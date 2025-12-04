Live TV

Video Victor Rebengiuc primește Premiul România Europeană 2025. Nicușor Dan: „Nu s-a lăsat dus de succes și a continuat să muncească”

Data publicării:
Actorul Victor Rebengiuc participa la prezentarea volumului "Regele, Comuniştii şi Coroana. Adevărata istorie a abdicării Regelui Mihai I", coordonat de Alexandru Muraru şi Andrei Muraru în prezenţa Custodelui Coroanei române, Margareta, şi a principelui Radu, in Bucuresti, Palatul Elisabeta, Romania, vineri, 16 martie 2018.
Victor Rebengiuc. Foto: Bogdan Ioan Buda / Inquam Photos

Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, primește astăzi, 4 decembrie, Premierul România Europeană 2025. Prezent la eveniment este și președintele României, Nicușor Dan, care a vorbit despre relația sa cu filmul. În discursul său, șeful statului a precizat că marele actor a cunoscut succesul, însă nu s-a lăsat dus de acesta și a continuat să muncească.

„Este o mare onoare să fiu astăzi aici pentru a acorda acest premiu unei personalități a istoriei noastre contemporane. (...)  Noi, românii, avem boala de a transforma multe lucruri vii în șabloane. Eminescu - poetul nepereche -  nu-l mai citește nimeni. Cam așa se întâmplă și cu democrația și cam așa se întâmplă și cu Europa”, și-a început Nicușor Dan discursul.

Ulterior, șeful statului a mărturisit că a avut „niște reflecții sentimentale despre relația mea cu filmul”.

„Întorcându-mă către domnul Rebengiuc, în primul rând, reflectând la ce o să spun când o să vin aici, am avut niște reflecții sentimentale despre relația mea cu filmul. «Pădurea Spânzuraților» mărturisesc că e un film pe care nu mai am curajul să-l văd a doua oară, pentru că emoția pe care am trăit-o când l-am văzut a fost așa de puternică încât mi-e teamă că văzându-l a doua oară o stric în interiorul meu”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele a dezvăluit că multă vreme a apreciat „Reconstituirea” drept cel mai bun film românesc: „Mult timp am estimat că cel mai bun film românesc este «Reconstituirea», domnul Rebengiuc n-a jucat acolo. După reflecție, cred că totuși «Moromeții» este cel mai bun, pentru că este o formă de universalitate, bineînțeles, și în carte, dar vorbim acum de film, pe care cred că niciunul din celelalte filme românești nu le-a găsit.

Dacă aș vrea să spun două vorbe despre cum îl văd pe actorul Rebengiuc, cred că tot timpul e o tensiune între actor și personaj. Ce remarc eu este onestitatea actorului față de personaj, adică împărțim ce sunt eu, ce ești tu. În momentul în care am făcut împărțirea asta, sunt aici cu tine, personaj.

Asta înseamnă că în spatele acestei decizii este foarte multă muncă. Îți asumi să dai din tine personajului ceea ce te-ai angajat să dai și domnul Rebengiuc este cineva care a cunoscut succesul, dar care nu s-a lăsat dus de succes și a continuat să muncească, să facă roluri, să-și asume fiecare din rolurile pe care le-a avut.

Un lucru și mai important, în opinia mea, este responsabilitatea față de societate. Nimic nu e mai simplu decât, în relația ta cu societatea, să-ți faci meseria și să ignori toate celelalte”.

Citește și:

Actorul Victor Rebengiuc își ia adio de la personajul André. Piesa de teatru „Tatăl”, de la Bulandra, nu se mai joacă

Victor Rebengiuc, amenințat cu moartea din cauza lui Călin Georgescu: „Trupul meu însângerat va fi călcat în picioare”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
artan
2
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
Aeroportul din Kolțovo. Foto Wikimedia
3
În Rusia, pasagerii sunt abordați pe aeroporturi, pentru a li se înmâna somații de...
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
4
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom...
Președintele rus Vladimir Putin.
5
Ce înseamnă amenințarea pe față a lui Putin la adresa Europei. Cristian Diaconescu: „E...
INTERZIS: nimeni din țară nu mai are voie, după ce SUA i-a spus ”NU” președintelui
Digi Sport
INTERZIS: nimeni din țară nu mai are voie, după ce SUA i-a spus ”NU” președintelui
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Președintele României, Nicușor Dan
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu preşedintele din Coreea de Sud: „Am purtat o discuţie substanţială pe teme de interes reciproc”
nicusor dan, fotografie cu ambasadorii tarilor ue la bucuresti
Nicuşor Dan, întâlnire cu ambasadorii UE: România va continua să se implice activ şi constructiv în toate dezbaterile europene
nicușor dan
Nicușor Dan, despre criza apei potabile din Prahova: „Vinovații trebuie să plătească”. Ce spune despre o demisie a ministrului Mediului
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
Nicușor Dan, reacție în scandalul dintre PSD și USR: „Nu mi se pare deloc profitabil că se atacă între ei”
2025-11-05-0657
Nicuşor Dan, despre afirmaţia că România e o ţară coruptă: „Şi când te duci la medic, îţi spune să te aştepţi că tratamentul va dura”
Recomandările redacţiei
primaria capitalei
Nou sondaj pentru București. Cine este în topul preferințelor de vot...
isw
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme...
Captura
Alunecare de teren pe DN1. Ciprian Șerban: Vina aparține...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
„Orice acord va fi dureros și nedrept”. Ce opțiuni mai are Donald...
Ultimele știri
Benjamin Netanyahu a numit un nou șef la temutul Mossad. Cine este Roman Gofman
Premierul Belgiei pune la îndoială ipoteza că Rusia va pierde războiul: „Este o fabulă, o iluzie totală”
Replica lui Ciprian Șerban după ce la Aeroporturi București s-au aprobat indemnizații de 27.000 de lei: „E dublu față de cât iau eu”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Lună Plină pe 4 decembrie 2025. Schimbări bruște în viața a trei zodii
Cancan
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
Fanatik.ro
Alexandru Chipciu și Dan Nistor semnează „la pachet”! „Suntem în discuții avansate”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”
Adevărul
România plătește prețul ajutoarelor de stat: val de falimente și restructurări
Playtech
Cât scade factura la curent dacă treci la pompă de căldură în 2025. Calcul simplu pentru o casă de 100 mp
Digi FM
Maye, mama lui Elon Musk, fermecată de Târgul de Crăciun din Craiova. Cum a reacționat Olguța Vasilescu
Digi Sport
A câștigat peste 5.000.000 $ și a ”trădat” Rusia cu zâmbetul pe buze: ”Sunt bucuroasă să vă anunț”
Pro FM
Shakira, declarații neașteptate la mai bine de trei ani de la despărțirea de Piqué. Ce a spus despre tatăl...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu...
Newsweek
Parlamentul refuză modificarea legii pensiilor. 1.000.000 pensionari au contribuit dar nu li se acordă vechime
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
Trei fructe care ajută digestia, recomandate de un medic școlit la Harvard. Scapi de balonare și de senzația...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...