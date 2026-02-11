Actorul Victor Rebengiuc a fost sărbătorit marţi seară, la aniversarea celor 93 de ani de viaţă, pe scena Teatrului Bulandra.

La evenimentul special, intitulat „Victor Rebengiuc - O viaţă dedicată scenei”, au fost prezenţi actori din toate generaţiile, atât din teatrele bucureştene cât şi din teatre din ţară, artişti care au avut bucuria să împartă împreună cu Victor Rebengiuc scena dar şi platoul de filmare, informează Agerpres. Printre aceştia s-au numărat regizorul Andrei Şerban, actorii Marian Râlea, Şerban Pavlu, Ionel Mihăilescu, Emilia Popescu, Ioana Macarie şi Andi Vasluianu, regizorul şi producătorul Tudor Giurgiu.

„Mă simt privilegiat şi uşor intimidat să vorbesc azi despre tine, public. Este o zi emoţionantă pentru toţi. (...) Cum s-a întâmplat să trăiesc o viaţă în afara ţării, m-am bucurat să aflu că ai devenit - pe lângă unul din actorii cei mai iubiţi de public şi breaslă - şi un sol al cetăţii, lucid şi onest, intervenind curajos de câte ori ai crezut necesar să iei poziţie publică şi, deci, tu eşti remarcabil şi ca un exemplu moral pe scena vieţii”, a afirmat regizorul Andrei Şerban.

Despre cuplul Mariana Mihuţ - Victor Rebengiuc, acesta a apreciat că cei doi „deţin secretul a ceea ce înseamnă să îmbătrâneşti frumos”. „Pot spune că timpul a fost de partea voastră. Senectutea v-a accentuat nobleţea de spirit. Victor, eşti din cei mai senini şi generoşi oameni pe care i-am cunoscut. Mariana, tu transmiţi uimirea în faţa misterului vieţii cu candoarea unui copil. Meritaţi amândoi din plin să fiţi omagiaţi şi să fiţi sărbătoriţi în fiecare zi a anului”, a punctat Andrei Şerban.

Actorul Marian Râlea a mărturisit că pentru el „marele dar” a fost să joace pe aceeaşi scenă cu Victor Rebengiuc.

„Marele premiu nu este nominalizarea la Premiile Gopo sau la Premiile UNITER. Pentru mine, marele premiu, marele dar a fost să joc cu domnul Victor pe aceeaşi scenă şi, bineînţeles, şi cu doamna Mariana. Le mulţumesc din tot sufletul şi să dea Dumnezeu să ne amintim cu mare bucurie, cel puţin noi ăştia mai tineri, că domnul Victor şi doamna Mariana sunt un mare capitol al teatrului nostru. Un mare capitol al istoriei teatrului românesc şi de pretutindeni”, a declarat Marian Râlea.

Despre Victor Rebengiuc a vorbit şi actorul Andi Vasluianu. „Cred că, datorită dumneavoastră, eu nu cred în generaţii, pentru că dumneavoastră faceţi parte din toate generaţiile. Am senzaţia că toţi actorii mai în vârstă pe care i-am întâlnit spuneau „eu fac parte din generaţia cutare, eu fac parte din nu ştiu care...”. Mi se pare că aţi şi fost întrebat la un moment dat dacă faceţi parte din „generaţia de aur” şi dumneavoastră aţi spus „Nu. Sunt din generaţia '56”. Cel mai contemporan actor este cel care s-a legat de toate generaţiile, nu a avut niciodată vreo problemă să joace la vreun regizor mai tânăr”, a afirmat Vasluianu.

Rebengiuc: „Întotdeauna, în toate rolurile pe care le-am jucat, au existat şi nişte insule neterminate”

Victor Rebengiuc a povestit şi el despre prieteniile care i-au însoţit şi marcat cariera de-a lungul a peste şapte decenii.

„Mi-am dorit întotdeauna să îmi văd de treabă continuu, să încerc, de fiecare dată, în fiecare rol şi în fiecare spectacol pe care îl joc seară de seară, să fiu mai bun decât am fost cu o seară înainte sau cu un rol înainte. Mi-am dorit să fiu mai bun, să încerc să fac ceva care să depăşească un anumit nivel, ultimul nivel la care ajunsesem şi se pare că, într-o oarecare măsură, am izbutit. N-am izbutit să ajung acolo unde visam, să fiu un mare actor, să fiu convins că tot ceea ce fac este perfect şi nu mai încape niciun fel de îndoială, nu mai trebuie găsită o altă interpretare pentru că ce făceam eu era perfect. N-am ajuns acolo. Întotdeauna, în toate rolurile pe care le-am jucat, au existat şi nişte insule neterminate, n-am fost mulţumit de anumite momente din rolurile pe care le-am jucat. La fiecare rol jucat nu a fost niciunul perfect, la pretenţiile mele”, a povestit actorul.

În finalul evenimentului, cei prezenţi i-au cântat maestrului Victor Rebengiuc „La mulţi ani”.

„Vă mulţumesc că împărtăşiţi bucuria mea de a împlini 93 de ani cu mare fericire şi, dacă nu aş avea bastonul ăsta, aş alerga pe aici, dar deocamdată mă ocup de el, să îl plimb puţin. Vă mulţumesc pentru faptul că aţi pierdut două - trei ore din ziua asta asistând la sărbătorirea mea”, a spus Victor Rebengiuc.

