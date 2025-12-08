Live TV

Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție Tezaur: dobânzi de până la 7,40% și subscrieri deschise până în ianuarie 2026

Data publicării:
Business man holding coins putting in glass, Romania flag waving in the background. Finance and business concept. Saving money.
Foto: Profimedia Images
Ministerul Finanțelor a lansat luni, 8 decembrie, cea de-a douăsprezecea ediție a Programului de titluri de stat Tezaur din acest an. Statul pune la dispoziția populației o nouă rundă de investiții cu randamente ridicate, menită să încurajeze economisirea în contextul finalului de an. Titlurile pot fi achiziționate până în ianuarie 2026, iar dobânzile ajung până la 7,40% pentru maturitatea maximă.

Emisiunea este deschisă persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani, iar câștigurile rămân neimpozabile, un avantaj important pentru cei care caută o alternativă la depozitele bancare clasice.

Cum se cumpără titlurile Tezaur în ediția decembrie 2025 - ianuarie 2026

Perioada de subscriere se întinde pe mai bine de o lună, iar achiziția se poate face atât online, cât și fizic.

Începând cu 8 decembrie 2025 și până la 7 ianuarie 2026, titlurile pot fi cumpărate prin platforma Ghișeul.ro.  Tot online, dar exclusiv de către persoanele fizice înregistrate în SPV, subscrierile sunt posibile până la 8 ianuarie 2026, prin unitățile Trezoreriei Statului selectate.

Cei care preferă depunerea direct la ghișeu pot opta pentru Trezoreria Statului, unde titlurile vor fi disponibile până pe 9 ianuarie 2026.

În paralel, Poșta Română oferă acces în mediul urban până la 8 ianuarie, iar în mediul rural până la 7 ianuarie.

Mecanismul este următorul: investitorii pot realiza una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni, iar titlurile pot fi transferate sau răscumpărate anticipat.

În cazul în care subscrierea a fost făcută din greșeală sau investitorul își reconsideră decizia, retragerea este permisă pe durata perioadei de subscriere, prin cerere.

Dobânzi neimpozabile și libertate în administrarea investiției

Dobânda este anuală și se achită la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. Un element considerat esențial de investitori este scutirea totală de impozit pe câștig, ceea ce face aceste plasamente mai rentabile comparativ cu depozitele bancare tradiționale sau alte forme de economisire fiscalizate.

Sunt eligibile toate persoanele fizice care au împlinit 18 ani la data subscrierii.

Sumele atrase prin titlurile TEZAUR sunt utilizate de stat pentru finanțarea deficitului bugetar și pentru refinanțarea datoriei publice. Prospectul oficial poate fi consultat în secțiunea dedicată titlurilor de stat, inclusiv pe site-ul Poștei Române.

Pentru investitorii care doresc să transfere fondurile înapoi în contul bancar, Ministerul Finanțelor a publicat un ghid detaliat pentru operațiuni online rapide.

Transferul se face prin completarea documentului OPME (Ordin de plată multiplu electronic) descărcat de pe site-ul ministerului și deschis exclusiv cu Adobe Acrobat Reader.

Formularul necesită introducerea CNP-ului și a IBAN-ului destinatar, iar investitorul trebuie să calculeze suma finală, din care se scade comisionul aferent transferului: 0,51 lei pentru sume până la 50.000 lei sau 6 lei pentru transferuri mai mari.

După validarea documentului PDF, acesta se încarcă în contul SPV, prin opțiunea „Depunere formulare”, iar transferul se procesează ulterior în mod standard.

