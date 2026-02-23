Live TV

Tronurile pe care au stat Alexandru Ioan Cuza, Grigore Dimitrie Ghica, regina Elisabeta, expuse la Muzeul Naţional de Istorie

Muzeul Național de Istorie a României
Muzeul Național de Istorie a României

Şase tronuri, obiecte cu o încărcătură istorică, simbolică şi artistică deosebită, care amintesc de momente de referinţă şi personalităţi de seamă din trecutului României, vor putea fi admirate în expoziţia „Tronuri domneşti şi regale” care va fi vernisată joi, la Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR), începând cu ora 13:00.

Publicul va afla poveştile acestor tronuri, care încearcă să reconstituie „traseele” pe care acestea le-au urmat şi „încercările” la care au fost supuse de-a lungul timpului.
Impunătorul tron folosit de Grigore Dimitrie Ghica, primul domnitor pământean al Ţării Româneşti după încheierea domniilor fanariote (1822-1828), se remarcă prin elementele decorative de sorginte diversă (neo-Renaştere italiană, neoclasicism etc.), specifice eclectismului european al primei jumătăţi a secolului al XIX-lea.

Tronul lui Gheorghe Bibescu, al doilea domnitor regulamentar al Ţării Româneşti (1842-1848), cel care a abdicat în urma izbucnirii Revoluţiei de la 1848, a fost realizat, cel mai probabil, într-un atelier austriac, prezentând caracteristici ale aşa-numitului „stil Blondel”, în vogă la Viena, după 1840.

Tronurile domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi al Doamnei Elena Cuza ce prezintă, din punct de vedere stilistic, caracteristicile stilului Napoleon III (Second Empire), au fost folosite, pentru o bună perioadă de timp, şi de principele/regele Carol I şi de principesa/regina Elisabeta. Astfel, aceste tronuri sunt legate de două momente de importanţă majoră ale istoriei moderne: Unirea Principatelor române (1859) şi proclamarea Regatului (fiind prezente la ceremoniile Încoronării, din 10 mai 1881).

Spectaculosul tron al reginei Elisabeta, realizat de Casa Krieger din Paris, în anul 1884, prezintă particularităţile stilistice ale stilului neo-bizantin, cu decor caracteristic unui „revival” al artei medievale româneşti.

În expoziţie se mai află şi impozantul tron din lemn masiv, cu spătar înalt de doi metri, al regilor României din Palatul Adunării Deputaţilor, realizat la începutul secolului XX, şi care era considerat, în epocă, „o minune a artei decorative”.

Expoziţia va fi deschisă până la 15 aprilie. Aceasta poate fi vizitată de miercuri până duminică (9:00 - 17:00, conform orarului de iarnă, respectiv 10:00-18:00, program de vară).

 

