi, în anii '80, a început să se degradeze, acoperișul s-a prăbușit și, ulterior, clădirea a fost abandonată.

Monumentul este reabilitat cu ajutorul voluntarilor de la Ambulanța Monumentelor, iar cele mai mari probleme au fost la acoperiș.

Voluntar: Clădirea era într-o stare foarte gravă, era în pericol de colaps, iar noi, voluntarii, am contribuit de la începutul intervenției la structura de lemn.

Voluntar: Noi îl restaurăm, îl completam cu elemente noi, facem chertări la grinzile vechi, care au părți putrede, iar peste punem olane.

Silviu Timofte, coordonator proiect: Când am început, chiar la intrare, creștea un copac prin tot acoperișul, prin gaura mare din acoperiș. O altă zonă foarte deteriorată era aici în dreapta, în dreptul grinzii pe care am chertat-o cu lemn nou. La fel: ningea, ploua și toate olanele erau căzute.

Localnicii se bucură că monumentul va fi reabilitat și speră ca, pe viitor, să fie un punct de atracție al zonei.

Localnic: Nu mai sunt tătari in sat, dar e un lucru bun pentru că poate deveni un mic muzeu, care să ducă istoria Albeștiului mai departe. Știu ca a fost un sat german, după aia turc și ar fi ceva frumos, ca muzeu.

Selcin Ali, imam: Această moschee veche are un caracter aparte - faptul că zidurile sunt intacte până în ziua de astăzi, ceea ce ține de monumentele istorice... Este un patrimoniu cultural al României.

La lucrările de reabilitare au participat aproape 100 de voluntari - studenți la arhitectură, constructori, meșteri populari și restauratori.

reporter: Iulia Stanciu
operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia

Digi Sport
