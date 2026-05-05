„Destiny Magic Moments” - cei mici cântă și dansează alături de idolii lor

„Destiny Magic Moments” reprezintă o serie de evenimente speciale pentru copii și împreună cu ei, în singurul loc din România în care cei mici învață jucându-se.

În această săptămână, în cadrul „Destiny Magic Moments”, copiii au cântat, au dansat și s-au distrat alături de Alina Sorescu, artist și ambasador Destiny Park.

„Eu sunt ambasador Destiny Park, o mare onoare! Publicul a fost extrem de cald și, ca de obicei, toți copiii au cântat împreună cu noi. Evident că abia așteaptă să facem și o tură de experiențe, să înceapă aventura”, spune Alina Sorescu.

Pe 9 mai, la „Destiny Magic Moments”, va fi invitată trupa Orange Blue.

„Vom cânta acolo toate piesele voastre preferate, așa că vă așteptăm cu mare drag! Dar stați băieți, voi evitați partea cea mai mișto! Vom avea și meet & greet ziua când ne vom putea întâlni cu toții, să facem poze, să ne distrăm împreună!”, și-au chemat, entuziaști, fanii la Destiny Park cei de la Orange Blue,

