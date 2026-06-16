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Video Jucării din Antichitate, descoperite în vechea cetate a Tomisului. Cum arătau jucăriile copiilor romani

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jucarii antice
Artefactele au fost descoperite de arheologii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Căluți pe roți, zornăitoare, figurine de animale și soldăței - acestea erau jucăriile din Antichitate, pe care le foloseau copiii care au trăit în epoca romană. Obiectele au fost descoperite de arheologi și păstrate în incinta Muzeului Național de Istorie și Arheologie Constanța. Acum vor ajunge în expoziții din mai multe orașe din țară. Prima oprire va fi la Iași, începând din 19 iunie.

„Încă din Antichitate, copiii aveau jucării. Așa cum puteți vedea, cele mai multe sunt realizate din lut și au fost descoperite aici, în Constanța, practic în vechea cetate a Tomisului”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.

Artefactele au fost descoperite de arheologii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Printre ele se află și trei căluți, tot din lut.

„În imagini avem omniprezentul căluț, căluț care a fost folosit, cred, de toți copiii. Erau făcuți în principal din lut și aveau și rotițe care se puteau monta cu o bucată de lemn”, povestește Ana Georgescu Hamat, arheolog.

Joaca era la fel de importantă pentru copiii din primele patru secole după Hristos, însă doar cei care proveneau din familiile înstărite aveau jucării.

„Este o jucărie articulată. E o jucărie care are picioarele pe care le poți mișca. Probabil, copiii de pe vremea aceea se jucau cu ele așa. Așa putem să ne jucăm și noi acum, dar mai greu”, explică Ana Georgescu Hamat.

Cei mai puțin bogați își confecționau jucării din diferite materiale provenite din natură, spre exemplu foi de porumb sau crenguțe de copaci, care nu au rezistat în timp.

„Foarte multe jucării, la vremea respectivă, mai ales pentru cei care nu aveau o stare materială foarte bună, erau jucării construite acasă. Cei care suntem cumva la o anumită vârstă ne aducem aminte că atunci când eram copii le confecționam din aproape orice: din cârpe, din bețe, pănuși de porumb”, mai spune arheologul Ana Georgescu Hamat.

Majoritatea acestor artefacte provin din morminte ale necropolei romane a Tomisului, din Pontul Euxin și din localități din județul Tulcea. Colecția va putea fi admirată în Iași, la Palatul Culturii, precum și la muzeele de istorie din Timișoara și Bârlad.

reporter: Iulia Stanciu
operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia

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