Una dintre cele mai vechi clădiri din vestul țării a fost restaurată complet cu peste 19 milioane de lei și a redevenit o bijuterie arhitecturală. Este vorba despre Conacul Mocioni din localitatea Foeni, care ajunsese o ruină în ultimii ani. Clădirea a avut un istoric tumultos, însă acum a fost adusă la strălucirea de odinioară și inclusă în circuitul turistic.

Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24: Intrăm în curtea casei familiei Mocioni, din Foeni, iar în fața noastră istoria prinde viață. Conacul a fost construit în anul 1750 și, de-a lungul timpului, a suferit multe schimbări. În anii 2000 a fost chiar o ruină, însă acum a fost reabilitat complet.

Istoria familiei nobiliare Mocioni este strâns legată de viața burgheză, dar și de afacerile și întreprinderile prospere ale familiei, detaliu ce este ușor de observat în arhitectură.

Sorin Predescu, director Direcția Județeană de Cultură Timiș: E un tip de conac nobiliar, dar cu o modestie de câmpie, nu prin dimensiuni, ci prin nivelul de detalii, e interesant locul. Trebuie să se transforme într-un obiectiv cultural care să merite să fie vizitat.

După venirea comuniștilor, clădirea a fost naționalizată, iar în interior au funcționat o grădiniță și o baie comunală, iar mai târziu chiar și o discotecă.

Larisa Tișea, administratorul unei firme de construcții: Au existat destul de multe momente în care am descoperit lucruri la care nu ne-am fi așteptat din punct de vedere execuție. A trebuit să excavăm în jur de 3 metri de moloz propriu-zis.

Răzvan Indru, șef de lucrări: Tot ce am putut păstra, am păstrat, tot ce am putut restaura sau reabilita, am reabilitat.

Doina Bogdan: Am iubit locul ăsta de copil. Încercam să-mi aduc aminte cum arăta înainte, nu mai pot să reconstitui că acum s-a revenit la vechea formă. Îmi aduc aminte că rotonda era biblioteca și era pictat tavanul albastru cu stele.

Saveta Moldovan, primarul localității Foeni: Acest conac înseamnă „acasă”, pentru că până acum nu a fost acasă, până acum a fost în paragină. Sincer?! S-a făcut pielea pe mine ca pe găină, fiori, și nu-mi venea să cred că chiar se poate întâmpla astăzi la mine în localitate asta.

Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24: Conacul a fost introdus acum în circuitul turistic al județului Timiș, iar viitorul sună bine! Se va construi un restaurant și vor fi camere de dormit pentru turiști.

Costurile totale ale renovării se ridică la mai bine de 19 milioane de lei.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia