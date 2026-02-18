Ziua Națională Constantin Brâncuși 2026: Evenimente culturale organizate în București și în alte orașe din țară

La 19 februarie, România marchează Ziua Națională Constantin Brâncuși, o ocazie de a celebra moștenirea unuia dintre cei mai importanți artiști ai secolului XX, considerat părintele sculpturii moderne. Cu acest prilej, instituțiile culturale din București și din mai multe orașe din țară organizează expoziții, conferințe, tururi ghidate și evenimente speciale dedicate operei sale, readucând în prim-plan contribuția decisivă a artistului român la arta universală.

În 2026, comemorarea capătă o semnificație aparte, marcând 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Manifestările culturale organizate cu acest prilej devin astfel nu doar un omagiu adus artistului, ci și o oportunitate de a reconecta publicul cu valorile și simbolurile identității românești.

Evenimente culturale organizate în București de Ziua Națională Constantin Brâncuși 2026

Expoziția „Brâncuși 150 - Brâncuși ne privește pe toți” la Muzeul Național de Artă al României

Muzeul Național de Artă al României organizează expoziția aniversară „Brâncuși 150 – Ne privește pe toți”, marcând 150 de ani de la nașterea sculptorului. Vernisajul va avea loc joi, 19 februarie 2026, de la ora 18:00, în Sala Kretzulescu, în colaborare cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

Expoziția propune un traseu cronologic prin viața și opera artistului, evidențiind perioada de formare în România, plecarea la Paris, lucrările clasice și capodoperele internaționale, printre care „Sărutul”, „Rugăciunea”, „Cumințenia pământului”, „Pasărea în spațiu”, „Domnișoara Pogany” și „Coloanele”.

Vizitatorii pot explora fotografii, documente, reproduceri și filme dedicate creației sale, inclusiv proiecții precum Brâncuși Filmat (Centre Pompidou) și Brâncuși – Scrisoare imaginară (Cornel Mihalache). Alte lucrări expuse includ „Cap de copil”, „Rugăciune” (copie) și „Portret Petre Stănescu”.

Expoziția este deschisă publicului până pe 22 februarie 2026.

Expoziție „Memoria formelor” și film documentar despre Brâncuși în Piața Amzei, București

Pe 19 februarie 2026, Piața Amzei din București va găzdui evenimente dedicate aniversării sculptorului român, cu intrare gratuită pentru public.Programul include vernisajul expoziției „Memoria formelor. Brâncuși și continuitatea”, care prezintă lucrări de sculptură și pictură realizate de artiști români, alături de proiecția unui film documentar dedicat vieții și operei sale. Expoziția, amenajată poate fi vizitată de public între 19 și 27 februarie 2026.

Programul pe 19 februarie:

16:00 – 17:00: Vernisajul expoziției „Memoria formelor”;

17:00 – 17:20: Intervenție curatorială de Roberto Apati;

17:20 – 17:35: Performance artistic de Lia Sincheici-Calancea;

17:45 – 19:00: Proiecție film documentar despre Constantin Brâncuși, urmată de discuții cu publicul.

„Brâncuși contra SUA” la Teatrul Național „I. L. Caragiale”

Pe 19 februarie 2026, Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București celebrează 150 de ani de la nașterea sculptorului român prin spectacolul-lectură „Brâncuși contra SUA”. Evenimentul va avea loc la Sala Media, începând cu ora 18:00, și va fi urmat de o sesiune de discuții cu publicul.

Spectacolul reinterpretează procesul controversat din 1926, când lucrarea „Pasărea în văzduh” nu a fost recunoscută ca operă de artă în Statele Unite, oferind o perspectivă originală asupra contextului istoric și asupra artistului. Intrarea este gratuită, în limita locurilor disponibile.

Evenimente culturale dedicate lui Brâncuși în alte orașe din țară

Evenimente culturale la Târgu Jiu

La Târgu Jiu, oraș simbolic pentru opera sculptorului, sunt programate două evenimente importante de Ziua Națională Constantin Brâncuși.

Expoziția „Brâncuși ne privește pe toți”, organizată de Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, va fi deschisă între 18 și 28 februarie 2026, în Pavilion Art. Vernisajul are loc pe 18 februarie, ora 18:00, oferind vizitatorilor un parcurs cronologic și tematic al vieții și operei artistului, cu documente, fotografii rare, fragmente de film și maxime prezentate în română, franceză și engleză.

Tot la Târgu Jiu, Muzeul Județean Gorj organizează pe 19 februarie expoziția „Esența memoriei – Constantin Brâncuși: documente, imagini, mărturii”, care oferă o perspectivă detaliată asupra parcursului artistic și personalității sculptorului, prin documente, fotografii și informații despre creațiile sale.

Artă și creație la Ploiești

La Ploiești, Ziua Națională Constantin Brâncuși va fi marcată printr-un eveniment dedicat explorării creative și artei. Publicul va putea participa la expoziții și activități interactive inspirate de opera și universul artistic al sculptorului, într-un cadru care promovează creativitatea și implicarea participanților. Evenimentul face parte din seria manifestărilor ce celebrează 150 de ani de la nașterea artistului și contribuția sa la arta modernă.

Muzeul de Artă din Craiova celebrează 150 de ani de la nașterea lui Brâncuși

La Muzeul de Artă Craiova, Ziua Națională Constantin Brâncuși va fi marcată pe 19 februarie 2026 printr-un proiect expozițional special, dedicat moștenirii artistice a sculptorului. Expoziția readuce în atenția publicului influența majoră a artistului asupra revoluției estetice moderne.

Vizitatorii pot participa la ghidaje gratuite în Cabinetul „Constantin Brâncuși”, realizate de muzeografi, pentru a explora operele expuse și a înțelege semnificația lor în contextul artei românești și internaționale. Accesul este gratuit, iar detalii despre program și înscrieri sunt disponibile pe pagina oficială a muzeului.

Iași, capitala sculpturii românești

La Iași, aniversarea lui Constantin Brâncuși este marcată printr-un amplu program cultural, care transformă simbolic orașul în capitala sculpturii românești. Peste 30 de expoziții și evenimente conexe reunesc artiști, curatori și oameni de cultură din întreaga țară, făcând parte din proiectul „Luna Sculptorilor Români”, desfășurat între 19 februarie și 19 martie 2026, organizat de Ateneul Național din Iași, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași.

În această perioadă, orașul devine un muzeu în aer liber, cu sculpturi monumentale expuse pe principalele artere pietonale și în spații emblematice, de la instituții culturale și muzee până la universități și Aeroportul Internațional Iași. Pe 21 februarie, la Muzeul Unirii, vizitatorii pot participa la evenimentul „Pe urmele lui Brâncuși”, o prezentare care evidențiază influența și moștenirea sculptorului în arta românească.

Proiect cultural global: Ziua Națională Constantin Brâncuși 2026

Pe 19 februarie 2026, un proiect cultural de amploare marchează 150 de ani de la nașterea sculptorului român prin expoziții și evenimente simultane în 21 de țări, pe șase continente precum: Africa, America de Nord, America de Sud, Asia, Europa și Oceania.

Manifestările includ lucrări de grafică românească realizate de artiști contemporani, proiecte de video art, expoziții de fotografie și instalații, evidențiind impactul internațional al operei și modul în care moștenirea sa continuă să inspire publicul și creatorii din întreaga lume.

Expoziție dedicată lui Brâncuși la Paris, Franța

În cadrul proiectului global, la Paris, expoziția „Brâncuși Monumental Târgu Jiu”, organizată de Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Ambasada României în Franța și Delegația României la UNESCO, se desfășoară în aer liber, la Palatul Béhague, între 19 februarie și 22 noiembrie 2026.

Evenimentul prezintă fotografii ale Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”, realizate de Mircea Cantor și Dan Er. Grigorescu, și este însoțit de vernisaj, dezbateri și prezentarea unor materiale inedite despre sculptor, oferind publicului o perspectivă asupra impactului și relevanței operei sale.

Expoziție „Constantin Brâncuși: The Origins of Infinity” la Roma, Italia

La Mercati di Traiano Museum, expoziția „Constantin Brâncuși: The Origins of Infinity” va fi deschisă între 20 februarie și 19 iulie 2026, ca parte a Anului Cultural România‑Italia și a programului aniversar Brâncuși 150.

Evenimentul prezintă opere semnificative și oferă perspective contemporane asupra creației sculptorului, invitând publicul să descopere influența și relevanța internațională a operei sale.

Expoziție foto Brâncuși la Londra, Regatul Unit

La Galeria Thaddaeus Ropac din Londra, expoziția prezintă fotografii reprezentative ale operei lui Brâncuși și va fi deschisă până pe 21 martie 2026. Evenimentul face parte din seria de manifestări internaționale dedicate sculptorului în anul aniversar, oferind publicului o perspectivă vizuală asupra creației sale.

Video art la „BRIGHT Festival” - Bruxelles, Belgia

În cadrul BRIGHT Festival of Lights 2026, proiectul de video mapping „The Infinite Walk / Drumul infinit. Immersive tribute to Constantin Brâncuși” este prezentat ca un omagiu imersiv al operei sculptorului și al impactului său asupra artei contemporane, oferind publicului o experiență vizuală și artistică deosebită.

