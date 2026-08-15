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Cum arată un weekend perfect în familie, la Big Little Festival: tot ce ai nevoie, într-un singur loc

Data publicării:
Alina Sorescu BYD Articol susținut de Big Little Festival
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Din articol
O mașină pentru toată familia

Între 21 și 23 august, la Palatul Mogoșoaia, Big Little Festival reunește într-un singur loc tot ceea ce își dorește o familie pentru un weekend de vis: concerte, activități pentru copii și părinți, natură, ateliere creative, zone de răcorire, food court și experiențe pentru toate vârstele.

Într-o perioadă în care timpul a devenit una dintre cele mai valoroase resurse pentru părinți, un weekend obișnuit presupune adesea alergătura între parc, locuri de joacă, diverse activități și restaurante. Cel mai mare festival din Europa de Est dedicat exclusiv familiilor transformă cele trei zile într-o ocazie de a petrece timp de calitate împreună, fără drumuri între diferite destinații și fără grija organizării unui program complicat.

O mașină pentru toată familia

BYD, partenerul principal al evenimentului, susține activitățile care îi aduc pe părinți și copii împreună, fie că este vorba despre joacă, aventură sau pur și simplu despre câteva momente de relaxare între două activități. În zilele călduroase de festival, zona de răcorire BYD devine una dintre opririle preferate ale participanților. Ventilatoare de mari dimensiuni, alimentate de două autoturisme, creează o oază de prospețime în mijlocul festivalului, oferind un plus de confort și energie înainte ca familiile să pornească din nou la descoperirea activităților interactive.

Nerf Arena, tabăra de muzică HaHaHa Production, unde copiii pot deveni artiști pentru o zi și pot înregistra propriul refren, Lumea poveștilor, Arena de Gaming, Laboratorul de știință, teatru interactiv, turn de escaladă, tobogane gonflabile sunt doar câteva dintre atracțiile care vor crea amintiri de neuitat.

Însă adevărata surpriză îi așteaptă pe cei care aleg abonamentele VIP. Pe lângă accesul prioritar la activități, locuri în fața scenei principale și o experiență premium pe parcursul celor trei zile de festival, deținătorii abonamentelor VIP intră automat în cursa pentru marele premiu: un automobil super hybrid BYD Dolphin G DM-i. Astfel, pentru o familie, cele mai valoroase amintiri ale verii s-ar putea transforma și într-un premiu care să îi însoțească mult timp după încheierea festivalului.

„Oamenii nu își vor aminti ce ai spus sau ce ai făcut, dar își vor aminti exact cum i-ai făcut să se simtă“, spune un principiu de marketing integrat azi chiar și în strategiile comerciale ale marilor branduri.

Peste ani, puțini copii își vor aminti ce jucărie au primit la o anumită aniversare, dar își vor aminti concertul la care au cântat alături de mama și tata, atelierul la care au construit ceva împreună, momentul în care au urcat prima dată pe o scenă sau weekend-ul petrecut fără grabă și distrageri.

Accesul la eveniment este permis și pe baza biletelor și de o zi și a abonamentelor, acestea putând fi achiziționate online, pe https://bilete.biglittlefestival.com/event/big-little-festival-2026.

Editor : A.D.V.

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