Tronul pe care au stat regii României va fi transportat vineri la Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR) din Bucureşti, cu o maşină specială, însoţit de garda de onoare, a anunţat Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, care deţine piesa de patrimoniu.

„Contribuim esenţial la proiectul Muzeului Naţional de Artă, de refacere a Sălii Tronului din Palatul Regal al României, prin expunerea piesei originale Tronul României, pe care au stat toţi cei patru regi: Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea şi Mihai I. Acest lucru este posibil printr-un contract de custodie ce are ca obiect celebra piesă, deţinută de Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, către Muzeul Naţional de Artă al Romaniei. În felul acesta, Tronul României poate fi expus în locul său de origine, după 78 de ani”, se arată într-un comunicat al Muzeului Goleşti.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Conform aceleiaşi surse, contractul de custodie este încheiat pe o perioadă de un an şi prevede împrumutul la schimb cu o colecţie de artă deţinută de MNAR - trei opere pictate de Rudolf Schweitzwer-Cumpăna, artist al cărui nume îl poartă Galeria de Artă din Piteşti.

Tronul va pleca spre Palatul Regal cu o maşină specială şi cu gardă de onoare, precizează instituţia muzeală.

MNAR a informat anterior că spaţiile Istorice ale Palatului Regal vor putea fi vizitate de public de Ziua Naţională, pe 1 decembrie, între orele 16:00 şi 20:00, fiind prima ocazie, după foarte mulţi ani, de a vedea tronul la locul său, în Sala Tronului.

„Este un moment de mare însemnătate pentru muzeu, pentru publicul său şi pentru patrimoniul naţional. Tronul va fi aşezat chiar în poziţia sa consacrată de istorie şi de protocol. Alături de el, publicul va putea admira alte piese de mobilier care au aparţinut ansamblului istoric originar al Sălii Tronului, precum şi o parte din Tapiseria de Stat, brodată cu însemnele regale şi stemele provinciilor istorice româneşti”, a informat joi MNAR joi, într-un comunicat transmis Agerpres.

Editor : B.P.