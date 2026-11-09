UNITER cere soluționarea de urgență a crizei de la TNB. „Prestigiul artistic nu poate justifica niciodată comportamente abuzive”

Uniunea Teatrală din România - UNITER condamnă ferm orice formă de abuz, hărţuire, intimidare, discriminare sau şantaj în comunitatea teatrală, se arată într-un comunicat transmis luni, referitor la dezbaterea publică privind angajarea regizorului Felix Alexa la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale“ din Bucureşti, care a generat indignare în comunitatea teatrală.

„Demnitatea, integritatea şi siguranţa fiecărei persoane sunt condiţii esenţiale ale exercitării profesiei. Prestigiul artistic, autoritatea profesională sau exigenţa în procesul de creaţie sau în mediul academic nu pot justifica niciodată comportamente abuzive”, se arată în comunicarea UNITER.

„Mărturiile trebuie ascultate cu respect”

UNITER consideră că acuzaţiile aflate în discuţie, care au apărut într-o investigaţie jurnalistică publicată în 2022 de RISE Project, care a consemnat relatări formulate public, inclusiv de foste studente ale acestuia, privind hărţuire, abuz psihologic şi şantaj profesional, trebuie ascultate cu respect, tratate cu seriozitate şi analizate prin proceduri corecte, în egală măsură pentru toate părţile implicate, iar persoanele care au avut curajul să vorbească public nu trebuie lăsate singure.

Totodată, „UNITER respectă competenţele conducerilor instituţiilor de cultură în organizarea activităţii şi în luarea deciziilor de personal. Totodată, nu se substituie organismelor competente să verifice faptele şi să stabilească eventuale răspunderi. Poziţia noastră afirmă principii de conduită şi de protecţie profesională, fără a anticipa rezultatul unor verificări sau a atribui vinovăţii. Respectarea prezumţiei de nevinovăţie şi a drepturilor tuturor persoanelor implicate trebuie să însoţească orice demers de clarificare. În acelaşi timp, prevenirea şi mai ales sancţionarea abuzurilor şi asigurarea unui mediu profesional sigur ar trebui să fie responsabilităţi permanente ale celor care conduc instituţii de cultură”.

UNITER susţine „fundamentarea deciziilor manageriale pe principiile etice”

„Ca rezultat al recentelor alegeri la UNITER, asociaţia noastră îşi propune să dezvolte o direcţie mai clară în domeniul eticii şi integrităţii. Comunitatea noastră profesională evoluează astăzi într-un context general dificil. Imaginea sa trebuie protejată prin prevenirea unor derapaje etice şi de integritate care îi afectează valorile şi munca onestă în colectivele teatrale. UNITER doreşte să asigure pe toţi membrii săi, dar şi publicul teatrelor, că susţine ferm fundamentarea deciziilor manageriale pe principiile etice şi de integritate care dau siguranţă în exercitarea profesiei teatrale”, a transmis Uniunea.

Solidaritatea de breaslă presupune respect pentru demnitatea fiecăruia şi responsabilitate faţă de siguranţa tuturor. Libertatea de creaţie şi performanţa artistică trebuie să se dezvolte într-un climat de încredere, respect reciproc şi protecţie împotriva oricărei forme de abuz.

„Soluţionarea urgentă a situaţiei de criză provocată de angajarea regizorului Felix Alexa la Teatrul Naţional din Bucureşti, care aduce un prejudiciu de imagine şi o decredibilizare a instituţiei şi reprezintă un semnal de alarmă îngrijorător pentru mediul teatral” este una dintre solicitările adresate ministrului Culturii, Ioana Ciocan, de cei peste 1.000 de semnatari ai unei petiţii online.

Ministerul Culturii, în subordinea căruia se află TNB, este în măsură să evalueze situaţia generată de această decizie şi să stabilească măsuri pentru prevenirea unor cazuri similare. De altfel, Ministerul a pus la dispoziţia tuturor instituţiilor culturale adresa sesizarihartuire@cultura.ro, unde persoanele care se confruntă cu hărţuirea în instituţiile teatrale pot semnala aceste situaţii.

Demersul UNITER are loc în contextul în care Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” (TNB) a anunțat angajarea regizorului Felix Alexa, el urmând să pună în scenă spectacolul „Tartuffe” de Molière. Felix Alexa a fost acuzat în trecut de mai multe actrițe de agresiune sexuală și hărțuire, conform unei investigații RISE Project.

Regizorul a respins acuzațiile.

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Editor : Sebastian Eduard