Teatrul Național „I.L.Caragiale” București a anunțat joi că regizorul Felix Alexa, care a fost subiectul mai multor acuzații de hărțuire și șantaj profesional, formulate de actrițe și foste studente ale sale, nu mai lucrează la cel mai mare teatriu din țară.

„Începând cu data de 17.11.2026, contractul individual de muncă al domnului Felix Alexa cu Teatrul Național București a încetat”, a transmis TNB într-un comunicat joi.

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Felix Alexa a fost angajat în octombrie la TNB, pe durata stagiunii în curs, și a început repetițiile pentru spectacolul „Tartuffe" de Molière.

După venirea lui la TNB, în spațiul public au reapărut cotroversele legate de trecutul său, pornite de la o investigație publicată de RISE Project în 2022.

Mai multe foste studente și absolvente ale UNATC au relatat presupuse avansuri, mesaje insistente, amenințări și forme de șantaj profesional.

Publicația a precizat că unele dintre mărturii erau susținute de mesaje, martori, e-mailuri sau fotografii.

Angajarea regizorului la TNB a provocat proteste în comunitatea teatrală, demisia actorului Conrad Mericoffer și refuzul unor artiști de a mai colabora cu instituția. Peste 2.000 de persoane au semnat o petiție prin care au cerut verificarea procedurii de angajare, reevaluarea deciziei și analizarea modului în care conducerea teatrului a aplicat regulile privind prevenirea hărțuirii.

Felix Alexa a recunoscut că a avut relații cu foste studente, dar a respins acuzațiile de hărțuire și le-a descris drept „relații de iubire".

Editor : B.P.