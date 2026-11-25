O expoziţie cu obiecte de aur din Tezaurul României trimis la Moscova şi restituit parţial în 1956 va putea fi vizitată, începând de miercuri seară şi până pe 25 mai 2027, la Muzeul Naţional de Istorie a României.

„Astăzi, de la 17:30, vă aşteptăm la deschiderea expoziţiei 'Din istoria unei absenţe. Obiecte de aur din Tezaurul României trimis la Moscova şi restituit parţial în 1956'! Demersul expoziţional este integrat în deja consacrata expoziţie permanentă 'Tezaurul Istoric' (deschisă din 1972) şi centrat pe obiectele de aur din tezaurul României trimis la Moscova şi restituit parţial în 1956”, a anunţat MNIR pe pagina sa de Facebook.

Spre deosebire de tezaure celebre, precum cel de la Pietroasa, multe dintre aceste piese au intrat în muzeu fără informaţii despre provenienţă, context de descoperire sau colecţii anterioare, aşa că au fost iniţial expuse cronologic, după formă şi alcătuire.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cercetarea recentă a arhivelor instituţiilor de la care muzeul a preluat patrimoniul a permis reconstituirea în mare parte a grupului restrâns de obiecte restituite în 1956, recuperându-se fragmente din biografia fiecărui artefact.

„Piesele oferă indicii despre lumea de la cumpăna secolelor XIX-XX, când muzeele se organizau după reguli proprii, iar pasiunea pentru antichităţi devenea reglementată oficial. Printre exemple: un artefact antic cu decupaj modern, salvat în ultimul moment de autorităţi sau erudiţi; piese preistorice care pot îmbogăţi istoria aurului din acea perioadă; podoabe din Antichitatea clasică, legate de 'excursiunile arheologice' ; podoabe bisericeşti care evocă generozitatea ctitorilor şi integrarea lor în patrimoniul naţional în secolul al XIX-lea”, precizează MNIR.

Expoziţia marchează şi transformările politice din ultimii 110 ani, care au influenţat soarta tezaurului, obiectele revenite devenind astfel repere materiale ale unor naraţiuni fragmentare, care evocă plecări, reveniri şi o absenţă încă apăsătoare, a evidenţiat instituţia muzeală.

Editor : A.P.