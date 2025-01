Unul dintre suspecții în furtul tezaurului are cazier şi este cunoscut pentru comportament violent. Ce spune avocatul lui

Suspecţii reţinuţi în cazul furtului comorilor dacice de la Muzeul Drents din Assen vor fi audiaţi vineri de un tribunal olandez de instrucţie, după care procuratura ar putea anunţa mai multe despre caz, scrie De Telegraaf, care menţionează şi că un al patrulea bărbat care a fost filmat în magazinul de bricolaj din Assen este în continuare căutat.

Bernhard Zeeman, în vârstă de 34 de ani, unul dintre suspecţii din cazul furtului tezaurului dacic de la Muzeul Drents din Assen, a primit anterior o pedeapsă grea cu închisoarea pentru un jaf la domiciliu, comis cu violență, în Heerhugowaard, scrie De Telegraaf.

Un gest neobișnuit

Poliţia şi Parchetul au făcut public numele lui Bernhard Zeeman joi seară, după ce acesta a fost reţinut pentru o posibilă implicare în jaful de la Muzeul Drents din Assen de sâmbăta trecută. Poliţia a dezvăluit, de asemenea, numele celuilalt bărbat arestat: Douglas Chesley Wendersteyt. Acest lucru este foarte neobișnuit. În mod normal, poliția și procurorii scot la iveală fotografii și nume doar înainte de o arestare, iar acest lucru se face deja cu mare reținere din motive de confidențialitate.

Avocatul suspectului este furios pe Parchetul din nordul Țărilor de Jos, care a publicat numele și fotografia lui Zeeman după arestare. O mișcare foarte rară. „Acest lucru depășește toate limitele”, a declarat Micha Jonge Vos pentru De Telegraaf și Dagblad van het Noorden vineri dimineață.

Echipa de investigaţii criminale are nevoie de mai multe informaţii cu privire la locul în care s-au dus cei doi bărbaţi după spargerea de la muzeu.

Au fost efectuate percheziţii la domiciliul din Heerhugowaard al celor doi, însă poliţiştii nu au dat de nicio urmă a obiectelor dispărute de la muzeu. Probabil cei doi suspecţi refuză să vorbească, aşa că poliţia şi procuratura au ales să ceară insistent populaţiei să comunice orice informaţii care le-ar putea fi de ajutor, o strategie mai puţin folosită, potrivit De Telegraaf.

Speranța pentru mai multe informații

Poliția spune că împărtășește informațiile „în speranța de a obține mai multe informații despre locul în care au fost și cu cine au fost în contact după jaful de artă”. Capodoperele capturate în timpul jafului de artă nu au fost încă găsite. Poliția raportează că este „prioritatea absolută” a procuraturii și a poliției să recupereze piesele. Există temeri că brățările din aur și coiful de la Coțofenești vor fi topite.

„Clientul meu este încă suspect. Nici măcar nu a apărut încă în fața unui judecător. Mi se pare de neînțeles considerația procurorului. Indiferent dacă are vreun efect. Nu am mai experimentat acest lucru până acum. Aparent, există o presiune enormă asupra poliției și a procuraturii pentru a găsi prada”, spune avocatul criminalist. Jonge Vos nu a vrut să spună dacă suspectului său i s-a oferit o înțelegere în legătură cu informațiile despre comorile furate. „Clientul meu este deținut sub restricții și nu fac niciun alt anunț”, a spus el.

Doi bărbați și o femeie sunt acum în arest. Acum este clar că o geantă cu haine lăsată în urmă de hoți a pus poliția pe urmele suspecților.

Un cazier judiciar bogat

Bernhard Zeeman pare să aibă un cazier judiciar foarte extins. În 2014, el a primit o pedeapsă de 5 ani şi jumătate de închisoare pentru un jaf violent la domiciliu în oraşul său natal Heerhugowaard. Trei bărbaţi au sunat la soneria unei case, iar uşa a fost deschisă de o fetiţă de 12 ani. Hoţii au intrat şi i-au legat pe părinţi, pe fată şi pe fratele ei în vârstă de 8 ani. Familia a fost apoi ameninţată cu o armă de foc. Infractorii, printre care şi Zeeman, au plecat cu bijuterii şi cu maşina Audi A6 a familiei. Hoţii au reuşit să scape după o urmărire ca-n filme a poliţiei. Dar, cu ajutorul emisiunii de investigaţii „Opsporing Verzocht” - care s-a implicat şi în cazul jafului de la muzeu săptămâna aceasa - până la urmă toţi trei au fost reţinuţi. După an, instanţa i-a acuzat ţinând cont de circumstanţe agravante - prezenţa copiilor mici nu i-a oprit să comită jaful, ba chiar au recurs la violenţă împotriva lor.

Când Zeeman a fost eliberat condiţionat în 2018, lucrurile au degenerat din nou. El a ameninţat-o pe femeia care era însărcinată cu copilul său cu o armă de foc. „O să te omor pe tine şi pe copilul tău'”, i-a spus el. Când a fost arestat, s-a descoperit că avea două arme, un Browning şi un Zoraki, plus muniţie. Hotărârea instanţei din Amsterdam privind acest caz din 2018 a arătat că Zeeman avea leziuni cerebrale necongenitale. Cu toate acestea, judecătorii au văzut, în apel, suficiente motive pentru a impune în continuare o pedeapsă. În plus faţă de un an de închisoare pentru ameninţarea viitoarei mame a copilului său şi deţinerea de arme, el a trebuit să execute şi anul de închisoare rămas pentru jaful de la Heerhugowaard.

Chiar şi după aceste condamnări, Bernhard Zeeman a avut în continuare probleme cu legea, pentru distrugere şi conducere sub influenţa alcoolului, printre altele.

Modul în care a fost implicat ulterior în jaful de artă din Assen este încă neclar. Poliţia şi justiţia nu doresc încă să comenteze suspiciunile împotriva sa sau a tovarăşului său, Douglas Chesley Wendersteyt. De asemenea, poliţia nu a dezvăluit nimic despre o femeie care se află încă în arest preventiv pentru posibila implicare în furtul aurului românesc.

Ce informații caută poliția

Cine are informații despre locul în care s-ar putea afla comorile de artă în acest moment?

Cine știe unde au fost acești bărbați după spargere (25 ianuarie)?

Cine i-a văzut pe acești bărbați după spargere?

Știți cu cine au fost în contact acești suspecți după spargere?

Cine știe ceva despre Ford Transit negru cu numărul de înmatriculare V-586-KR?

Ați găsit haine similare sau o geantă în zilele care au urmat jafului artistic?

Știți cine ar fi putut cumpăra sau purta aceste articole cu puțin timp înainte de jaf?

Polițiștii au lăsat și date de contact pentru persoanele care au mai multe detalii despre elementele căutate de autorități, între care și adresa de e-mail tips-assen@politie.nl

