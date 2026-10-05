Cum se transformă joaca în educație chiar de Ziua Educației

Ziua Internațională a Educației aduce o veste excelentă pentru părinți și copii: chiar dacă astăzi nu se merge la școală, porțile învățării prin joc rămân larg deschise. La Destiny Park, cel mai mare parc de edutainment din România, cei mici au ocazia să exploreze lumea celor mari, transformându-se pentru o zi în bucătari, recepționeri sau nutriționiști.

Într-o atmosferă plină de energie și curiozitate, parcul tematic din Băneasa își întâmpină vizitatorii cu peste 43 de jocuri de rol și meserii. Conceptul de edutainment — combinația perfectă între educație și divertisment — le oferă copiilor cu vârste între 3 și 14 ani oportunitatea de a deprinde abilități practice pentru viața de zi cu zi.

De la aranjatul patului, la istoria pizzei

Printre cele mai populare ateliere se numără cel din zona hotelieră, unde copiii îmbracă rolul de camerist sau bellboy. Sub îndrumarea instructorilor, cei mici învață cât de importantă este disciplina personală: de la cum se face un pat corect, până la organizarea eficientă a hainelor în dulap.

„M-am învățat să fac curat în hotel”, povestește entuziasmată una dintre micile participante, recunoscând cu sinceritate că acasă mai are puțin de exersat la acest capitol.

Pasiunea pentru gătit își găsește și ea locul în cadrul atelierului de pizzerie, unde copiii nu doar că își prepară propriile rețete, dar află și istoricul din spatele acestui preparat îndrăgit. În plus, la Centrul de alimentație sănătoasă, cei mici descoperă prin joc cum să facă alegeri nutritive și ce înseamnă un stil de viață echilibrat.

Partener pentru școli: Programul „Școala altfel” și Caravana Destiny Park

Valoarea educativă a parcului depășește activitățile din weekend sau din vacanțe. Destiny Park reprezintă o opțiune ideală pentru școli în cadrul programelor naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.

Mai mult decât atât, pentru ca experiența de edutainment să ajungă la cât mai mulți elevi, proiectul „Caravana Destiny Park” duce aceste ateliere interactive direct în unitățile de învățământ.

„Educația prin joc și joacă este cea mai eficientă cale de ancorare a cunoștințelor practice”, subliniază reprezentanții parcului, reamintindu-ne că învățarea devine o plăcere atunci când este însoțită de distracție.

Editor : A.D.V.