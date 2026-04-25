Dependența de telefon, explicată de specialiști. Semnele și efectele asupra creierului: „Un comportament dificil de controlat”

Dependența de telefon depășește statutul unui simplu obicei al vieții moderne și se conturează ca un fenomen cu impact semnificativ asupra modului în care gândim, simțim și interacționăm cu persoanele din jur. De la episoade de anxietate și diminuarea încrederii în sine, până la afectarea capacității de concentrare și a mecanismelor de recompensă ale creierului, utilizarea excesivă a dispozitivelor mobile produce efecte mai profunde decât ar părea la prima vedere. Psihologul Claudia Vîja a explicat, pentru Digi24, care sunt principalele transformări la nivel psihologic și neurologic asociate acestui tip de comportament.

În prezent, dependența de telefon este recunoscută drept un fenomen extins la nivel global, care afectează utilizatori din toate categoriile de vârstă.

Cum este descrisă dependeța de telefon

„Dependența de telefon se manifestă printr-un comportament dificil de controlat, în care utilizarea dispozitivului devine frecventă și excesivă, chiar și atunci când apar efecte negative asupra vieții personale, sociale sau emoționale. Din perspectivă psihologică, acest tipar poate fi asociat cu nevoi afective formate încă din etape timpurii, precum dorința de atenție, validare și recunoaștere.

În acest context, telefonul ajunge să fie utilizat ca o soluție rapidă pentru reglarea emoțională și evitarea stărilor de disconfort. În timp, acest mecanism se consolidează și devine automat, fiind tot mai dificil de întrerupt.

Semnele subtile ale dependenței de telefon

Dependența de telefon nu este întotdeauna ușor de observat, manifestându-se adesea prin comportamente discrete, care se instalează treptat și devin automatizate. Printre cele mai frecvente se numără verificarea repetată a dispozitivului fără un scop clar, un gest reflex care apare aproape inconștient pe parcursul zilei. Totodată, absența telefonului poate genera stări de disconfort sau iritabilitate, indicând o formă de atașament psihologic față de acesta.

Un alt indiciu relevant este scăderea capacității de concentrare și fragmentarea atenției, pe fondul întreruperilor constante și al obișnuinței cu stimularea rapidă. În același timp, dispozitivul este utilizat frecvent în contexte nepotrivite, precum în timpul conversațiilor, la masă sau în alte situații care presupun prezență și implicare activă.

De asemenea, multe persoane tind să subestimeze timpul petrecut online, percepând utilizarea ca fiind redusă sau lipsită de impact. În realitate, telefonul devine adesea un instrument de evitare emoțională, folosit pentru a diminua stări precum plictiseala, anxietatea sau disconfortul social, prin consum continuu de conținut. Pe termen lung, acest tipar poate afecta inclusiv calitatea somnului, mai ales atunci când utilizarea dispozitivului se prelungește înainte de culcare.”, a explicat Claudia Vîja

Ce se întâmplă în creier atunci când folosim excesiv telefonul

„La nivel neurologic, dependența de telefon este strâns legată de sistemul de recompensă al creierului, în special de dopamină, un neurotransmițător esențial în motivație, anticiparea plăcerii și învățarea prin recompensă.

Fiecare notificare, apreciere sau element de conținut imprevizibil acționează ca un stimul de recompensă, consolidând tendința de a verifica în mod repetat telefonul. Acest mecanism se bazează pe principiul „recompensei intermitente”, cunoscut și din jocurile de noroc, unde răsplata apare imprevizibil și menține interesul constant activ.

Pe termen lung, expunerea frecventă la acest tip de stimulare poate modifica modul de funcționare al unor procese cerebrale. Astfel, se remarcă o toleranță scăzută la plictiseală, pe fondul obișnuinței cu un flux continuu de informații. În același timp, funcțiile executive - implicate în planificare, autocontrol și luarea deciziilor - pot deveni mai puțin eficiente în contextul supraîncărcării informaționale.

De asemenea, este observată o creștere a impulsivității, însoțită de nevoia de recompensă imediată. Capacitatea de menținere a atenției pe termen lung este afectată, iar sarcinile care presupun concentrare susținută pot deveni mai dificile și mai solicitante.”, a mai adăugat psihologul

Impactul asupra stării emoționale

Utilizarea excesivă a telefonului și a rețelelor sociale poate avea consecințe semnificative asupra echilibrului emoțional. Aceste efecte nu apar brusc, ci se instalează treptat, pe măsură ce creierul procesează constant informații și reacționează la stimulii din mediul digital.

„Anxietatea poate fi alimentată de fluxul continuu de informații și de starea de vigilență permanentă indusă de mediul online. În același timp, teama de a rata evenimente sau noutăți relevante contribuie la menținerea unui nivel ridicat de tensiune psihică.

Stima de sine este influențată în principal de comparațiile sociale. Expunerea constantă la imagini idealizate poate crea percepția că propria viață este mai puțin satisfăcătoare, ceea ce duce, în timp, la scăderea încrederii în sine.

În anumite cazuri, utilizarea excesivă a telefonului poate favoriza instalarea unei stări de depresivitate ușoară, asociată cu reducerea interacțiunilor directe și cu diminuarea satisfacției resimțite în activitățile cotidiene.

De asemenea, poate apărea un dezechilibru emoțional, în care persoana ajunge să depindă tot mai mult de stimuli externi, precum telefonul sau platformele sociale, pentru reglarea stărilor interioare, în detrimentul resurselor proprii de gestionare a emoțiilor.”, potrivit sursei Digi24ro

Cum poate fi redusă dependența de telefon

„Reducerea dependenței de telefon nu presupune măsuri restrictive sau renunțarea completă la tehnologie, ci dezvoltarea unei relații mai conștiente și echilibrate cu aceasta, în care utilizarea devine intenționată, nu automată.

Un prim pas eficient este diminuarea treptată a timpului petrecut pe dispozitiv, de exemplu cu 10-20% zilnic, pentru a evita schimbările bruște, dificil de menținut pe termen lung. De asemenea, stabilirea unor intervale clare fără telefon - precum prima oră a dimineții sau perioada dinaintea somnului - poate contribui la crearea unor rutine mai sănătoase.

Dezactivarea notificărilor neesențiale reduce impulsul de verificare constantă, iar înlocuirea acestui obicei cu activități constructive, precum lectura, mișcarea sau interacțiunile directe, ajută la restabilirea unui echilibru în viața de zi cu zi.

Un rol important îl are și conștientizarea motivelor din spatele utilizării telefonului în anumite momente. Întrebarea „de ce îl folosesc acum?” poate scoate la iveală nevoi emoționale care depășesc simpla obișnuință.

În plus, aplicațiile de monitorizare a timpului petrecut pe ecran oferă o imagine obiectivă asupra comportamentului digital, iar tehnicile de reglare emoțională, precum respirația conștientă sau mindfulness-ul, pot sprijini reducerea tendinței de a folosi telefonul ca mecanism de evitare a disconfortului.”, conchide psihologul Claudia Vîja