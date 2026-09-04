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De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”

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Freddie Mercury și Mary Austin, la petrecerea de ziua de naștere a solistului Queen, în 1985
Freddie Mercury și Mary Austin, la petrecerea de ziua de naștere a solistului Queen, în 1985. Sursă foto: Alan Davidson / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Din articol
O moștenire lăsată din dragoste sau din remușcări? Răspunsul enigmatic al lui Mary Austin Jurământul dus până la capăt: misterul cenușii 

La mai bine de trei decenii de la moartea legendarului solist al trupei Queen, Mary Austin rupe tăcerea. Fosta logodnică și cea mai apropiată prietenă a lui Freddie Mercury a vorbit deschis într-un interviu pentru The Guardian despre milioanele de lire sterline primite prin testament, dar și despre presiunea imensă care a însoțit această avere de-a lungul anilor.

Când solistul trupei Queen, Freddie Mercury, a încetat din viață, i-a lăsat jumătate din avere, estimată la acea vreme între 20 și 30 de milioane de lire sterline, lui Mary Austin, cea mai bună prietenă și fosta sa logodnică. Acum, Austin a vorbit în sfârșit despre milioanele primite de la starul rock după moartea acestuia și despre cum uriașa moștenire „a fost, de fapt, extrem de greu” de gestionat de-a lungul anilor.

Ajunsă acum la vârsta de 80 de ani, Mary Austin s-a logodit cu Mercury în anii 1970, însă cei doi s-au despărțit după ce artistul i-a mărturisit că este homosexual. Au rămas prieteni, Austin preluând rolul de asistentă personală a lui Mercury, iar legătura lor a rămas strânsă până la moartea legendei Queen, la vârsta de 45 de ani, cauzată de o bronhopneumonie asociată cu diagnosticul de SIDA, în 1991.

O moștenire lăsată din dragoste sau din remușcări? Răspunsul enigmatic al lui Mary Austin

Întrebată dacă Mercury i-a lăsat această sumă substanțială din dragoste sau ca pe o formă de scuză, Austin a spus: „Nu știu. Mă tem că motivele sunt mult mai multe decât vă dați seama. Ar putea fi vinovăție, dar nu cred. Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”.

Austin a recunoscut că inițial a refuzat să locuiască în reședința lui Mercury din Kensington, cunoscută sub numele de Garden Lodge, după ce acesta i-a lăsat-o prin testament.

„I-am spus: «Nu vreau casa, am muncit din greu ca tu să trăiești în ea.» Iar el a răspuns: «Dacă totul ar fi decurs conform planului, ai fi fost soția mea, iar asta ți-ar fi aparținut de drept»”, a povestit ea, adăugând ulterior despre moștenire: „În mare parte, a fost extrem de greu”.

Prin urmare, Austin s-a mutat în Garden Lodge, ceea ce l-a obligat pe partenerul lui Mercury, Jim Hutton, să plece. Acesta primise prin testament 500.000 de lire sterline și un termen de trei luni pentru a elibera proprietatea, deși susținea că Mercury îi spusese că va putea continua să locuiască acolo.

Referindu-se la această situație delicată, Austin a declarat: „Nu a avut nicio legătură cu mine. Totul a ținut de executorii testamentari”. Ea a moștenit 50% din averea lui Mercury și din viitoarele drepturi de autor, mutându-se la Garden Lodge.

Jurământul dus până la capăt: misterul cenușii 

Austin a dezvăluit, de asemenea, că a continuat să păstreze secretul privind locul unde se află cenușa lui Mercury, conform dorinței acestuia. „Mă gândesc că, dacă aș fi fost în locul părinților sau al surorii lui Freddie și nu mi s-ar fi permis să știu unde i-a fost împrăștiată cenușa, aș fi fost supărată și jignită, însă asta a fost sarcina pe care el mi-a cerut să o îndeplinesc”, a continuat ea. „Și am făcut-o. Le tot spuneam: «Îmi pare extrem, extrem de rău – nu vă pot spune»”, precizând că mama lui a acceptat în cele din urmă acest lucru.

Austin a locuit în casa lui Mercury încă de la moartea acestuia, dar recent a scos-o la vânzare, cerând un preț de 30 de milioane de lire sterline. Ea a adăugat că, după decesul ei, fondurile moștenite vor fi direcționate către Fundația Elton John împotriva SIDA și către cei doi fii ai săi, care nu au știut nimic despre legătura ei cu Mercury sau despre faptul că au crescut în casa artistului până spre sfârșitul vârstei de 20 de ani.

Editor : B. G.

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