Cum devine Bucureștiul parte din circuitul european al paellei prin Bucharest Street Food Festival

IMG-20260506-WA0007 Articol susținut de Street Food Festival

Pentru prima dată, România intră în circuitul internațional al World Paella Day Cup, competiția globală care stabilește anual cei mai buni bucătari specializați în prepararea paellei.

Prin inițiativa Alioli Group, Bucureștiul devine una dintre gazdele semifinalelor europene ale ediției 2026, desfășurate în cadrul Bucharest Street Food Festival, pe Bulevardul Kiseleff.

Orașe precum Zurich, Copenhaga și Tokyo fac parte din același circuit internațional de calificări, în care fiecare etapă contribuie la selecția finaliștilor care vor concura la Valencia.

Fiecare oraș gazdă devine parte dintr-un circuit anual în care gastronomia locală, comunitățile de bucătari și publicul contribuie la selecția finaliștilor care vor concura în Spania. Bucureștiul se alătură astfel unui sistem internațional deja consolidat, în care semifinalele nu sunt evenimente izolate, ci etape recurente ale unui traseu culinar global.

În acest context, Bucharest Street Food Festival devine mai mult decât un festival gastronomic. Găzduirea unei competiții internaționale consolidează poziția evenimentului ca platformă capabilă să introducă în program formate culinare globale și să conecteze scena locală cu rețele internaționale de gastronomie.

Această ediție deschide astfel perspectiva unor colaborări și inițiative viitoare cu competiții și formate culinare internaționale, consolidând rolul Bucureștiului ca oraș activ în circuitul gastronomiei globale, nu doar ca gazdă ocazională, ci ca punct relevant într-o rețea în expansiune.

Pentru participanți, competiția reprezintă o etapă de calificare către finala de la Valencia, unde se reunesc finaliști din întreaga lume. Pentru oraș, însă, evenimentul marchează o deschidere mai amplă către integrarea în circuite gastronomice internaționale, cu potențial de continuitate în anii următori.

Editor : A.D.V.

Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
Fritz anunță că a fost mandatat să discute cu Bolojan pentru o alianță politică. USR nu...
