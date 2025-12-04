Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, primește astăzi, 4 decembrie, Premierul România Europeană 2025. Prezent la eveniment este și președintele României, Nicușor Dan, care a vorbit despre relația sa cu filmul. În discursul său, șeful statului a precizat că marele actor a cunoscut succesul, însă nu s-a lăsat dus de acesta și a continuat să muncească.

„Este o mare onoare să fiu astăzi aici pentru a acorda acest premiu unei personalități a istoriei noastre contemporane. (...) Noi, românii, avem boala de a transforma multe lucruri vii în șabloane. Eminescu - poetul nepereche - nu-l mai citește nimeni. Cam așa se întâmplă și cu democrația și cam așa se întâmplă și cu Europa”, și-a început Nicușor Dan discursul.

Ulterior, șeful statului a mărturisit că a avut „niște reflecții sentimentale despre relația mea cu filmul”.

„Întorcându-mă către domnul Rebengiuc, în primul rând, reflectând la ce o să spun când o să vin aici, am avut niște reflecții sentimentale despre relația mea cu filmul. «Pădurea Spânzuraților» mărturisesc că e un film pe care nu mai am curajul să-l văd a doua oară, pentru că emoția pe care am trăit-o când l-am văzut a fost așa de puternică încât mi-e teamă că văzându-l a doua oară o stric în interiorul meu”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele a dezvăluit că multă vreme a apreciat „Reconstituirea” drept cel mai bun film românesc: „Mult timp am estimat că cel mai bun film românesc este «Reconstituirea», domnul Rebengiuc n-a jucat acolo. După reflecție, cred că totuși «Moromeții» este cel mai bun, pentru că este o formă de universalitate, bineînțeles, și în carte, dar vorbim acum de film, pe care cred că niciunul din celelalte filme românești nu le-a găsit.

Dacă aș vrea să spun două vorbe despre cum îl văd pe actorul Rebengiuc, cred că tot timpul e o tensiune între actor și personaj. Ce remarc eu este onestitatea actorului față de personaj, adică împărțim ce sunt eu, ce ești tu. În momentul în care am făcut împărțirea asta, sunt aici cu tine, personaj.

Asta înseamnă că în spatele acestei decizii este foarte multă muncă. Îți asumi să dai din tine personajului ceea ce te-ai angajat să dai și domnul Rebengiuc este cineva care a cunoscut succesul, dar care nu s-a lăsat dus de succes și a continuat să muncească, să facă roluri, să-și asume fiecare din rolurile pe care le-a avut.

Un lucru și mai important, în opinia mea, este responsabilitatea față de societate. Nimic nu e mai simplu decât, în relația ta cu societatea, să-ți faci meseria și să ignori toate celelalte”.

