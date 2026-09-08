O frescă imensă reprezentând un misterios oraş roman, dar şi unul dintre cele mai mari mozaicuri cunoscute din epoca imperială vor putea fi admirate în cadrul noului Muzeu al termelor lui Traian, care îşi va deschide porţile weekendul viitor la Roma, a anunţat marţi primarul oraşului, Roberto Gualtieri, potrivit AFP și Agerpres.

Termele lui Traian, situate în vârful colinei Oppio, nu departe de Colosseum, sunt primul exemplu al ''marilor terme'' din Roma şi au fost construite după planurile celui mai celebru arhitect al epocii, Apolodor din Damasc.

Muzeul arheologic al termelor lui Traian îşi deschide porţile în Roma. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Construcţia acestor terme, care în epocă aveau o suprafaţă de 60.000 de metri pătraţi, a fost demarată de împăratul Traian în anul 104 d.Hr., inaugurarea având loc în anul 109 d.Hr.

Noul muzeu mai cuprinde şi o frescă în curs de restaurare, ''La citta dipinta'', care reprezintă un oraş neidentificat din Imperiul roman, precum şi un mozaic gigantic, ''Musa e filosofo'' (Muza şi filozoful), în culori care se păstrează încă vii şi care reprezintă personaje de un remarcabil realism.

''Este vorba despre cea mai mare frescă şi despre cel mai mare mozaic din epoca romană descoperite vreodată'', a spus primarul cu prilejul acestui anunţ, în cadrul lucrărilor de restaurare care au loc în situl arheologic.

Edilul a evocat ''opere minunate, cu adevărat unice în lume, atât prin frumuseţea lor artistică, cât şi prin importanţa istorică şi documentară''.

Muzeul cuprinde de asemenea o exedră, o construcţie în formă de semicerc, care va găzdui viitoarele evenimente artistice şi culturale, a adăugat edilul.

Claudio Parisi Presicce, responsabil de bunurile culturale ale capitalei italiene, a explicat că acest nou muzeu îşi va deschide porţile în septembrie doar pe perioada weekendurilor şi va primi grupuri formate din maxim 15 persoane.

În octombrie, muzeul va fi deschis vineri, sâmbătă şi duminică. Autorităţile vor stabili atunci modalităţi pentru o deschidere mai largă pentru public, având în vedere fragilitatea operelor.

Editor : A.P.