Live TV

Galerie Foto Un nou obiectiv turistic se deschide la Roma. De când va putea fi vizitat muzeul arheologic al termelor lui Traian

Data publicării:
Rome: Presentation of the Restoration of the Baths of Trajan
Muzeul arheologic al termelor lui Traian îşi deschide porţile în Roma. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

O frescă imensă reprezentând un misterios oraş roman, dar şi unul dintre cele mai mari mozaicuri cunoscute din epoca imperială vor putea fi admirate în cadrul noului Muzeu al termelor lui Traian, care îşi va deschide porţile weekendul viitor la Roma, a anunţat marţi primarul oraşului, Roberto Gualtieri, potrivit AFP și Agerpres.

Termele lui Traian, situate în vârful colinei Oppio, nu departe de Colosseum, sunt primul exemplu al ''marilor terme'' din Roma şi au fost construite după planurile celui mai celebru arhitect al epocii, Apolodor din Damasc.

Muzeul arheologic al termelor lui Traian îşi deschide porţile în Roma. Foto: Profimedia
Muzeul arheologic al termelor lui Traian îşi deschide porţile în Roma. Foto: Profimedia
Deschide galeria foto

Muzeul arheologic al termelor lui Traian îşi deschide porţile în Roma. Foto: Profimedia | Poza 1 din 5
Muzeul arheologic al termelor lui Traian îşi deschide porţile în Roma. Foto: Profimedia
Muzeul arheologic al termelor lui Traian îşi deschide porţile în Roma. Foto: Profimedia | Poza 2 din 5
Muzeul arheologic al termelor lui Traian îşi deschide porţile în Roma. Foto: Profimedia
Muzeul arheologic al termelor lui Traian îşi deschide porţile în Roma. Foto: Profimedia | Poza 3 din 5
Muzeul arheologic al termelor lui Traian îşi deschide porţile în Roma. Foto: Profimedia
Muzeul arheologic al termelor lui Traian îşi deschide porţile în Roma. Foto: Profimedia | Poza 4 din 5
Muzeul arheologic al termelor lui Traian îşi deschide porţile în Roma. Foto: Profimedia
Muzeul arheologic al termelor lui Traian îşi deschide porţile în Roma. Foto: Profimedia | Poza 5 din 5
Muzeul arheologic al termelor lui Traian îşi deschide porţile în Roma. Foto: Profimedia
,

Construcţia acestor terme, care în epocă aveau o suprafaţă de 60.000 de metri pătraţi, a fost demarată de împăratul Traian în anul 104 d.Hr., inaugurarea având loc în anul 109 d.Hr.

Noul muzeu mai cuprinde şi o frescă în curs de restaurare, ''La citta dipinta'', care reprezintă un oraş neidentificat din Imperiul roman, precum şi un mozaic gigantic, ''Musa e filosofo'' (Muza şi filozoful), în culori care se păstrează încă vii şi care reprezintă personaje de un remarcabil realism.

''Este vorba despre cea mai mare frescă şi despre cel mai mare mozaic din epoca romană descoperite vreodată'', a spus primarul cu prilejul acestui anunţ, în cadrul lucrărilor de restaurare care au loc în situl arheologic.

Edilul a evocat ''opere minunate, cu adevărat unice în lume, atât prin frumuseţea lor artistică, cât şi prin importanţa istorică şi documentară''.

Muzeul cuprinde de asemenea o exedră, o construcţie în formă de semicerc, care va găzdui viitoarele evenimente artistice şi culturale, a adăugat edilul.

Claudio Parisi Presicce, responsabil de bunurile culturale ale capitalei italiene, a explicat că acest nou muzeu îşi va deschide porţile în septembrie doar pe perioada weekendurilor şi va primi grupuri formate din maxim 15 persoane.

În octombrie, muzeul va fi deschis vineri, sâmbătă şi duminică. Autorităţile vor stabili atunci modalităţi pentru o deschidere mai largă pentru public, având în vedere fragilitatea operelor.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dungaciu4
1
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos...
drapel olanda gettyimages
2
Atenţionare de călătorie emisă de MAE pentru românii care vor să meargă în Olanda
senatoarea Victoria Stoiciu
3
Victoria Stoiciu, după ce episcopul Hușilor i-a interzis lui Călin Georgescu acțiuni...
Nicusor Dan catedrala mantuirii neamului 1
4
Președintele Congresului de Istorie a Religiilor, despre declarația lui Nicușor Dan...
Japanese Imperial family members attend the New Year's greetings
5
Cum schimbă Akihito, fostul împărat al Japoniei, regulile funerare după 2.000 de ani de...
Au bătut palma! Ianis Hagi pleacă la vizita medicală
Digi Sport
Au bătut palma! Ianis Hagi pleacă la vizita medicală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
MuTRA, muzeul din Florești. Foto Ministerul Culturii
S-a deschis primul muzeu public construit de la zero în România: MuTRA
furt muzeu viena
Colier regal cu 673 de diamante, furat în plină zi dintr-un muzeu din Viena. Hoții au cumpărat bilete și au spart vitrina cu un ciocan
carabinieri
Scandal la Colosseum: Un român a fost arestat în Italia după ce a bătut doi carabinieri
antonio da messina
„Jaf fără sens”. Expert: Tablourile furate din muzeul din Messina sunt „atât de valoroase, încât nu pot fi vândute”
italia
Explozie la o fabrică de muniție de lângă Roma. Momentul deflagrației
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - CAB - SPION RUS - 8 SEP 2026
Cetățeanul rus care ar fi pregătit acțiuni de sabotaj pe teritoriul...
INSTANT_NICUSOR_DAN_CURCANI_AN_SCOLAR_079_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, după Raportul PISA: Șansa unui copil de a avea rezultate...
BUCURESTI - PLEN - SENAT - 5 FEB 2024
Senatul a votat eliminarea „dublei admiteri” la liceu. Proiectul...
ccr curtea constitutionala
PNL şi USR sesizează Curtea Constituțională privind deplasările...
Ultimele știri
Pui de papagal în valoare de câteva mii de euro, recuperat de pompieri tulceni dintr-un copac
Canada a activat taxele vamale de retorsiune împotriva SUA. Carney îi răspunde „dolar pentru dolar” lui Trump
Poliţişti trimişi în judecată pentru că nu au împiedicat uciderea unei tinere în faţa unei secţii din Atena
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii au parte de o schimbare majoră pe 9 septembrie 2026. Portalul 9/9 le ajută să închidă un capitol...
Cancan
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima...
Fanatik.ro
Motivul pentru care Ilie Năstase s-a certat cu soția sa, Ioana. Nimeni nu se va aștepta la asta
editiadedimineata.ro
Modelele de inteligență artificială, tot mai greu de monitorizat
Fanatik.ro
Numele surpriză care ar putea ieşi de pe lista celor de la FCSB: „Noi am crezut că se va putea întoarce!”...
Adevărul
„O săptămână de concediu pentru fiecare fugar prins, viu sau mort”. Mărturia românului care a scăpat de...
Playtech
Este legal fondul clasei în 2026? Ce poate și ce nu poate cere școala părinților
Digi FM
Scrisoarea regelui Charles. Ce transmite despre statutul lui Harry şi Meghan după revenirea lor în Regatul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Daniel Stanciu: ”Istvan Kovacs a avut niște probleme personale foarte mari”
Pro FM
Câți bani a făcut Mihai Trăistariu vara aceasta. Garsonierele de la mare i-au adus mai mult decât cele 144 de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Un cuplu de Oscar la Veneția: Penelope Cruz și Javier Bardem, fermecători pe Lido. Doi îndrăgostiți...
Adevarul
Primii kilometri de asfalt pe viitoarea autostradă Sibiu–Făgăraș. Cum arată cel mai avansat tronson al A13
Newsweek
E cert! Pensiile vor crește în 2027. Confirmări din guvern și de la Consiliul Fiscal. Dar și un avertisment...
Digi FM
Anamaria Prodan nu s-a uitat la bani pentru majoratul lui Bebeto. Suma uriașă cheltuită pentru petrecere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce găteau, de fapt, oamenii din Epoca de Piatră? Descoperirile sunt surprinzătoare
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Ce părere are Angelina Jolie despre decizia copiilor ei de a renunța, pe rând, la numele Pitt: „Vrea doar ca...
UTV
Sydney Sweeney a atras toate privirile la Veneția. Actrița a purtat o rochie complet transparentă